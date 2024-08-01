https://uz.sputniknews.ru/20240801/eaeu-kuba-bezopasnost-potrebiteli-45011441.html
ЕАЭС и Куба обсудили вопросы безопасности потребителей
ЕАЭС и Куба обсудили вопросы безопасности потребителей
Sputnik Узбекистан
Развитие международного диалога в этой области укрепляет основы евразийской интеграции и способствует взаимовыгодному сотрудничеству.
2024-08-01T15:40+0500
2024-08-01T15:40+0500
2024-08-01T16:06+0500
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куба
потребители
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ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. ЕАЭС и Куба обсудили вопросы безопасности потребителей, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.По словам директора Департамента санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер ЕЭК Натальи Жуковой, прошедший семинар открыл новые возможности в области защиты прав, интересов потребителей и налаживания экономических связей.Также, подчеркнув значимость темы для стран ЕАЭС, она отметила, что развитие международного диалога в этой области укрепляет основы евразийской интеграции и способствует взаимовыгодному сотрудничеству.В фокусе внимания участников, в числе которых представители госорганов, различных министерств, а также посольства Кубы в России, находились инструменты защиты прав и интересов потребителей, а также проблемы, актуальные для граждан государств Союза и Кубы.Особое внимание уделили обеспечению безопасности товаров и услуг, что является залогом эффективного торгово-экономического сотрудничества между странами ЕАЭС и Кубой.Кроме того, стороны наметили планы дальнейшего взаимодействия, определили новые темы для обсуждения, включая вопросы защиты потребителей в сферах туризма, медицины и образования.
https://uz.sputniknews.ru/20240729/eaeu-tovary-vypusk-deklaratsiya-44974902.html
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еаэс обеспечение безопасность потребители
еаэс обеспечение безопасность потребители
ЕАЭС и Куба обсудили вопросы безопасности потребителей
15:40 01.08.2024 (обновлено: 16:06 01.08.2024)
Развитие международного диалога в этой области укрепляет основы евразийской интеграции и способствует взаимовыгодному сотрудничеству.
ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik.
ЕАЭС и Куба обсудили вопросы безопасности потребителей, сообщает
пресс-служба Евразийской экономической комиссии.
По словам директора Департамента санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер ЕЭК Натальи Жуковой, прошедший семинар открыл новые возможности в области защиты прав, интересов потребителей и налаживания экономических связей.
Также, подчеркнув значимость темы для стран ЕАЭС, она отметила, что развитие международного диалога в этой области укрепляет основы евразийской интеграции и способствует взаимовыгодному сотрудничеству.
В фокусе внимания участников, в числе которых представители госорганов, различных министерств, а также посольства Кубы в России, находились инструменты защиты прав и интересов потребителей, а также проблемы, актуальные для граждан государств Союза и Кубы.
"Комиссия представила результаты совместной работы стран ЕАЭС по защите потребителей. Кубинская делегация проинформировала о механизмах регулирования национального потребительского рынка", — говорится в сообщении.
Особое внимание уделили обеспечению безопасности товаров и услуг, что является залогом эффективного торгово-экономического сотрудничества между странами ЕАЭС и Кубой.
Кроме того, стороны наметили планы дальнейшего взаимодействия, определили новые темы для обсуждения, включая вопросы защиты потребителей в сферах туризма, медицины и образования.