https://uz.sputniknews.ru/20240807/mirziyoev-vyletel-v-kazaxstan-45076317.html
Мирзиёев вылетел в Казахстан
Мирзиёев вылетел в Казахстан
Sputnik Узбекистан
Программа госвизита включает переговоры глав государств и первое заседание Высшего межгосударственного совета под председательством президентов двух стран.
2024-08-07T17:23+0500
2024-08-07T17:23+0500
2024-08-07T17:34+0500
политика
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
государственный визит
казахстан
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ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева отбыл в эту страну с государственным визитом, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.В Астане главы Узбекистана и Казахстана проведут переговоры и первое заседание Высшего межгосударственного совета. Ожидается принятие солидного пакета документов, направленных на укрепление двусторонних отношений.В рамках государственного визита узбекистанского лидера в столице Казахстана проходят деловые и культурные мероприятия. Запланировано открытие памятника великому узбекскому поэту и мыслителю Алишеру Навои.
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мирзиёев казахстан вылет государственный визит
мирзиёев казахстан вылет государственный визит
Мирзиёев вылетел в Казахстан
17:23 07.08.2024 (обновлено: 17:34 07.08.2024)
Программа госвизита включает переговоры глав государств и первое заседание Высшего межгосударственного совета под председательством президентов двух стран.
ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева отбыл в эту страну с государственным визитом, сообщает
пресс-служба лидера Узбекистана.
В Астане главы Узбекистана и Казахстана проведут переговоры и первое заседание Высшего межгосударственного совета.
Ожидается принятие солидного пакета документов, направленных на укрепление двусторонних отношений.
"Предусмотрено также участие Президента нашей страны в очередной Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и первом Диалоге в формате "Центральная Азия + Япония", — говорится в сообщении.
В рамках государственного визита узбекистанского лидера в столице Казахстана проходят деловые и культурные мероприятия. Запланировано открытие памятника великому узбекскому поэту и мыслителю Алишеру Навои.