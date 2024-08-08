Мирзиёев и Токаев провели первое заседание Высшего межгосударственного совета
16:08 08.08.2024 (обновлено: 16:21 08.08.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезиденты Узбекистана и Казахстана провели первое заседание Высшего межгосударственного совета
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Стороны подтвердили приверженность углублению интеграции и сотрудничества в Центральной Азии.
ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. В резиденции "Акорда" под председательством президентов Узбекистана и Казахстана Шавката Мирзиёева и Касым-Жомарта Токаева состоялось первое заседание Высшего межгосударственного совета, сообщает пресс-служба лидера РУз.
"Мы проводим первое заседание Высшего межгосударственного совета, что является историческим событием в развитии отношений стратегического партнерства и союзничества между нашими странами", – заявил Шавкат Мирзиёев.
Лидеры двух стран приветствовали принятие исторической Программы стратегического партнерства и союзничества на 2024 – 2034 годы, которая знаменует начало нового качественного этапа в узбекско-казахстанских отношениях дружбы и добрососедства.
В ходе заседания глава Узбекистана обозначил ряд приоритетных задач.
Прежде всего подчеркнута важность координации позиций и эффективного продвижения общих интересов в рамках международных структур.
Лидер РУз указал на необходимость принятия новой стратегии промышленной кооперации.
В сфере транспорта и транзита достигнута договоренность проработать проекты строительства новых транспортных коридоров между двумя странами с подключением деловых кругов. Кроме того, подчеркнута важность усиления работы по созданию современной логистической инфраструктуры.
Стороны отметили единый подход к вопросам водопользования в регионе. Будет продолжена работа по формированию надежной правовой базы, автоматизации и цифровизации объектов водного хозяйства.
Особое внимание уделили развитию обменов в сфере культуры, образования, молодежи и туризма.
"В эти дни в Астане проходят Дни узбекского кино, выставки, фестивали, концерты. Успешно состоялась интеллектуальная игра "Заковат". Такие мероприятия еще больше сближают нашу молодежь и приобщают ее к общей истории и ценностям", - подчеркнул Мирзиёев.
По его словам, этому также послужит План мероприятий по культурно-гуманитарному сотрудничеству на 2024-2025 годы.
Глава Узбекистана также выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву за инициативу об открытии в Астане памятника великому сыну узбекского народа, поэту и мыслителю Алишеру Навои.
"Стороны подтвердили приверженность углублению интеграции и сотрудничества в Центральной Азии. Отмечено, что Консультативная встреча стала эффективным механизмом совместного решения стоящих перед регионом задач и выработки региональной повестки на долгосрочную перспективу", — говорится в сообщении.
Также выражена готовность поддерживать тесный и открытый диалог в рамках ООН, Шанхайской организации сотрудничества, Организации тюркских государств, Международного фонда спасения Арала и других структур.
В завершение переговоров Шавкат Мирзиёев пригласил Касым-Жомарта Токаева посетить с визитом Узбекистан для проведения второго заседания Высшего межгосударственного совета.