https://uz.sputniknews.ru/20240728/diyora-keldiyorova-pobedila-deystvuyuschuyu-olimpiyskuyu-chempionku-44969570.html

Париж-2024: Диёра Келдиёрова победила действующую олимпийскую чемпионку

Париж-2024: Диёра Келдиёрова победила действующую олимпийскую чемпионку

Sputnik Узбекистан

Дзюдоистка Диёра Келдиёрова, начавшая свое участие со второго этапа, провела схватку против чемпионки летних Олимпийских игр Токио-2020 Уты Абэ из Японии.

2024-07-28T15:34+0500

2024-07-28T15:34+0500

2024-07-28T16:15+0500

узбекистан

олимпиада

париж

дзюдо

спорт

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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. На летних Олимпийских играх в Париже-2024 Диера Келдиёрова победила свою соперницу на соревнованиях по дзюдо, сообщил Национальный олимпийский комитет РУз.Представительница олимпийской сборной Узбекистана по дзюдо Диёра Келдиёрова (52 кг) в поединке рамках второго тура победила действующую олимпийскую чемпионку летних Олимпийских игр Токио-2020 Уту Абэ из Японии. Беспроигрышная серия японской спортсменки длилась пять лет.Отмечается, что в “противостоянии между двумя именитыми спортсменками в этой весовой категории, Келдиёрова одержала блестящую победу и доказала, свою лидерство в мировом рейтинге“. Таким образом, главная соперница узбекистанской спортсменки завершила участие на Олимпиаде. По информации НОК, в тот же день Келдиёрова одолела еще одну соперницу. Спортсменка оформила победу в четвертьфинале Олимпиады. На этот раз дзюдоистка провела схватку с Машей Баллхаус из Германии и решила поединок в свою пользу, сделав еще один шаг к победе.

https://uz.sputniknews.ru/20240728/uzbekistan-ustupil-egiptu-poteryal-shansy-vyxod-pley-off-44964474.html

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