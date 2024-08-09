Президент Узбекистана стал кавалером Почетного знака глав государств ЦА
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана стал кавалером Почетного знака глав государств Центральной Азии
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Поблагодарив коллег за высокую награду, глава республики заверил, что превращение Центральной Азии в мирный и процветающий регион будет всегда приоритетной целью внешней политики Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев стал кавалером Почетного знака глав государств Центральной Азии, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
"В рамках очередной Консультативной встречи состоялась торжественная церемония вручения Президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву Почетного знака глав государств стран Центральной Азии за выдающиеся заслуги в развитии дружбы, добрососедства и взаимопонимания между государствами региона", — говорится в сообщении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана стал кавалером Почетного знака глав государств Центральной Азии
Президент Узбекистана стал кавалером Почетного знака глав государств Центральной Азии
© Пресс-служба президента Узбекистана
Выразив признательность лидерам стран ЦА, глава РУз подчеркнул, что это высочайшая награда является признанием общих достижений в укреплении регионального сотрудничества и стратегического партнерства государств.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана стал кавалером Почетного знака глав государств Центральной Азии
Президент Узбекистана стал кавалером Почетного знака глав государств Центральной Азии
© Пресс-служба президента Узбекистана
"Благодаря политической воле и совместным усилиям сегодня Центральная Азия становится пространством добрососедства, взаимовыгодного сотрудничества и устойчивого развития, — сказал он.
Результатом скоординированной работы, по словам Мирзиёева, стало увеличение объемов товарооборота и инвестиций, реализация масштабных проектов кооперации, создание зон приграничной торговли, цепочек добавленной стоимости, современной транспортной и энергетической инфраструктуры.
"Все больше закрепляется чувство общности и региональной идентичности. Самое важное, что все эти позитивные изменения граждане стран региона ощущают в своей повседневной жизни", — отметил президент.
Также он акцентировал внимание на том, что, благодаря укреплению международной субъектности и высокой привлекательности региона, он становится центром экономической активности, транспортно-коммуникационным мостом, соединяющим Восток и Запад, Север и Юг.
Глава Узбекистана особо подчеркнул, что в результате системной реализации важных инициатив и решений процесс сближения стран региона приобрел устойчивый, последовательный и необратимый характер.
"В завершение, еще раз поблагодарив коллег за высокую награду, Шавкат Мирзиёев заверил, что превращение Центральной Азии в мирный и процветающий регион будет всегда приоритетной целью внешней политики Узбекистана", — говорится в сообщении.