Мирзиёеву — 67: кто из лидеров государств его поздравил
15:09 24.07.2024 (обновлено: 15:13 24.07.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и Садыр Жапаров вместе с супругами приняли участие в концерте
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Президент Узбекистана 24 июля отмечает день рождения.
ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев сегодня отмечает 67-й день рождения. Его поздравили главы стран Центральноазиатского региона, сообщает пресс-служба президента.
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в своем поздравлении наряду с пожеланиями здоровья, счастья и новых успехов, выразил уверенность, что "совместными усилиями туркмено-узбекские межгосударственные отношения и стратегическое партнерство и впредь будут неуклонно развиваться на благо наших братских народов".
© PulatovШавкат Мирзиеев и Сердар Бердымухамедов торжественно открыли Ташкентский парк в Ашхабаде
Шавкат Мирзиеев и Сердар Бердымухамедов торжественно открыли Ташкентский парк в Ашхабаде
© Pulatov
Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов по телефону пожелал главе Узбекистана "крепкого здоровья и благополучия, а также мира и процветания братскому народу Узбекистана".
Встреча Шавката Мирзиёева с Гурбангулы Бердымухамедовым.
Стороны обсудили актуальные вопросы узбекско-туркменских многоплановых отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, подчеркнули важность дальнейшего наращивания товарооборота, продвижения новых проектов кооперации и развития культурного обмена.
Еще один телефонный разговор состоялся с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Он поздравил узбекского коллегу с днем рождения, а также обсудил с ним вопросы дальнейшего развития узбекско-таджикских отношений стратегического партнерства и союзничества.
© пресс-служба президента ТаджикистанаШавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон открыли новое здание посольства Узбекистана в Душанбе
Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон открыли новое здание посольства Узбекистана в Душанбе
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в телефонном разговоре пожелал Мирзиёеву крепкого здоровья, а Узбекистану —мира, процветания и устойчивого развития.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ резиденции "Куксарой" состоялась торжественная церемония встречи Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова
В резиденции "Куксарой" состоялась торжественная церемония встречи Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова
© Пресс-служба президента Узбекистана
Стороны отметили важность своевременной и качественной реализации комплекса договоренностей, достигнутых в ходе недавнего госвизита Жапарова в Узбекистан, в том числе на основе совместной дорожной карты.
Позвонил с поздравлениями и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он подчеркнул большой личный вклад лидера Узбекистана в достижение современного уровня узбекско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества между двумя братскими странами.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, прибывшего в нашу страну с рабочим визитом, тепло встретили в Ургенче
Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, прибывшего в нашу страну с рабочим визитом, тепло встретили в Ургенче
© Пресс-служба президента Узбекистана
В числе лидеров стран СНГ, поздравивших Мирзиёева с днем рождения, президенты Азербайджана и Беларуси — Ильхам Алиев и Александр Лукашенко.
Лидер Азербайджана пожелал узбекскому коллеге крепкого здоровья и новых успехов в ответственной государственной деятельности.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВизит Шавката Мирзиёева в Азербайджан.
Визит Шавката Мирзиёева в Азербайджан.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Он отметил, что успехи и достижения Узбекистана как внутри, так и за рубежом — это результат обдуманных шагов, мудрой политики и сильной воли руководителя республики.
Также Алиев выразил уверенность, что "тесные отношения и стратегическое партнерство, подкрепленные нашей общей историей и богатыми моральными ценностями, будут и дальше развиваться и укрепляться нашими совместными усилиями в соответствии с волей наших народов".
Глава Беларуси пожелал Мирзиёеву мирного неба, поддержки родных и друзей, процветания стране, служению которой президент Узбекистана посвятил всю свою жизнь.
Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко
По мнению Лукашенко, присущие главе РУз лидерские качества, стойкость характера и глубокий патриотизм лежат в основе успешной реализации курса на устойчивое развитие республики, рост ее влияния на международной арене.
Председатель КНР Си Цзиньпин в своем поздравлении отметил, что уделяет повышенное внимание развитию китайско-узбекских отношений и ценит глубокую дружбу с президентом Узбекистана.
© Sputnik / Sergey Guneev / Перейти в фотобанкПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
© Sputnik / Sergey Guneev/
"Готов вместе с Вами прилагать усилия по продвижению сотрудничества во всех сферах и выведению китайско-узбекских отношений на новый уровень. Уверен, что под Вашим руководством все определенные в Стратегии "Узбекистан — 2030" цели непременно будут осуществлены в срок", — отметил Си Цзиньпин.
С 67-летием Шавката Мирзиёева поздравил и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Стороны обсудили по телефону вопросы дальнейшего углубления узбекско-турецких отношений всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте практической реализации договоренностей визита на высшем уровне в Анкару 5-6 июня этого года.
© Pool Photo via APПрезиденты Узбекистана и Турции Шавкат Мирзиёев и Реджеп Эрдоган
Президенты Узбекистана и Турции Шавкат Мирзиёев и Реджеп Эрдоган
© Pool Photo via AP
Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, поздравив узбекского коллегу с днем рождения, пригласил его с супругой посетить эту страну с госвизитом в любое удобное время.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев выступил на Конференции ООН по вопросам изменения климата и провел ряд двусторонних встреч.
Шавкат Мирзиёев выступил на Конференции ООН по вопросам изменения климата и провел ряд двусторонних встреч.
Искренние пожелания и поздравления с днем рождения направил Шавкату Мирзиёеву премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он подчеркнул, что Узбекистан является не только надежным партнером, но и искренним другом Венгрии.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ рамках программы основного дня внеочередного саммита Организации тюркских государств Шавкат Мирзиёев провел встречу с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
В рамках программы основного дня внеочередного саммита Организации тюркских государств Шавкат Мирзиёев провел встречу с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
"Благодаря нашему с Вами открытому сотрудничеству, венгерско-узбекские отношения за последние годы расширились и вышли на беспрецедентный уровень…Уверяю Вас, что в дальнейшем я также продолжу принимать все необходимые меры, чтобы в партнерстве с Вами добиваться все новых и новых успехов в двусторонних отношениях", — подчеркнул Орбан.
Главу Узбекистана также поздравил президент Республики Корея Юн Сок Ёль, пожелав ему крепкого здоровья и счастья, а Узбекистану — бесконечного процветания.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Президент Республики Корея Юн Сок Ёл
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Президент Республики Корея Юн Сок Ёл
© Пресс-служба президента Узбекистана
Он выразил надежду на неизменное внимание и поддержку узбекского коллеги, "чтобы корейско-узбекские отношения продолжались развиваться и взаимовыгодное сотрудничество, ориентированное на будущее, еще больше расширялось".
С днем рождения узбекского лидера поздравила и Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко, пожелав ему крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в государственной деятельности.
В телефонном разговоре стороны отметили плодотворное взаимодействие парламентов Узбекистана и России, способствующее укреплению всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества двух стран.
Одним из первых Шавката Мирзиёева поздравил Владимир Путин.