https://uz.sputniknews.ru/20240729/uzbekistan-novye-vidy-turizm-44978143.html

Полигон, промобъект, рудник — в Узбекистане могут появиться новые виды туризма

Полигон, промобъект, рудник — в Узбекистане могут появиться новые виды туризма

Sputnik Узбекистан

В планах также постепенный запуск интерактивного портала в аэропортах, на железнодорожных и автовокзалах и мобильного приложения

2024-07-29T14:26+0500

2024-07-29T14:26+0500

2024-07-29T14:41+0500

туризм

узбекистан

проект

постановление

президент узбекистана

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/04/1e/43666593_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a14fb108bb68f583e33b5d42eaaf5634.jpg

ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. В Узбекистане в 2025 году могут появиться новые направления туризма: геологический, промышленный и военный. Это определено в проекте постановления президента, разработанного Агентством стратегических реформ (АСР) совместно с Комитетом по туризму.Интересующиеся геологическим, промышленным и научным туризмом смогут посетить рудники, недействующие геологические и промышленные объекты, производственные территории горно-металлургических комбинатов.Туристы, для которых интерес представляет военная тематика, получать возможность ознакомиться с военной техникой, а также использовать ее на полигонах, для них предусмотрены и платные услуги по стрельбе в военных зонах.В числе нововведений — постепенный запуск интерактивного портала в аэропортах, на железнодорожных и автовокзалах с информацией о достопримечательностях, исторических, культурных и развлекательных объектах, ресторанах, жилье и маршрутах до них в соответствующем районе, а также запуск мобильного приложения "Milliy sayohat".Компаниям по аренде автомобилей разрешат оказывать услуги в зонах аэропортов и жд вокзалов.Кроме того,Военный и промышленный туризм в республике предлагают развивать на примере опыта России, США и Китая.Речь идет о мероприятиях, позволяющих туристам погрузиться в военную атмосферу и получить уникальный опыт: экскурсиях в музеи, катании на военной технике, стрельбе из различных видов оружия, полетах на военных вертолетах и самолетах, питании на полевых кухнях и ночевках в открытых палатках на полигонах.Кроме того, в агентстве предлагают обратиться к российскому опыту создания единой карты промышленного туризма в РФ, где систематизированы данные о промышленных объектах в 56 регионах."Такой подход способствует развитию промышленного туризма, делая его более доступным и привлекательным для туристов", — указано в сообщении.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан туризм виды