Париж-2024: Диёра Келдиёрова победила действующую олимпийскую чемпионку
15:34 28.07.2024 (обновлено: 16:15 28.07.2024)
© Пресс-служба НОК УзбекистанаДиёра Келдиёрова победила действующую Олимпийскую чемпионку на играх в Париже.
© Пресс-служба НОК Узбекистана
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Дзюдоистка Диёра Келдиёрова, начавшая свое участие со второго этапа, провела схватку против чемпионки летних Олимпийских игр Токио-2020 Уты Абэ из Японии.
ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. На летних Олимпийских играх в Париже-2024 Диера Келдиёрова победила свою соперницу на соревнованиях по дзюдо, сообщил Национальный олимпийский комитет РУз.
Представительница олимпийской сборной Узбекистана по дзюдо Диёра Келдиёрова (52 кг) в поединке рамках второго тура победила действующую олимпийскую чемпионку летних Олимпийских игр Токио-2020 Уту Абэ из Японии. Беспроигрышная серия японской спортсменки длилась пять лет.
© НОКДиёра Келдиёрова доказала своё превосходство и победила действующую Олимпийскую чемпионку
Диёра Келдиёрова доказала своё превосходство и победила действующую Олимпийскую чемпионку
© НОК
“В рамках летних Олимпийских игр Париж-2024 произошло самое важное событие дня. Наша дзюдоистка Диёра Келдиёрова (-52 кг), которая начала своё участие со второго этапа, провела схватку против чемпионки летних Олимпийских игр Токио-2020 Уты Абэ из Японии, ” – говорится в сообщении Комитета.
© НОКДиёра Келдиёрова доказала своё превосходство и победила действующую Олимпийскую чемпионку
Диёра Келдиёрова доказала своё превосходство и победила действующую Олимпийскую чемпионку
© НОК
Отмечается, что в “противостоянии между двумя именитыми спортсменками в этой весовой категории, Келдиёрова одержала блестящую победу и доказала, свою лидерство в мировом рейтинге“. Таким образом, главная соперница узбекистанской спортсменки завершила участие на Олимпиаде.
© Пресс-служба НОК УзбекистанаДиёра Келдиёрова победила Машу Баллхаус из Германии.
Диёра Келдиёрова победила Машу Баллхаус из Германии.
© Пресс-служба НОК Узбекистана
По информации НОК, в тот же день Келдиёрова одолела еще одну соперницу. Спортсменка оформила победу в четвертьфинале Олимпиады. На этот раз дзюдоистка провела схватку с Машей Баллхаус из Германии и решила поединок в свою пользу, сделав еще один шаг к победе.