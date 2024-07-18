https://uz.sputniknews.ru/20240718/sadyr-japarov-uzbekistan-gosvizit-44849027.html

Садыр Жапаров прибыл в Узбекистан с госвизитом — фото

Садыр Жапаров прибыл в Узбекистан с госвизитом — фото

Sputnik Узбекистан

Кыргызского коллегу в международном аэропорту Ташкента встретил Шавкат Мирзиёев

2024-07-18T13:20+0500

2024-07-18T13:20+0500

2024-07-18T14:36+0500

политика

визит президента кыргызстана садыра жапарова в узбекистан

государственный визит

встреча

аэропорт

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

фото

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ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл в Узбекистан с госвизитом, сообщает пресс-служба главы РУз. В международном аэропорту Ташкента их встретили Шавкат Мирзиёев с супругой. В честь высокого гостя подняли государственные флаги двух стран и выстроили почетный караул. По итогам саммита предусматриваются запуск ряда крупных совместных кооперационных проектов и подписание солидного пакета двусторонних документов. Жапаров также примет участие в открытии Дней культуры Кыргызстана в Узбекистане. По информации пресс-службы президента КР, вместе с главой Кыргызстана в Узбекистан прибыла делегация в составе 26 представителей ключевых министерств и ведомств для участия в мероприятиях госвизита, которые пройдут в Ташкенте и Хиве.Кроме того, к визиту президента КР приурочили узбекско-кыргызский бизнес-форум и форум ректоров вузов.

https://uz.sputniknews.ru/20240718/uzbeksko-kyrgyzskiy-biznes-forum-tashkent-44844453.html

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