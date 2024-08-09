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https://uz.sputniknews.ru/20240809/mirziyoyev-astana-nagrada-45116287.html
Президент Узбекистана стал кавалером Почетного знака глав государств ЦА
Президент Узбекистана стал кавалером Почетного знака глав государств ЦА
Sputnik Узбекистан
Поблагодарив коллег за высокую награду, глава республики заверил, что превращение Центральной Азии в мирный и процветающий регион будет всегда приоритетной целью внешней политики Узбекистана
2024-08-09T18:40+0500
2024-08-09T18:40+0500
политика
узбекистан
казахстан
шавкат мирзиёев
центральная азия
награда
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ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев стал кавалером Почетного знака глав государств Центральной Азии, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Выразив признательность лидерам стран ЦА, глава РУз подчеркнул, что это высочайшая награда является признанием общих достижений в укреплении регионального сотрудничества и стратегического партнерства государств.Результатом скоординированной работы, по словам Мирзиёева, стало увеличение объемов товарооборота и инвестиций, реализация масштабных проектов кооперации, создание зон приграничной торговли, цепочек добавленной стоимости, современной транспортной и энергетической инфраструктуры.Также он акцентировал внимание на том, что, благодаря укреплению международной субъектности и высокой привлекательности региона, он становится центром экономической активности, транспортно-коммуникационным мостом, соединяющим Восток и Запад, Север и Юг.Глава Узбекистана особо подчеркнул, что в результате системной реализации важных инициатив и решений процесс сближения стран региона приобрел устойчивый, последовательный и необратимый характер.
https://uz.sputniknews.ru/20240809/mirziyoyev-astana-predlojeniya-45114417.html
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мирзиёев астана награда
мирзиёев астана награда

Президент Узбекистана стал кавалером Почетного знака глав государств ЦА

18:40 09.08.2024
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана стал кавалером Почетного знака глав государств Центральной Азии
Президент Узбекистана стал кавалером Почетного знака глав государств Центральной Азии - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.08.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Поблагодарив коллег за высокую награду, глава республики заверил, что превращение Центральной Азии в мирный и процветающий регион будет всегда приоритетной целью внешней политики Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев стал кавалером Почетного знака глав государств Центральной Азии, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
"В рамках очередной Консультативной встречи состоялась торжественная церемония вручения Президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву Почетного знака глав государств стран Центральной Азии за выдающиеся заслуги в развитии дружбы, добрососедства и взаимопонимания между государствами региона", — говорится в сообщении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана стал кавалером Почетного знака глав государств Центральной Азии
Президент Узбекистана стал кавалером Почетного знака глав государств Центральной Азии - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.08.2024
Президент Узбекистана стал кавалером Почетного знака глав государств Центральной Азии
© Пресс-служба президента Узбекистана
Выразив признательность лидерам стран ЦА, глава РУз подчеркнул, что это высочайшая награда является признанием общих достижений в укреплении регионального сотрудничества и стратегического партнерства государств.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана стал кавалером Почетного знака глав государств Центральной Азии
Президент Узбекистана стал кавалером Почетного знака глав государств Центральной Азии - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.08.2024
Президент Узбекистана стал кавалером Почетного знака глав государств Центральной Азии
© Пресс-служба президента Узбекистана
"Благодаря политической воле и совместным усилиям сегодня Центральная Азия становится пространством добрососедства, взаимовыгодного сотрудничества и устойчивого развития, — сказал он.
Результатом скоординированной работы, по словам Мирзиёева, стало увеличение объемов товарооборота и инвестиций, реализация масштабных проектов кооперации, создание зон приграничной торговли, цепочек добавленной стоимости, современной транспортной и энергетической инфраструктуры.
"Все больше закрепляется чувство общности и региональной идентичности. Самое важное, что все эти позитивные изменения граждане стран региона ощущают в своей повседневной жизни", — отметил президент.
Также он акцентировал внимание на том, что, благодаря укреплению международной субъектности и высокой привлекательности региона, он становится центром экономической активности, транспортно-коммуникационным мостом, соединяющим Восток и Запад, Север и Юг.
Глава Узбекистана особо подчеркнул, что в результате системной реализации важных инициатив и решений процесс сближения стран региона приобрел устойчивый, последовательный и необратимый характер.
"В завершение, еще раз поблагодарив коллег за высокую награду, Шавкат Мирзиёев заверил, что превращение Центральной Азии в мирный и процветающий регион будет всегда приоритетной целью внешней политики Узбекистана", — говорится в сообщении.
Шавкат Мирзиёев принял участие в шестой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, состоявшейся в городе Астане - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.08.2024
Мирзиёев: Сегодняшний и завтрашний день Центральной Азии во многом зависят от общих усилий
17:01
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