Победителям и призерам Париж 2024 вручили подарки от президента Узбекистана — фото, видео
11:05 13.08.2024 (обновлено: 11:23 13.08.2024)
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Сборная республики на Олимпиаде завоевала 13 наград, в том числе 8 золотых, 2 серебряные и 3 бронзовых, поднявшись на 13-е место среди 206 стран-участниц Игр. При этом сразу три узбекистанца стали двукратными олимпийскими чемпионами.
ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. В Ташкенте прошла торжественная церемония встречи и награждения победителей и призеров XXXIII летних Олимпийских игр Париж-2024, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Членов олимпийской сборной республики торжественно встретили в Ташкентском международном аэропорту.
Они проехали по улицам столицы и прибыли к Национальному олимпийскому комитету. Там премьер-министр Абдулла Арипов и председатель Сената Олий Мажлиса Сената Танзила Нарбаева вручили победителям и призерам Париж 2024 подарки от президента РУз.
Обладатели золотых медалей получили:
$200 тыс.,
автомобиль Tahoe,
двухэтажный коттедж;
серебряные медалисты:
$100 тыс.,
автомобиль BYD Song Plus EV Champion Flagship,
квартиру;
завоевавшие бронзовые медали:
$50 тыс.,
автомобиль BYD Song Plus DM-i Champion Flagship,
квартиру.
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Напомним, что Олимпиада-2024 в Париже стала самой успешной для Узбекистана за всю историю его независимого развития. Сборная республики в Париже завоевала 13 наград, в том числе 8 золотых, 2 серебряные и 3 бронзовых, заняв 13-е место среди 206 стран-участниц Игр. Она стала четвертой на Азиатском континенте, а среди стран СНГ, Центральноазиатского региона, а также, стран-участниц Игр Исламской солидарности и Организации тюркских государств, делегация Узбекистана заняла первое место.