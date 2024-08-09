https://uz.sputniknews.ru/20240809/parij-2024-xasanboy-dusmatov-zoloto-45106440.html

Париж 2024: боксер Хасанбой Дусматов завоевал третью золотую медаль для Узбекистана

Париж 2024: боксер Хасанбой Дусматов завоевал третью золотую медаль для Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Представитель сборной республики по боксу стал первым узбекским боксером, завоевавшим звание двукратного Олимпийского чемпиона

2024-08-09T11:43+0500

2024-08-09T11:43+0500

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спорт

париж

олимпиада

хасанбой дусматов

бокс

золотая медаль

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Боксер из Узбекистана Хасанбой Дусматов стал чемпионом Олимпийских игр в Париже, завоевав третью по счету золотую награду для делегации Узбекистана, сообщает НОК. В финальном бою он одержал победу над соперником из Франции. Дусматов стал первым боксером в истории Узбекистана, удостоившимся двух золотых медалей Олимпийских игр. За титул Олимпийского чемпиона вскоре предстоит побороться победителю юношеской Олимпиады по боксу, чемпиону мира Абдумалику Халокову. Узбекский спортсмен пробился в финал летних Олимпийских игр Париж-2024. Выступающий в весовой категории до 57 кг, он в полуфинале одолел австралийца Чарли Сениора. Бой за золотую медаль состоится 10 августа.

https://uz.sputniknews.ru/20240808/parij-2024-baxodir-jalolov-vyshel-v-final-45083002.html

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