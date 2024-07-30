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https://uz.sputniknews.ru/20240730/sentralnaya-aziya-obschaya-molodejnaya-politika-44987001.html
Страны Центральной Азии будут проводить общую молодежную политику
Страны Центральной Азии будут проводить общую молодежную политику
Sputnik Узбекистан
Инициативу о заключении соответствующего Соглашения выдвинул Шавкат Мирзиёев на IV Консультативной встрече глав государств Центральной Азии 21 июля 2022 года в Чолпон-Ате.
2024-07-30T13:00+0500
2024-07-30T13:14+0500
центральная азия
узбекистан
законодательная палата олий мажлиса
закон
соглашение
молодежь
политика
казахстан
кыргызстан
таджикистан
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ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. На очередном заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса депутаты приняли Закон "О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан, Туркменистаном и Республикой Узбекистан об общих направлениях молодежной политики (Душанбе, 14 сентября 2023 года)", сообщает пресс-служба нижней палаты. В процессе обсуждения документа, призванного объединить молодежь центральноазиатского региона, отмечалось, что инициативу о заключении данного Соглашения выдвинул Шавкат Мирзиёев на IV Консультативной встрече глав государств Центральной Азии 21 июля 2022 года в Чолпон-Ате КР. Основные направления соглашения: По мнению депутатов, ратификация данного Соглашения послужит дальнейшему развитию партнерских отношений в сфере молодежной политики стран Центральной Азии, а также укреплению тесного сотрудничества молодежи в регионе.
центральная азия
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казахстан
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центральная азия страны молодежная политика
центральная азия страны молодежная политика

Страны Центральной Азии будут проводить общую молодежную политику

13:00 30.07.2024 (обновлено: 13:14 30.07.2024)
© Sputnik / Дильшода РахматоваФестиваль молодежи в Чирчике
Фестиваль молодежи в Чирчике - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.07.2024
© Sputnik / Дильшода Рахматова
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Инициативу о заключении соответствующего Соглашения выдвинул Шавкат Мирзиёев на IV Консультативной встрече глав государств Центральной Азии 21 июля 2022 года в Чолпон-Ате.
ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. На очередном заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса депутаты приняли Закон "О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан, Туркменистаном и Республикой Узбекистан об общих направлениях молодежной политики (Душанбе, 14 сентября 2023 года)", сообщает пресс-служба нижней палаты.
В процессе обсуждения документа, призванного объединить молодежь центральноазиатского региона, отмечалось, что инициативу о заключении данного Соглашения выдвинул Шавкат Мирзиёев на IV Консультативной встрече глав государств Центральной Азии 21 июля 2022 года в Чолпон-Ате КР.
"Соглашение направлено на укрепление сотрудничества между государственными органами и учреждениями, негосударственными некоммерческими организациями и другими институтами гражданского общества стран-участниц Соглашения в реализации государственной молодежной политики и поддержку их инициатив в данном направлении", — говорится в сообщении.
Основные направления соглашения:
вовлечение молодежи в социальную, культурную, политическую и экономическую жизнь стран Центральной Азии;
повышение роли и активности молодежи в жизни общества;
разработка различных программ, направленных на воспитание здорового и всесторонне развитого молодого поколения;
обеспечение открытого и качественного образования молодежи, обучающейся в образовательных учреждениях;
обмен передовым опытом и развитие научно-инновационного сотрудничества;
пропаганда здорового образа жизни среди молодежи;
создание условий для популяризации олимпийских, паралимпийских, неолимпийских и национальных видов спорта для полноценной организации досуга молодежи;
содействие и всесторонняя поддержка развития творческой деятельности одаренной и талантливой молодежи;
стимулирование и популяризация волонтерской деятельности среди молодежи;
содействие развитию международного образовательного молодежного туризма в ЦА и поддержка развития туристической инфраструктуры, предназначенной для молодежной аудитории;
принятие мер, направленных на поддержку социально уязвимых слоев молодежи, в том числе молодых людей с ограниченными возможностями, и их адаптации к общественной жизни;
дальнейшее развитие сотрудничества с международными организациями, работающими в сфере прав и свобод молодежи.
"В Соглашении отражены вопросы поддержки организации общественных мероприятий, проектов, молодежных лагерей, межгосударственных молодежных акций, семинаров, дискуссионных клубов, круглых столов, молодежных форумов и конференций по актуальным вопросам молодежной политики в регионе", — добавили в пресс-службе Законодательной палаты Олий Мажлиса.
По мнению депутатов, ратификация данного Соглашения послужит дальнейшему развитию партнерских отношений в сфере молодежной политики стран Центральной Азии, а также укреплению тесного сотрудничества молодежи в регионе.
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