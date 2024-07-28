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https://uz.sputniknews.ru/20240728/diyora-keldiyorova-pobedila-deystvuyuschuyu-olimpiyskuyu-chempionku-44969570.html
Париж-2024: Диёра Келдиёрова победила действующую олимпийскую чемпионку
Париж-2024: Диёра Келдиёрова победила действующую олимпийскую чемпионку
Sputnik Узбекистан
Дзюдоистка Диёра Келдиёрова, начавшая свое участие со второго этапа, провела схватку против чемпионки летних Олимпийских игр Токио-2020 Уты Абэ из Японии.
2024-07-28T15:34+0500
2024-07-28T16:15+0500
узбекистан
олимпиада
париж
дзюдо
спорт
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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. На летних Олимпийских играх в Париже-2024 Диера Келдиёрова победила свою соперницу на соревнованиях по дзюдо, сообщил Национальный олимпийский комитет РУз.Представительница олимпийской сборной Узбекистана по дзюдо Диёра Келдиёрова (52 кг) в поединке рамках второго тура победила действующую олимпийскую чемпионку летних Олимпийских игр Токио-2020 Уту Абэ из Японии. Беспроигрышная серия японской спортсменки длилась пять лет.Отмечается, что в “противостоянии между двумя именитыми спортсменками в этой весовой категории, Келдиёрова одержала блестящую победу и доказала, свою лидерство в мировом рейтинге“. Таким образом, главная соперница узбекистанской спортсменки завершила участие на Олимпиаде. По информации НОК, в тот же день Келдиёрова одолела еще одну соперницу. Спортсменка оформила победу в четвертьфинале Олимпиады. На этот раз дзюдоистка провела схватку с Машей Баллхаус из Германии и решила поединок в свою пользу, сделав еще один шаг к победе.
https://uz.sputniknews.ru/20240728/uzbekistan-ustupil-egiptu-poteryal-shansy-vyxod-pley-off-44964474.html
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олимпиада париж-2024 дзюдо диёра келдиёрова чемпионка
олимпиада париж-2024 дзюдо диёра келдиёрова чемпионка

Париж-2024: Диёра Келдиёрова победила действующую олимпийскую чемпионку

15:34 28.07.2024 (обновлено: 16:15 28.07.2024)
© Пресс-служба НОК УзбекистанаДиёра Келдиёрова победила действующую Олимпийскую чемпионку на играх в Париже.
Диёра Келдиёрова победила действующую Олимпийскую чемпионку на играх в Париже. - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2024
© Пресс-служба НОК Узбекистана
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Дзюдоистка Диёра Келдиёрова, начавшая свое участие со второго этапа, провела схватку против чемпионки летних Олимпийских игр Токио-2020 Уты Абэ из Японии.
ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. На летних Олимпийских играх в Париже-2024 Диера Келдиёрова победила свою соперницу на соревнованиях по дзюдо, сообщил Национальный олимпийский комитет РУз.
Представительница олимпийской сборной Узбекистана по дзюдо Диёра Келдиёрова (52 кг) в поединке рамках второго тура победила действующую олимпийскую чемпионку летних Олимпийских игр Токио-2020 Уту Абэ из Японии. Беспроигрышная серия японской спортсменки длилась пять лет.
© НОКДиёра Келдиёрова доказала своё превосходство и победила действующую Олимпийскую чемпионку
Диёра Келдиёрова доказала своё превосходство и победила действующую Олимпийскую чемпионку - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2024
Диёра Келдиёрова доказала своё превосходство и победила действующую Олимпийскую чемпионку
© НОК

“В рамках летних Олимпийских игр Париж-2024 произошло самое важное событие дня. Наша дзюдоистка Диёра Келдиёрова (-52 кг), которая начала своё участие со второго этапа, провела схватку против чемпионки летних Олимпийских игр Токио-2020 Уты Абэ из Японии, ” – говорится в сообщении Комитета.

© НОКДиёра Келдиёрова доказала своё превосходство и победила действующую Олимпийскую чемпионку
Диёра Келдиёрова доказала своё превосходство и победила действующую Олимпийскую чемпионку - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2024
Диёра Келдиёрова доказала своё превосходство и победила действующую Олимпийскую чемпионку
© НОК
Отмечается, что в “противостоянии между двумя именитыми спортсменками в этой весовой категории, Келдиёрова одержала блестящую победу и доказала, свою лидерство в мировом рейтинге“. Таким образом, главная соперница узбекистанской спортсменки завершила участие на Олимпиаде.
© Пресс-служба НОК УзбекистанаДиёра Келдиёрова победила Машу Баллхаус из Германии.
Диёра Келдиёрова победила Машу Баллхаус из Германии. - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2024
Диёра Келдиёрова победила Машу Баллхаус из Германии.
© Пресс-служба НОК Узбекистана
По информации НОК, в тот же день Келдиёрова одолела еще одну соперницу. Спортсменка оформила победу в четвертьфинале Олимпиады. На этот раз дзюдоистка провела схватку с Машей Баллхаус из Германии и решила поединок в свою пользу, сделав еще один шаг к победе.
Фотогалерея противостояния сборных Узбекистана и Египта по футболу - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2024
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