https://uz.sputniknews.ru/20240801/matviyenko-trudovaya-migratsiya-rossiya-plany-45014707.html

Матвиенко: Миграция должна быть управляемая, в хорошем смысле этого слова

Матвиенко: Миграция должна быть управляемая, в хорошем смысле этого слова

Sputnik Узбекистан

По мнению председателя Совфеда, коррупционность в этой сфере должна приравниваться к самым тяжким преступлениям

2024-08-01T18:30+0500

2024-08-01T18:30+0500

2024-08-01T18:30+0500

россия

совет федерации федерального собрания рф

валентина матвиенко

трудовая миграция

общество

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ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Миграция должна быть управляемая, в хорошем смысле этого слова, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии. По словам Матвиенко, в РФ нужны четкие государственная политика и контроль за миграцией, ведомства должны готовить данные по числу необходимых специалистов.Также Матвиенко отметила, что в России продолжат работу по корректировке миграционной политики, но не пойдут по пути запретительной миграции.Она добавила, что совершенствование законодательства будет происходить во взаимодействии с коллегами из тех стран, которые в основном направляют миграционные потоки в РФ.Еще один важный аспект, на котором акцентировала внимание председатель Совфеда РФ, — незаконная миграция. Именно она создает негативный фон в РФ, коррупция в этой сфере должна приравниваться к самым тяжким преступлениям, считает Матвиенко. При этом, законы в данной сфере плохо работают, нарушителям удается их обходить, отметила она.

https://uz.sputniknews.ru/20240728/uzbekistan-primorskiy-kray-sotrudnichayut-trudovaya-migratsiya-44965409.html

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