https://uz.sputniknews.ru/20240730/sentralnaya-aziya-obschaya-molodejnaya-politika-44987001.html

Страны Центральной Азии будут проводить общую молодежную политику

Страны Центральной Азии будут проводить общую молодежную политику

Sputnik Узбекистан

Инициативу о заключении соответствующего Соглашения выдвинул Шавкат Мирзиёев на IV Консультативной встрече глав государств Центральной Азии 21 июля 2022 года в Чолпон-Ате.

2024-07-30T13:00+0500

2024-07-30T13:00+0500

2024-07-30T13:14+0500

центральная азия

узбекистан

законодательная палата олий мажлиса

закон

соглашение

молодежь

политика

казахстан

кыргызстан

таджикистан

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ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. На очередном заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса депутаты приняли Закон "О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан, Туркменистаном и Республикой Узбекистан об общих направлениях молодежной политики (Душанбе, 14 сентября 2023 года)", сообщает пресс-служба нижней палаты. В процессе обсуждения документа, призванного объединить молодежь центральноазиатского региона, отмечалось, что инициативу о заключении данного Соглашения выдвинул Шавкат Мирзиёев на IV Консультативной встрече глав государств Центральной Азии 21 июля 2022 года в Чолпон-Ате КР. Основные направления соглашения: По мнению депутатов, ратификация данного Соглашения послужит дальнейшему развитию партнерских отношений в сфере молодежной политики стран Центральной Азии, а также укреплению тесного сотрудничества молодежи в регионе.

центральная азия

узбекистан

казахстан

туркменистан

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