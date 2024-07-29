https://uz.sputniknews.ru/20240729/studenty-umed-letniy-universitet-yekaterinburg-44977485.html

Летний Университет в Екатеринбурге: участвовали студенты из Узбекистана

Летний Университет в Екатеринбурге: участвовали студенты из Узбекистана

Sputnik Узбекистан

В рамках международного проекта молодые люди получали новые знания и опыт от российских экспертов, а также знакомились с культурой России.

2024-07-29T13:16+0500

2024-07-29T13:16+0500

2024-07-29T14:30+0500

узбекистан

студенты

умэд

россия

екатеринбург

образование

сотрудничество

общество

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ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Студенты из Узбекистана приняли участие в Летнем Университете в Екатеринбурге, сообщает Русский дом в Ташкенте. Гостей из разных стран принял Уральский федеральный университет (УрФу) Программа Летнего университета включала интерактивные лекции, практические занятия на ведущих предприятиях Екатеринбурга, экскурсии, спортивные и другие мероприятия. В их числе — вечер национального гостеприимства, в ходе которого студенты из разных стран демонстрировали свою национальную культуру. Особый интерес участников вызвало путешествие к географической границе Европы и Азии, где им удалось побывать одновременно в двух частях света. По итогам программы студенты разработали собственные проекты в рамках 9 образовательных треков по передовым направлениям. "Участие в Летнем университете в УрФУ предоставило мне уникальную возможность расширить знания в области юриспруденции и наладить ценные контакты для дальнейшего сотрудничества", — поделился впечатлениями узбекистанец Акмалшер Рахимов.

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