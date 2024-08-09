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Париж 2024: боксер Хасанбой Дусматов завоевал третью золотую медаль для Узбекистана
Париж 2024: боксер Хасанбой Дусматов завоевал третью золотую медаль для Узбекистана
Sputnik Узбекистан
Представитель сборной республики по боксу стал первым узбекским боксером, завоевавшим звание двукратного Олимпийского чемпиона
2024-08-09T11:43+0500
2024-08-09T11:43+0500
2024-08-09T12:06+0500
спорт
париж
олимпиада
хасанбой дусматов
бокс
золотая медаль
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Боксер из Узбекистана Хасанбой Дусматов стал чемпионом Олимпийских игр в Париже, завоевав третью по счету золотую награду для делегации Узбекистана, сообщает НОК. В финальном бою он одержал победу над соперником из Франции. Дусматов стал первым боксером в истории Узбекистана, удостоившимся двух золотых медалей Олимпийских игр. За титул Олимпийского чемпиона вскоре предстоит побороться победителю юношеской Олимпиады по боксу, чемпиону мира Абдумалику Халокову. Узбекский спортсмен пробился в финал летних Олимпийских игр Париж-2024. Выступающий в весовой категории до 57 кг, он в полуфинале одолел австралийца Чарли Сениора. Бой за золотую медаль состоится 10 августа.
https://uz.sputniknews.ru/20240808/parij-2024-baxodir-jalolov-vyshel-v-final-45083002.html
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Париж 2024: боксер Хасанбой Дусматов завоевал третью золотую медаль для Узбекистана
11:43 09.08.2024 (обновлено: 12:06 09.08.2024)
Представитель сборной республики по боксу стал первым узбекским боксером, завоевавшим звание двукратного Олимпийского чемпиона.
ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik.
Боксер из Узбекистана Хасанбой Дусматов стал чемпионом Олимпийских игр в Париже, завоевав третью по счету золотую награду для делегации Узбекистана, сообщает
НОК.
В финальном бою он одержал победу над соперником из Франции.
Дусматов стал первым боксером в истории Узбекистана, удостоившимся двух золотых медалей Олимпийских игр.
"Представитель сборной Узбекистана по боксу Хасанбой Дусматов (-51 кг) стал первым узбекским боксером, завоевавшим звание двукратного Олимпийского чемпиона. В финале наш соотечественник победил французского файтера Билала Беннаму…, пополнив копилку делегации нашей страны золотой медалью летних Олимпийских игр Париж-2024", — говорится в сообщении.
За титул Олимпийского чемпиона вскоре предстоит побороться победителю юношеской Олимпиады по боксу, чемпиону мира Абдумалику Халокову.
Узбекский спортсмен пробился
в финал летних Олимпийских игр Париж-2024. Выступающий в весовой категории до 57 кг, он в полуфинале одолел австралийца Чарли Сениора. Бой за золотую медаль состоится 10 августа.