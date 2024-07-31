https://uz.sputniknews.ru/20240731/mirziyoyev-gosvizit-kazaxstan-44996062.html
Мирзиёев посетит Казахстан 7-8 августа
Мирзиёев посетит Казахстан 7-8 августа
Sputnik Узбекистан
Также 9 августа в Астане пройдет Шестая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии
2024-07-31T12:34+0500
2024-07-31T12:34+0500
2024-07-31T12:45+0500
шавкат мирзиёев
президент узбекистана
государственный визит
казахстан
астана
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ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев посетит Казахстан 7-8 августа, сообщает пресс-служба президента РК. Также 9 августа в Астане пройдет Шестая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии.С государственными визитами Мирзиёев посещал Казахстан в декабре 2021 года и марте 2017-го.А 3-4 июля этого года он был с рабочим визитом в Астане по приглашению Касым-Жомарта Токаева. Глава Узбекистана участвовал в очередном заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества и встрече в формате "ШОС плюс".
казахстан
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мирзиёев казахстан посещение
мирзиёев казахстан посещение
Мирзиёев посетит Казахстан 7-8 августа
12:34 31.07.2024 (обновлено: 12:45 31.07.2024)
Также 9 августа в Астане пройдет Шестая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии.
ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев посетит Казахстан 7-8 августа, сообщает
пресс-служба президента РК.
"В период с 7 по 8 августа состоится государственный визит Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Республику Казахстан", — говорится в сообщении.
Также 9 августа в Астане пройдет Шестая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии.
С государственными визитами Мирзиёев посещал Казахстан в декабре 2021 года и марте 2017-го.
А 3-4 июля этого года он был с рабочим визитом в Астане по приглашению Касым-Жомарта Токаева. Глава Узбекистана участвовал в очередном заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества и встрече в формате "ШОС плюс".