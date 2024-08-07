https://uz.sputniknews.ru/20240807/mirziyoev-vyletel-v-kazaxstan-45076317.html

Мирзиёев вылетел в Казахстан

Мирзиёев вылетел в Казахстан

Sputnik Узбекистан

Программа госвизита включает переговоры глав государств и первое заседание Высшего межгосударственного совета под председательством президентов двух стран.

2024-08-07T17:23+0500

2024-08-07T17:23+0500

2024-08-07T17:34+0500

политика

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

государственный визит

казахстан

астана

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ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева отбыл в эту страну с государственным визитом, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.В Астане главы Узбекистана и Казахстана проведут переговоры и первое заседание Высшего межгосударственного совета. Ожидается принятие солидного пакета документов, направленных на укрепление двусторонних отношений.В рамках государственного визита узбекистанского лидера в столице Казахстана проходят деловые и культурные мероприятия. Запланировано открытие памятника великому узбекскому поэту и мыслителю Алишеру Навои.

казахстан

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мирзиёев казахстан вылет государственный визит