https://uz.sputniknews.ru/20240714/shavkat-mirziyoyev-osujdeniye-pokusheniye-tramp-44803019.html
Шавкат Мирзиёев решительно осудил покушение на Трампа
Шавкат Мирзиёев решительно осудил покушение на Трампа
Sputnik Узбекистан
Президент Узбекистана с глубокой тревогой воспринял весть о покушении на жизнь бывшего президента США
2024-07-14T13:26+0500
2024-07-14T13:26+0500
2024-07-14T13:26+0500
узбекистан
покушение
дональд трамп
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев решительным образом осудил данный акт насилия и пожелал Дональду Трампу скорейшего выздоровления, сообщает в своем Telegram–канале пресс-секретарь президента Узбекистана.Напомним, на Дональда Трампа совершили покушение во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании в субботу.В результате происшествия погиб зритель предвыборного митинга, двое тяжело ранены.Стрелка ликвидировали. ФБР уже установило личность подозреваемого в стрельбе, им оказался 20-летний мужчина из Пенсильвании. По данным газеты New York Post, его зовут Томас Мэтью Крукс.Как заявил специальный агент Кевин Роджек, стрельба на митинге Трампа расценивается как покушение на его жизнь.Правоохранительные органы США не располагали заранее информацией о подготовке покушения на экс-президента Дональда Трампа, сказал представитель ФБР.Комитет Палаты представителей США по надзору и подотчетности начал расследование, слушания по делу назначены на 22 июля.
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шавкат мирзиёев осуждение покушение трамп президент узбекистан тревога весть жизнь сша
шавкат мирзиёев осуждение покушение трамп президент узбекистан тревога весть жизнь сша
Шавкат Мирзиёев решительно осудил покушение на Трампа
Президент Узбекистана с глубокой тревогой воспринял весть о покушении на жизнь бывшего президента США.
ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев решительным образом осудил данный акт насилия и пожелал Дональду Трампу скорейшего выздоровления, сообщает в своем Telegram–канале
пресс-секретарь президента Узбекистана.
"Президент Шавкат Мирзиёев с глубокой тревогой воспринял весть о покушении на жизнь бывшего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа во время его предвыборного выступления в штате Пенсильвания", — говорится в сообщении.
Напомним, на Дональда Трампа совершили покушение
во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании в субботу.
В результате происшествия погиб зритель предвыборного митинга, двое тяжело ранены.
Стрелка ликвидировали. ФБР уже установило личность подозреваемого в стрельбе, им оказался 20-летний мужчина из Пенсильвании. По данным газеты New York Post, его зовут Томас Мэтью Крукс.
Как заявил специальный агент Кевин Роджек, стрельба на митинге Трампа расценивается как покушение на его жизнь.
Правоохранительные органы США не располагали заранее информацией о подготовке покушения на экс-президента Дональда Трампа, сказал представитель ФБР.
Комитет Палаты представителей США по надзору и подотчетности начал расследование, слушания по делу назначены на 22 июля.