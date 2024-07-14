https://uz.sputniknews.ru/20240714/shavkat-mirziyoyev-osujdeniye-pokusheniye-tramp-44803019.html

Шавкат Мирзиёев решительно осудил покушение на Трампа

Шавкат Мирзиёев решительно осудил покушение на Трампа

Sputnik Узбекистан

Президент Узбекистана с глубокой тревогой воспринял весть о покушении на жизнь бывшего президента США

2024-07-14T13:26+0500

2024-07-14T13:26+0500

2024-07-14T13:26+0500

узбекистан

покушение

дональд трамп

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев решительным образом осудил данный акт насилия и пожелал Дональду Трампу скорейшего выздоровления, сообщает в своем Telegram–канале пресс-секретарь президента Узбекистана.Напомним, на Дональда Трампа совершили покушение во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании в субботу.В результате происшествия погиб зритель предвыборного митинга, двое тяжело ранены.Стрелка ликвидировали. ФБР уже установило личность подозреваемого в стрельбе, им оказался 20-летний мужчина из Пенсильвании. По данным газеты New York Post, его зовут Томас Мэтью Крукс.Как заявил специальный агент Кевин Роджек, стрельба на митинге Трампа расценивается как покушение на его жизнь.Правоохранительные органы США не располагали заранее информацией о подготовке покушения на экс-президента Дональда Трампа, сказал представитель ФБР.Комитет Палаты представителей США по надзору и подотчетности начал расследование, слушания по делу назначены на 22 июля.

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