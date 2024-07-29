https://uz.sputniknews.ru/20240729/uzbekistan-novye-vidy-turizm-44978143.html
Полигон, промобъект, рудник — в Узбекистане могут появиться новые виды туризма
Полигон, промобъект, рудник — в Узбекистане могут появиться новые виды туризма
Sputnik Узбекистан
В планах также постепенный запуск интерактивного портала в аэропортах, на железнодорожных и автовокзалах и мобильного приложения
2024-07-29T14:26+0500
2024-07-29T14:26+0500
2024-07-29T14:41+0500
туризм
узбекистан
проект
постановление
президент узбекистана
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ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. В Узбекистане в 2025 году могут появиться новые направления туризма: геологический, промышленный и военный. Это определено в проекте постановления президента, разработанного Агентством стратегических реформ (АСР) совместно с Комитетом по туризму.Интересующиеся геологическим, промышленным и научным туризмом смогут посетить рудники, недействующие геологические и промышленные объекты, производственные территории горно-металлургических комбинатов.Туристы, для которых интерес представляет военная тематика, получать возможность ознакомиться с военной техникой, а также использовать ее на полигонах, для них предусмотрены и платные услуги по стрельбе в военных зонах.В числе нововведений — постепенный запуск интерактивного портала в аэропортах, на железнодорожных и автовокзалах с информацией о достопримечательностях, исторических, культурных и развлекательных объектах, ресторанах, жилье и маршрутах до них в соответствующем районе, а также запуск мобильного приложения "Milliy sayohat".Компаниям по аренде автомобилей разрешат оказывать услуги в зонах аэропортов и жд вокзалов.Кроме того,Военный и промышленный туризм в республике предлагают развивать на примере опыта России, США и Китая.Речь идет о мероприятиях, позволяющих туристам погрузиться в военную атмосферу и получить уникальный опыт: экскурсиях в музеи, катании на военной технике, стрельбе из различных видов оружия, полетах на военных вертолетах и самолетах, питании на полевых кухнях и ночевках в открытых палатках на полигонах.Кроме того, в агентстве предлагают обратиться к российскому опыту создания единой карты промышленного туризма в РФ, где систематизированы данные о промышленных объектах в 56 регионах."Такой подход способствует развитию промышленного туризма, делая его более доступным и привлекательным для туристов", — указано в сообщении.
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узбекистан туризм виды
Полигон, промобъект, рудник — в Узбекистане могут появиться новые виды туризма
14:26 29.07.2024 (обновлено: 14:41 29.07.2024)
Кроме того, в планах — постепенный запуск интерактивного портала в аэропортах, на железнодорожных и автовокзалах, а также мобильного приложения.
ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik.
В Узбекистане в 2025 году могут появиться новые направления туризма: геологический, промышленный и военный. Это определено
в проекте постановления президента, разработанного Агентством стратегических реформ (АСР) совместно с Комитетом по туризму.
Интересующиеся геологическим, промышленным и научным туризмом смогут посетить рудники, недействующие геологические и промышленные объекты, производственные территории горно-металлургических комбинатов.
Туристы, для которых интерес представляет военная тематика, получать возможность ознакомиться с военной техникой, а также использовать ее на полигонах, для них предусмотрены и платные услуги по стрельбе в военных зонах.
В числе нововведений — постепенный запуск интерактивного портала в аэропортах, на железнодорожных и автовокзалах с информацией о достопримечательностях, исторических, культурных и развлекательных объектах, ресторанах, жилье и маршрутах до них в соответствующем районе, а также запуск мобильного приложения "Milliy sayohat".
Компаниям по аренде автомобилей разрешат оказывать услуги в зонах аэропортов и жд вокзалов.
для Ташобласти разработают обновленную концепцию туризма;
туристические места оснастят современными навигационными и ориентировочными системами (указателями, баннерами, электронными картами, которые помогут туристам легко ориентироваться и получать всю необходимую информацию).
Военный и промышленный туризм в республике предлагают развивать на примере опыта России, США и Китая.
"Сегодня военный туризм становится популярным во многих странах мира. В таких странах, как США, Россия и Китай, предлагаются разнообразные активности в рамках военного туризма", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Речь идет о мероприятиях, позволяющих туристам погрузиться в военную атмосферу и получить уникальный опыт: экскурсиях в музеи, катании на военной технике, стрельбе из различных видов оружия, полетах на военных вертолетах и самолетах, питании на полевых кухнях и ночевках в открытых палатках на полигонах.
Кроме того, в агентстве предлагают обратиться к российскому опыту создания единой карты промышленного туризма в РФ, где систематизированы данные о промышленных объектах в 56 регионах.
"Такой подход способствует развитию промышленного туризма, делая его более доступным и привлекательным для туристов", — указано в сообщении.