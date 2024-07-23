https://uz.sputniknews.ru/20240723/rossiya-razvedka-vyyavleniye-koordinaty-ofitsery-vsu-44909397.html

Разведчик: ВС России могут за минуту выявить координаты высших офицеров ВСУ

Разведчик: ВС России могут за минуту выявить координаты высших офицеров ВСУ

Sputnik Узбекистан

После установления координат данные поступают заинтересованным подразделениям, которые, в свою очередь, решают — проследить за целью либо ударить по ней.

2024-07-23T13:15+0500

2024-07-23T13:15+0500

2024-07-23T13:15+0500

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ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Российские военные определяют местоположение высших офицеров ВСУ при использовании ими системы спутниковой связи "Иридиум", сообщает РИА Новости со ссылкой на российского офицера с позывным "Гамбит" из подразделения радиоэлектронной разведки (РЭР) группировки войск "Север".Он также добавил, что затем, уже принимается решение — нанести ли огневое поражение по цели или проследить за ней.В марте 2023 года подразделения Росгвардии обнаружили на территории ЛНР радиозонд, с помощью которого украинские диверсанты передавали разведданные о военнослужащих РФ. Специалисты силового ведомства определили место выхода на связь спутникового комплекса "Иридиум"."Иридиум" — всемирный оператор спутниковой телефонной связи. Эту систему разработали для доступа к ней с помощью небольших портативных телефонов — размером с сотовый телефон.Согласно изначальным расчетам считалось, что для бесперебойного покрытия Земли потребуется 77 спутников — отсюда и название Иридий, в честь металла с атомным номером 77. Однако системе потребовалось меньше аппаратов — для покрытия используется 66 спутников на шести полярных орбитах — по 11 спутников на каждой. Всего орбитальная группировка насчитывает 75 (66 основных и девять резервных) спутников, расположенных на низких орбитах. Шесть спутниковых аппаратов остаются на Земле в качестве запасных.

https://uz.sputniknews.ru/20240722/rossiya-boytsy-zaxvat-oporniki-vsu-44893705.html

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