https://uz.sputniknews.ru/20240804/kazaxstanskomu-zritelyu-pokajut-uzbekskoe-kino-45037643.html

Казахстанскому зрителю покажут узбекское кино

Казахстанскому зрителю покажут узбекское кино

Sputnik Узбекистан

В Астане пройдут Дни кино Узбекистана. Жители и гости столицы Казахстана смогут посмотреть два фильма, представляющих узбекский кинематограф.

2024-08-04T15:06+0500

2024-08-04T15:06+0500

2024-08-04T15:10+0500

узбекистан

казахстан

кино

государственный визит

культура

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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. В Астане пройдут Дни кино Узбекистана, приуроченные к государственному визиту в эту страну президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, сообщили в Министерстве культуры республики Казахстан.Отмечается, что показы фильмов состоится 6-7 августа в кинотеатре "Chaplin". Жители и гости столицы смогут бесплатно посмотреть два фильма, представляющих узбекский кинематограф, рассказали в ведомстве.Первый фильм – "Абдулла Орипов: певец независимости". Картина рассказывает о жизни и творчестве выдающегося поэта и автора текста Государственного гимна Узбекистана. Второй фильм, комедия "Яша, хотин!" (Браво, жена!), раскрывает с юмором тему семейных ценностей.Напомним, что государственный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Казахстан состоится 7 и 8 августа.

https://uz.sputniknews.ru/20240731/mirziyoyev-gosvizit-kazaxstan-44996062.html

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