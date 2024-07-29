https://uz.sputniknews.ru/20240729/eaeu-tovary-vypusk-deklaratsiya-44974902.html
Бизнес в ЕАЭС может декларировать товары после выпуска — подробности
Бизнес в ЕАЭС может декларировать товары после выпуска — подробности
Sputnik Узбекистан
Механизм упрощенного выпуска для предпринимателей Евразийского экономического союза предусматривает подачу таможенной декларации через месяц после пересечения границы
2024-07-29T11:06+0500
2024-07-29T11:06+0500
2024-07-29T12:12+0500
еаэс
еэк
таможня
декларация
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ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Порядок проведения таможенными органами проверки при подаче итоговой декларации на ранее выпущенные товары рассмотрели на совместном заседании рабочих групп в штаб-квартире ЕЭК, сообщает пресс-служба Комиссии.Совещание с участием около 30 представителей государственных органов и бизнеса стран ЕАЭС прошло под председательством замдиректора департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики ЕЭК Нурлана Байназарова.Как отмечалось, порядок позволит создать четкий алгоритм действий таможенных органов и бизнеса при проведении проверки документов и сведений, если применяется такое упрощение для бизнеса, как выпуск до подачи декларации на товары.Выпуск до подачи декларации на товары — это упрощенный порядок выпуска и декларирования товаров, когда выпуск осуществляется на основании упрощенного таможенного документа, а декларация подается позже (до 10 или 15 числа следующего месяца).
https://uz.sputniknews.ru/20240726/eaeu-sifrovizatsiya-pensionnoye-obespecheniye-44944503.html
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еаэс выпуск товары декларация таможня
еаэс выпуск товары декларация таможня
Бизнес в ЕАЭС может декларировать товары после выпуска — подробности
11:06 29.07.2024 (обновлено: 12:12 29.07.2024)
Механизм упрощенного выпуска для предпринимателей Евразийского экономического союза предусматривает подачу таможенной декларации через месяц после пересечения границы.
ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik.
Порядок проведения таможенными органами проверки при подаче итоговой декларации на ранее выпущенные товары рассмотрели на совместном заседании рабочих групп в штаб-квартире ЕЭК, сообщает
пресс-служба Комиссии.
Совещание с участием около 30 представителей государственных органов и бизнеса стран ЕАЭС прошло под председательством замдиректора департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики ЕЭК Нурлана Байназарова.
Как отмечалось, порядок позволит создать четкий алгоритм действий таможенных органов и бизнеса при проведении проверки документов и сведений, если применяется такое упрощение для бизнеса, как выпуск до подачи декларации на товары.
"Этот проект позволит обеспечить должное регулирование, повысить предсказуемость и определенность при применении упрощенного порядка декларирования товаров", — отметил Байназаров.
Выпуск до подачи декларации на товары — это упрощенный порядок выпуска и декларирования товаров, когда выпуск осуществляется на основании упрощенного таможенного документа, а декларация подается позже (до 10 или 15 числа следующего месяца).