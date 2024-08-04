https://uz.sputniknews.ru/20240804/kazaxstanskomu-zritelyu-pokajut-uzbekskoe-kino-45037643.html
Казахстанскому зрителю покажут узбекское кино
Казахстанскому зрителю покажут узбекское кино
Sputnik Узбекистан
В Астане пройдут Дни кино Узбекистана. Жители и гости столицы Казахстана смогут посмотреть два фильма, представляющих узбекский кинематограф.
2024-08-04T15:06+0500
2024-08-04T15:06+0500
2024-08-04T15:10+0500
узбекистан
казахстан
кино
государственный визит
культура
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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. В Астане пройдут Дни кино Узбекистана, приуроченные к государственному визиту в эту страну президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, сообщили в Министерстве культуры республики Казахстан.Отмечается, что показы фильмов состоится 6-7 августа в кинотеатре "Chaplin". Жители и гости столицы смогут бесплатно посмотреть два фильма, представляющих узбекский кинематограф, рассказали в ведомстве.Первый фильм – "Абдулла Орипов: певец независимости". Картина рассказывает о жизни и творчестве выдающегося поэта и автора текста Государственного гимна Узбекистана. Второй фильм, комедия "Яша, хотин!" (Браво, жена!), раскрывает с юмором тему семейных ценностей.Напомним, что государственный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Казахстан состоится 7 и 8 августа.
https://uz.sputniknews.ru/20240731/mirziyoyev-gosvizit-kazaxstan-44996062.html
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кино кинематограф культура мирзиёев визит астана
кино кинематограф культура мирзиёев визит астана
Казахстанскому зрителю покажут узбекское кино
15:06 04.08.2024 (обновлено: 15:10 04.08.2024)
В Астане пройдут Дни кино Узбекистана. Жители и гости столицы Казахстана смогут посмотреть два фильма, представляющих узбекский кинематограф.
ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik
. В Астане пройдут Дни кино Узбекистана, приуроченные к государственному визиту в эту страну президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, сообщили
в Министерстве культуры республики Казахстан.
Отмечается, что показы фильмов состоится 6-7 августа в кинотеатре "Chaplin".
Жители и гости столицы смогут бесплатно посмотреть два фильма, представляющих узбекский кинематограф, рассказали в ведомстве.
Первый фильм – "Абдулла Орипов: певец независимости". Картина рассказывает о жизни и творчестве выдающегося поэта и автора текста Государственного гимна Узбекистана. Второй фильм, комедия "Яша, хотин!" (Браво, жена!), раскрывает с юмором тему семейных ценностей.
"Через киноискусство казахстанские зрители смогут познакомиться с культурой и традициями Узбекистана", – отметили в Минкультуры Казахстана.
Напомним, что государственный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Казахстан состоится 7 и 8 августа.