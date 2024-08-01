https://uz.sputniknews.ru/20240801/matviyenko-trudovaya-migratsiya-rossiya-plany-45014707.html
Матвиенко: Миграция должна быть управляемая, в хорошем смысле этого слова
Матвиенко: Миграция должна быть управляемая, в хорошем смысле этого слова
Sputnik Узбекистан
По мнению председателя Совфеда, коррупционность в этой сфере должна приравниваться к самым тяжким преступлениям
2024-08-01T18:30+0500
2024-08-01T18:30+0500
2024-08-01T18:30+0500
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ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Миграция должна быть управляемая, в хорошем смысле этого слова, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии. По словам Матвиенко, в РФ нужны четкие государственная политика и контроль за миграцией, ведомства должны готовить данные по числу необходимых специалистов.Также Матвиенко отметила, что в России продолжат работу по корректировке миграционной политики, но не пойдут по пути запретительной миграции.Она добавила, что совершенствование законодательства будет происходить во взаимодействии с коллегами из тех стран, которые в основном направляют миграционные потоки в РФ.Еще один важный аспект, на котором акцентировала внимание председатель Совфеда РФ, — незаконная миграция. Именно она создает негативный фон в РФ, коррупция в этой сфере должна приравниваться к самым тяжким преступлениям, считает Матвиенко. При этом, законы в данной сфере плохо работают, нарушителям удается их обходить, отметила она.
https://uz.sputniknews.ru/20240728/uzbekistan-primorskiy-kray-sotrudnichayut-trudovaya-migratsiya-44965409.html
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узбекистан россия сотрудничество трудовая миграция
Матвиенко: Миграция должна быть управляемая, в хорошем смысле этого слова
По мнению председателя Совфеда, коррупционность в этой сфере должна приравниваться к самым тяжким преступлениям.
ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Миграция должна быть управляемая, в хорошем смысле этого слова, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии.
По словам Матвиенко, в РФ нужны четкие государственная политика и контроль за миграцией, ведомства должны готовить данные по числу необходимых специалистов.
"Что касается миграционной политики, то безусловно, нам есть над чем серьезно работать. И такая работа уже ведется. Нам нужно совершенствовать миграционное законодательство, должна быть, я уже говорила об этом, четкая, внятная государственная политика. Миграция должна быть управляемая, в хорошем смысле этого слова", — сказала она.
Также Матвиенко отметила, что в России продолжат работу по корректировке миграционной политики, но не пойдут по пути запретительной миграции.
"Мы будем продолжать эту работу (по корректировке миграционной политики, — ред.), и она уже идет активно, избегая, еще раз подчеркну, избыточной эмоциональности, избыточной радикализации при обсуждении, это наносит вред. Мы не можем пойти по пути запретительной миграции", — подчеркнула Матвиенко.
Она добавила, что совершенствование законодательства будет происходить во взаимодействии с коллегами из тех стран, которые в основном направляют миграционные потоки в РФ.
Еще один важный аспект, на котором акцентировала внимание председатель Совфеда РФ, — незаконная миграция.
Именно она создает негативный фон в РФ, коррупция в этой сфере должна приравниваться к самым тяжким преступлениям, считает Матвиенко. При этом, законы в данной сфере плохо работают, нарушителям удается их обходить, отметила она.
"И вот такой негативный фон создает именно незаконная миграция и коррупционный фон на фоне незаконной миграции. Вот я считаю, коррупционность в этой сфере должна приравниваться к самым тяжким преступлениям, это недопустимо. Вот здесь должны работать и правоохранительные органы", — сказала Матвиенко.