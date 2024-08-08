https://uz.sputniknews.ru/20240808/mirziyoev-tokaev-pervoe-zasedanie-vysshego-mejgosudarstvennogo-soveta-45094007.html

Мирзиёев и Токаев провели первое заседание Высшего межгосударственного совета

Мирзиёев и Токаев провели первое заседание Высшего межгосударственного совета

Sputnik Узбекистан

Стороны подтвердили приверженность углублению интеграции и сотрудничества в Центральной Азии

2024-08-08T16:08+0500

2024-08-08T16:08+0500

2024-08-08T16:21+0500

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ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. В резиденции "Акорда" под председательством президентов Узбекистана и Казахстана Шавката Мирзиёева и Касым-Жомарта Токаева состоялось первое заседание Высшего межгосударственного совета, сообщает пресс-служба лидера РУз. Лидеры двух стран приветствовали принятие исторической Программы стратегического партнерства и союзничества на 2024 – 2034 годы, которая знаменует начало нового качественного этапа в узбекско-казахстанских отношениях дружбы и добрососедства. В ходе заседания глава Узбекистана обозначил ряд приоритетных задач. Прежде всего подчеркнута важность координации позиций и эффективного продвижения общих интересов в рамках международных структур. Лидер РУз указал на необходимость принятия новой стратегии промышленной кооперации. В сфере транспорта и транзита достигнута договоренность проработать проекты строительства новых транспортных коридоров между двумя странами с подключением деловых кругов. Кроме того, подчеркнута важность усиления работы по созданию современной логистической инфраструктуры. Стороны отметили единый подход к вопросам водопользования в регионе. Будет продолжена работа по формированию надежной правовой базы, автоматизации и цифровизации объектов водного хозяйства. Особое внимание уделили развитию обменов в сфере культуры, образования, молодежи и туризма. По его словам, этому также послужит План мероприятий по культурно-гуманитарному сотрудничеству на 2024-2025 годы. Глава Узбекистана также выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву за инициативу об открытии в Астане памятника великому сыну узбекского народа, поэту и мыслителю Алишеру Навои. Также выражена готовность поддерживать тесный и открытый диалог в рамках ООН, Шанхайской организации сотрудничества, Организации тюркских государств, Международного фонда спасения Арала и других структур. В завершение переговоров Шавкат Мирзиёев пригласил Касым-Жомарта Токаева посетить с визитом Узбекистан для проведения второго заседания Высшего межгосударственного совета.

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