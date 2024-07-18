Садыр Жапаров прибыл в Узбекистан с госвизитом — фото
13:20 18.07.2024 (обновлено: 14:36 18.07.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Кыргызстана прибыл с государственным визитом в Узбекистан
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Кыргызского коллегу в международном аэропорту Ташкента встретил Шавкат Мирзиёев.
ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл в Узбекистан с госвизитом, сообщает пресс-служба главы РУз.
"По приглашению Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров вместе с супругой 18 июля прибыл в нашу страну с государственным визитом", — говорится в сообщении.
В международном аэропорту Ташкента их встретили Шавкат Мирзиёев с супругой.
В честь высокого гостя подняли государственные флаги двух стран и выстроили почетный караул.
"В соответствии с программой состоятся переговоры на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены вопросы дальнейшего углубления узбекско-кыргызских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства", — говорится в сообщении.
По итогам саммита предусматриваются запуск ряда крупных совместных кооперационных проектов и подписание солидного пакета двусторонних документов.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Кыргызстана прибыл с государственным визитом в Узбекистан
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© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Кыргызстана прибыл с государственным визитом в Узбекистан
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Кыргызстана прибыл с государственным визитом в Узбекистан
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© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Кыргызстана прибыл с государственным визитом в Узбекистан
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Кыргызстана прибыл с государственным визитом в Узбекистан
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© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Кыргызстана прибыл с государственным визитом в Узбекистан
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Кыргызстана прибыл с государственным визитом в Узбекистан
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© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Кыргызстана прибыл с государственным визитом в Узбекистан
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Кыргызстана прибыл с государственным визитом в Узбекистан
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© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Кыргызстана прибыл с государственным визитом в Узбекистан
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© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Кыргызстана прибыл с государственным визитом в Узбекистан
2/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Кыргызстана прибыл с государственным визитом в Узбекистан
3/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Кыргызстана прибыл с государственным визитом в Узбекистан
4/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Кыргызстана прибыл с государственным визитом в Узбекистан
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© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Кыргызстана прибыл с государственным визитом в Узбекистан
Жапаров также примет участие в открытии Дней культуры Кыргызстана в Узбекистане.
По информации пресс-службы президента КР, вместе с главой Кыргызстана в Узбекистан прибыла делегация в составе 26 представителей ключевых министерств и ведомств для участия в мероприятиях госвизита, которые пройдут в Ташкенте и Хиве.
Кроме того, к визиту президента КР приурочили узбекско-кыргызский бизнес-форум и форум ректоров вузов.