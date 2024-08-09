https://uz.sputniknews.ru/20240809/mirziyoyev-astana-nagrada-45116287.html

Президент Узбекистана стал кавалером Почетного знака глав государств ЦА

Президент Узбекистана стал кавалером Почетного знака глав государств ЦА

Sputnik Узбекистан

Поблагодарив коллег за высокую награду, глава республики заверил, что превращение Центральной Азии в мирный и процветающий регион будет всегда приоритетной целью внешней политики Узбекистана

2024-08-09T18:40+0500

2024-08-09T18:40+0500

2024-08-09T18:40+0500

политика

узбекистан

казахстан

шавкат мирзиёев

центральная азия

награда

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ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев стал кавалером Почетного знака глав государств Центральной Азии, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Выразив признательность лидерам стран ЦА, глава РУз подчеркнул, что это высочайшая награда является признанием общих достижений в укреплении регионального сотрудничества и стратегического партнерства государств.Результатом скоординированной работы, по словам Мирзиёева, стало увеличение объемов товарооборота и инвестиций, реализация масштабных проектов кооперации, создание зон приграничной торговли, цепочек добавленной стоимости, современной транспортной и энергетической инфраструктуры.Также он акцентировал внимание на том, что, благодаря укреплению международной субъектности и высокой привлекательности региона, он становится центром экономической активности, транспортно-коммуникационным мостом, соединяющим Восток и Запад, Север и Юг.Глава Узбекистана особо подчеркнул, что в результате системной реализации важных инициатив и решений процесс сближения стран региона приобрел устойчивый, последовательный и необратимый характер.

https://uz.sputniknews.ru/20240809/mirziyoyev-astana-predlojeniya-45114417.html

узбекистан

казахстан

центральная азия

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