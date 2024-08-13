https://uz.sputniknews.ru/20240813/pobediteli-parij-2024-podarki-mirziyoyev-45160038.html

Победителям и призерам Париж 2024 вручили подарки от президента Узбекистана — фото, видео

Победителям и призерам Париж 2024 вручили подарки от президента Узбекистана — фото, видео

Sputnik Узбекистан

Сборная республики на Олимпиаде завоевала 13 наград, в том числе 8 золотых, 2 серебряные и 3 бронзовых, поднявшись на 13-е место среди 206 стран-участниц Игр. При этом сразу три узбекистанца стали двукратными олимпийскими чемпионами

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ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. В Ташкенте прошла торжественная церемония встречи и награждения победителей и призеров XXXIII летних Олимпийских игр Париж-2024, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Членов олимпийской сборной республики торжественно встретили в Ташкентском международном аэропорту.Они проехали по улицам столицы и прибыли к Национальному олимпийскому комитету. Там премьер-министр Абдулла Арипов и председатель Сената Олий Мажлиса Сената Танзила Нарбаева вручили победителям и призерам Париж 2024 подарки от президента РУз.Обладатели золотых медалей получили: серебряные медалисты: завоевавшие бронзовые медали: Напомним, что Олимпиада-2024 в Париже стала самой успешной для Узбекистана за всю историю его независимого развития. Сборная республики в Париже завоевала 13 наград, в том числе 8 золотых, 2 серебряные и 3 бронзовых, заняв 13-е место среди 206 стран-участниц Игр. Она стала четвертой на Азиатском континенте, а среди стран СНГ, Центральноазиатского региона, а также, стран-участниц Игр Исламской солидарности и Организации тюркских государств, делегация Узбекистана заняла первое место.

https://uz.sputniknews.ru/20240812/parij-2024-uzbekistan-rezultaty-45138930.html

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париж

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париж 2024 подарки президент узбекистана