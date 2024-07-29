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https://uz.sputniknews.ru/20240729/studenty-umed-letniy-universitet-yekaterinburg-44977485.html
Летний Университет в Екатеринбурге: участвовали студенты из Узбекистана
Летний Университет в Екатеринбурге: участвовали студенты из Узбекистана
Sputnik Узбекистан
В рамках международного проекта молодые люди получали новые знания и опыт от российских экспертов, а также знакомились с культурой России.
2024-07-29T13:16+0500
2024-07-29T14:30+0500
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умэд
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екатеринбург
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общество
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ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Студенты из Узбекистана приняли участие в Летнем Университете в Екатеринбурге, сообщает Русский дом в Ташкенте. Гостей из разных стран принял Уральский федеральный университет (УрФу) Программа Летнего университета включала интерактивные лекции, практические занятия на ведущих предприятиях Екатеринбурга, экскурсии, спортивные и другие мероприятия. В их числе — вечер национального гостеприимства, в ходе которого студенты из разных стран демонстрировали свою национальную культуру. Особый интерес участников вызвало путешествие к географической границе Европы и Азии, где им удалось побывать одновременно в двух частях света. По итогам программы студенты разработали собственные проекты в рамках 9 образовательных треков по передовым направлениям. "Участие в Летнем университете в УрФУ предоставило мне уникальную возможность расширить знания в области юриспруденции и наладить ценные контакты для дальнейшего сотрудничества", — поделился впечатлениями узбекистанец Акмалшер Рахимов.
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узбекистан россия сотрудничество образование международный проект
узбекистан россия сотрудничество образование международный проект

Летний Университет в Екатеринбурге: участвовали студенты из Узбекистана

13:16 29.07.2024 (обновлено: 14:30 29.07.2024)
© Представительство Россотрудничества в Республике УзбекистанСтуденты из Узбекистана приняли участие в Летнем Университете в Уральском федеральном университете (УрФУ) в Екатеринбурге.
Студенты из Узбекистана приняли участие в Летнем Университете в Уральском федеральном университете (УрФУ) в Екатеринбурге. - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.07.2024
© Представительство Россотрудничества в Республике Узбекистан
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В рамках международного проекта молодые люди получили новые знания и опыт от российских экспертов, а также лучше узнали культуру России.
ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Студенты из Узбекистана приняли участие в Летнем Университете в Екатеринбурге, сообщает Русский дом в Ташкенте.
Гостей из разных стран принял Уральский федеральный университет (УрФу)
© Представительство Россотрудничества в Республике УзбекистанСтуденты из Узбекистана приняли участие в Летнем Университете в Уральском федеральном университете (УрФУ) в Екатеринбурге.
Студенты из Узбекистана приняли участие в Летнем Университете в Уральском федеральном университете (УрФУ) в Екатеринбурге. - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.07.2024
Студенты из Узбекистана приняли участие в Летнем Университете в Уральском федеральном университете (УрФУ) в Екатеринбурге.
© Представительство Россотрудничества в Республике Узбекистан
"Международный проект "Летний университет-2024" объединил около 400 студентов из разных стран мира. В течение двух недель студенты из Университета мировой экономики и дипломатии Узбекистана получали новые знания и опыт от российских экспертов, а также погружались в культуру России", — говорится в сообщении.
© Представительство Россотрудничества в Республике УзбекистанСтуденты из Узбекистана приняли участие в Летнем Университете в Уральском федеральном университете (УрФУ) в Екатеринбурге.
Студенты из Узбекистана приняли участие в Летнем Университете в Уральском федеральном университете (УрФУ) в Екатеринбурге. - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.07.2024
Студенты из Узбекистана приняли участие в Летнем Университете в Уральском федеральном университете (УрФУ) в Екатеринбурге.
© Представительство Россотрудничества в Республике Узбекистан
Программа Летнего университета включала интерактивные лекции, практические занятия на ведущих предприятиях Екатеринбурга, экскурсии, спортивные и другие мероприятия.
© Представительство Россотрудничества в Республике УзбекистанСтуденты из Узбекистана приняли участие в Летнем Университете в Уральском федеральном университете (УрФУ) в Екатеринбурге.
Студенты из Узбекистана приняли участие в Летнем Университете в Уральском федеральном университете (УрФУ) в Екатеринбурге. - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.07.2024
Студенты из Узбекистана приняли участие в Летнем Университете в Уральском федеральном университете (УрФУ) в Екатеринбурге.
© Представительство Россотрудничества в Республике Узбекистан
В их числе — вечер национального гостеприимства, в ходе которого студенты из разных стран демонстрировали свою национальную культуру.
Особый интерес участников вызвало путешествие к географической границе Европы и Азии, где им удалось побывать одновременно в двух частях света.
По итогам программы студенты разработали собственные проекты в рамках 9 образовательных треков по передовым направлениям.
"Участие в Летнем университете в УрФУ предоставило мне уникальную возможность расширить знания в области юриспруденции и наладить ценные контакты для дальнейшего сотрудничества", — поделился впечатлениями узбекистанец Акмалшер Рахимов.
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