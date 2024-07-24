https://uz.sputniknews.ru/20240724/mirziyoevu--67-kto-iz-liderov-gosudarstv-ego-pozdravil-44926475.html

Мирзиёеву — 67: кто из лидеров государств его поздравил

Мирзиёеву — 67: кто из лидеров государств его поздравил

Sputnik Узбекистан

Президент Узбекистана 24 июля отмечает день рождения

2024-07-24T15:09+0500

2024-07-24T15:09+0500

2024-07-24T15:13+0500

политика

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ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев сегодня отмечает 67-й день рождения. Его поздравили главы стран Центральноазиатского региона, сообщает пресс-служба президента. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в своем поздравлении наряду с пожеланиями здоровья, счастья и новых успехов, выразил уверенность, что "совместными усилиями туркмено-узбекские межгосударственные отношения и стратегическое партнерство и впредь будут неуклонно развиваться на благо наших братских народов". Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов по телефону пожелал главе Узбекистана "крепкого здоровья и благополучия, а также мира и процветания братскому народу Узбекистана". Стороны обсудили актуальные вопросы узбекско-туркменских многоплановых отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, подчеркнули важность дальнейшего наращивания товарооборота, продвижения новых проектов кооперации и развития культурного обмена. Еще один телефонный разговор состоялся с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Он поздравил узбекского коллегу с днем рождения, а также обсудил с ним вопросы дальнейшего развития узбекско-таджикских отношений стратегического партнерства и союзничества. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в телефонном разговоре пожелал Мирзиёеву крепкого здоровья, а Узбекистану —мира, процветания и устойчивого развития. Стороны отметили важность своевременной и качественной реализации комплекса договоренностей, достигнутых в ходе недавнего госвизита Жапарова в Узбекистан, в том числе на основе совместной дорожной карты. Позвонил с поздравлениями и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он подчеркнул большой личный вклад лидера Узбекистана в достижение современного уровня узбекско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества между двумя братскими странами. В числе лидеров стран СНГ, поздравивших Мирзиёева с днем рождения, президенты Азербайджана и Беларуси — Ильхам Алиев и Александр Лукашенко. Лидер Азербайджана пожелал узбекскому коллеге крепкого здоровья и новых успехов в ответственной государственной деятельности. Он отметил, что успехи и достижения Узбекистана как внутри, так и за рубежом — это результат обдуманных шагов, мудрой политики и сильной воли руководителя республики. Также Алиев выразил уверенность, что "тесные отношения и стратегическое партнерство, подкрепленные нашей общей историей и богатыми моральными ценностями, будут и дальше развиваться и укрепляться нашими совместными усилиями в соответствии с волей наших народов". Глава Беларуси пожелал Мирзиёеву мирного неба, поддержки родных и друзей, процветания стране, служению которой президент Узбекистана посвятил всю свою жизнь. По мнению Лукашенко, присущие главе РУз лидерские качества, стойкость характера и глубокий патриотизм лежат в основе успешной реализации курса на устойчивое развитие республики, рост ее влияния на международной арене. Председатель КНР Си Цзиньпин в своем поздравлении отметил, что уделяет повышенное внимание развитию китайско-узбекских отношений и ценит глубокую дружбу с президентом Узбекистана. С 67-летием Шавката Мирзиёева поздравил и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Стороны обсудили по телефону вопросы дальнейшего углубления узбекско-турецких отношений всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте практической реализации договоренностей визита на высшем уровне в Анкару 5-6 июня этого года. Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, поздравив узбекского коллегу с днем рождения, пригласил его с супругой посетить эту страну с госвизитом в любое удобное время. Искренние пожелания и поздравления с днем рождения направил Шавкату Мирзиёеву премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он подчеркнул, что Узбекистан является не только надежным партнером, но и искренним другом Венгрии. Главу Узбекистана также поздравил президент Республики Корея Юн Сок Ёль, пожелав ему крепкого здоровья и счастья, а Узбекистану — бесконечного процветания. Он выразил надежду на неизменное внимание и поддержку узбекского коллеги, "чтобы корейско-узбекские отношения продолжались развиваться и взаимовыгодное сотрудничество, ориентированное на будущее, еще больше расширялось".С днем рождения узбекского лидера поздравила и Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко, пожелав ему крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в государственной деятельности.В телефонном разговоре стороны отметили плодотворное взаимодействие парламентов Узбекистана и России, способствующее укреплению всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества двух стран.Одним из первых Шавката Мирзиёева поздравил Владимир Путин.

https://uz.sputniknews.ru/20240724/putin-pozdravil-mirziyoeva-s-dnem-rojdeniya-44923000.html

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