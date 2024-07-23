https://uz.sputniknews.ru/20240723/rossiya-razvedka-vyyavleniye-koordinaty-ofitsery-vsu-44909397.html
Разведчик: ВС России могут за минуту выявить координаты высших офицеров ВСУ
Разведчик: ВС России могут за минуту выявить координаты высших офицеров ВСУ
Sputnik Узбекистан
После установления координат данные поступают заинтересованным подразделениям, которые, в свою очередь, решают — проследить за целью либо ударить по ней.
2024-07-23T13:15+0500
2024-07-23T13:15+0500
2024-07-23T13:15+0500
спецоперация россии по защите донбасса
спецоперация
всу
россия
вооруженные силы
в мире
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/07/17/44909228_0:35:2987:1715_1920x0_80_0_0_0ed3559795d9f06d2def63212d29185d.jpg
ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Российские военные определяют местоположение высших офицеров ВСУ при использовании ими системы спутниковой связи "Иридиум", сообщает РИА Новости со ссылкой на российского офицера с позывным "Гамбит" из подразделения радиоэлектронной разведки (РЭР) группировки войск "Север".Он также добавил, что затем, уже принимается решение — нанести ли огневое поражение по цели или проследить за ней.В марте 2023 года подразделения Росгвардии обнаружили на территории ЛНР радиозонд, с помощью которого украинские диверсанты передавали разведданные о военнослужащих РФ. Специалисты силового ведомства определили место выхода на связь спутникового комплекса "Иридиум"."Иридиум" — всемирный оператор спутниковой телефонной связи. Эту систему разработали для доступа к ней с помощью небольших портативных телефонов — размером с сотовый телефон.Согласно изначальным расчетам считалось, что для бесперебойного покрытия Земли потребуется 77 спутников — отсюда и название Иридий, в честь металла с атомным номером 77. Однако системе потребовалось меньше аппаратов — для покрытия используется 66 спутников на шести полярных орбитах — по 11 спутников на каждой. Всего орбитальная группировка насчитывает 75 (66 основных и девять резервных) спутников, расположенных на низких орбитах. Шесть спутниковых аппаратов остаются на Земле в качестве запасных.
https://uz.sputniknews.ru/20240722/rossiya-boytsy-zaxvat-oporniki-vsu-44893705.html
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/07/17/44909228_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_b047ec0532cf099190267bf4f0ebe212.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия военные определение местоположение офицеры всу
россия военные определение местоположение офицеры всу
Разведчик: ВС России могут за минуту выявить координаты высших офицеров ВСУ
После установления координат данные поступают заинтересованным подразделениям, которые, в свою очередь, решают — проследить за целью либо ударить по ней.
ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik.
Российские военные определяют местоположение высших офицеров ВСУ при использовании ими системы спутниковой связи "Иридиум", сообщает РИА Новости
со ссылкой на российского офицера с позывным "Гамбит" из подразделения радиоэлектронной разведки (РЭР) группировки войск "Север".
"Они пользуются спутниковой системой связи "Иридиум". К ней доступ получить достаточно сложно, однако есть подразделения, которые этим занимаются. Зачастую такие радиостанции обслуживают наиболее важных представителей ВСУ... Буквально, только выход (на связь – Прим. Ред.) был, минута-две — нам тут же передают координаты, где они были. И мы уже передаем заинтересованным подразделениям", — пояснил "Гамбит".
Он также добавил, что затем, уже принимается решение — нанести ли огневое поражение по цели или проследить за ней.
В марте 2023 года подразделения Росгвардии обнаружили на территории ЛНР радиозонд, с помощью которого украинские диверсанты передавали разведданные о военнослужащих РФ. Специалисты силового ведомства определили место выхода на связь спутникового комплекса "Иридиум".
"Иридиум" — всемирный оператор спутниковой телефонной связи. Эту систему разработали для доступа к ней с помощью небольших портативных телефонов — размером с сотовый телефон.
Согласно изначальным расчетам считалось, что для бесперебойного покрытия Земли потребуется 77 спутников — отсюда и название Иридий, в честь металла с атомным номером 77. Однако системе потребовалось меньше аппаратов — для покрытия используется 66 спутников на шести полярных орбитах — по 11 спутников на каждой. Всего орбитальная группировка насчитывает 75 (66 основных и девять резервных) спутников, расположенных на низких орбитах. Шесть спутниковых аппаратов остаются на Земле в качестве запасных.