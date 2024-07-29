https://uz.sputniknews.ru/20240729/eaeu-tovary-vypusk-deklaratsiya-44974902.html

Бизнес в ЕАЭС может декларировать товары после выпуска — подробности

Бизнес в ЕАЭС может декларировать товары после выпуска — подробности

Sputnik Узбекистан

Механизм упрощенного выпуска для предпринимателей Евразийского экономического союза предусматривает подачу таможенной декларации через месяц после пересечения границы

2024-07-29T11:06+0500

2024-07-29T11:06+0500

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таможня

декларация

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ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Порядок проведения таможенными органами проверки при подаче итоговой декларации на ранее выпущенные товары рассмотрели на совместном заседании рабочих групп в штаб-квартире ЕЭК, сообщает пресс-служба Комиссии.Совещание с участием около 30 представителей государственных органов и бизнеса стран ЕАЭС прошло под председательством замдиректора департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики ЕЭК Нурлана Байназарова.Как отмечалось, порядок позволит создать четкий алгоритм действий таможенных органов и бизнеса при проведении проверки документов и сведений, если применяется такое упрощение для бизнеса, как выпуск до подачи декларации на товары.Выпуск до подачи декларации на товары — это упрощенный порядок выпуска и декларирования товаров, когда выпуск осуществляется на основании упрощенного таможенного документа, а декларация подается позже (до 10 или 15 числа следующего месяца).

https://uz.sputniknews.ru/20240726/eaeu-sifrovizatsiya-pensionnoye-obespecheniye-44944503.html

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