https://uz.sputniknews.ru/20240804/uzbekskie-predprinimateli-opyt-kazaxstanskie-fermery-45036597.html

Узбекские предприниматели обмениваются опытом с казахстанскими фермерами – подробности

Узбекские предприниматели обмениваются опытом с казахстанскими фермерами – подробности

Sputnik Узбекистан

Представители двух республик обсудили возможности развития аграрного сектора, продвижения технологий выращивания сельскохозяйственных культур, реализации совместных проектов в сфере животноводства.

2024-08-04T13:48+0500

2024-08-04T13:48+0500

2024-08-04T13:48+0500

общество

узбекистан

казахстан

сельское хозяйство

аграрии

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Узбекские предприниматели планируют посетить казахстанские фермы для обмена опытом. Об этом сообщили в Минсельхозе республики.Заместитель министра сельского хозяйства Кахрамон Юлдашев принял участие в расширенной встрече представителей аграрного сектора и бизнесменов двух стран в городе Астана, Казахстан. Темой мероприятия стало дальнейшее расширение сотрудничества между двумя республиками.Также стороны поделились своими бизнес-предложениями и инициативами, обменялись мнениями о новом механизме и условиях сотрудничества.Отмечается, что дальнейшие переговоры между бизнесменами двух стран будут продолжены в формате "В2В".Кроме того, достигнуты договоренности о визите узбекских предпринимателей в казахстанские фермерские хозяйства с целью обмена опытом.

https://uz.sputniknews.ru/20240802/uzbekistan-kazaxstan-ukrepleniye-otnosheniya-45021948.html

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