https://uz.sputniknews.ru/20240801/eaeu-kuba-bezopasnost-potrebiteli-45011441.html

ЕАЭС и Куба обсудили вопросы безопасности потребителей

ЕАЭС и Куба обсудили вопросы безопасности потребителей

Sputnik Узбекистан

Развитие международного диалога в этой области укрепляет основы евразийской интеграции и способствует взаимовыгодному сотрудничеству.

2024-08-01T15:40+0500

2024-08-01T15:40+0500

2024-08-01T16:06+0500

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ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. ЕАЭС и Куба обсудили вопросы безопасности потребителей, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.По словам директора Департамента санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер ЕЭК Натальи Жуковой, прошедший семинар открыл новые возможности в области защиты прав, интересов потребителей и налаживания экономических связей.Также, подчеркнув значимость темы для стран ЕАЭС, она отметила, что развитие международного диалога в этой области укрепляет основы евразийской интеграции и способствует взаимовыгодному сотрудничеству.В фокусе внимания участников, в числе которых представители госорганов, различных министерств, а также посольства Кубы в России, находились инструменты защиты прав и интересов потребителей, а также проблемы, актуальные для граждан государств Союза и Кубы.Особое внимание уделили обеспечению безопасности товаров и услуг, что является залогом эффективного торгово-экономического сотрудничества между странами ЕАЭС и Кубой.Кроме того, стороны наметили планы дальнейшего взаимодействия, определили новые темы для обсуждения, включая вопросы защиты потребителей в сферах туризма, медицины и образования.

https://uz.sputniknews.ru/20240729/eaeu-tovary-vypusk-deklaratsiya-44974902.html

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