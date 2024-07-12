https://uz.sputniknews.ru/20240712/yaponiya-rossiya-ukraina-doklad-44785524.html

Доклад по обороне: Япония не считает, что РФ утратила военную мощь на Украине

Доклад по обороне: Япония не считает, что РФ утратила военную мощь на Украине

Sputnik Узбекистан

Япония изменила свое мнение относительно влияния конфликта на Украине на военную мощь РФ

2024-07-12T18:00+0500

2024-07-12T18:00+0500

2024-07-12T18:00+0500

спецоперация россии по защите донбасса

япония

доклад

оборона

россия

украина

владимир путин

в мире

спецоперация

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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Япония больше не считает, что "Россия потеряла военную мощь" на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на ежегодный доклад по обороне Японии — Белую книгу обороны за 2023 и 2024 годы.В прошлом году последний абзац в разделе "о нападении России и обороне Украины" утверждал, что "очевидно, что Россия через это нападение на Украину во многом потеряла свою военную силу, в дальнейшем в средне- и долгосрочной перспективе в России будет снижаться сила государства, есть вероятность, что изменится баланс военных сил с окружающими государствами". Год спустя этот раздел заметно меняет тональность.Напомним, что Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".Для справки: Белая книга обороны — ежегодный доклад военного ведомства Японии о ситуации в мире с точки зрения обороны страны, а также о деятельности сил самообороны за протекший год и основных тенденциях в мире и в сфере обороны Японии.Впервые она была опубликована в 1970 году, а с 1976-го публикуется ежегодно. Книга не является стратегическим документом, это обзор изменений в сфере обороны, произошедших за год, и деятельности сил самообороны Японии.

https://uz.sputniknews.ru/20240711/usa-zelenskyy--svr-44769444.html

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