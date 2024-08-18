https://uz.sputniknews.ru/20240818/proizvodstvo-umnaya-mini-texnika-uzbekistan-malaziya-45253113.html
Производство умной мини-техники запустят в Узбекистане совместно с малазийской компанией
Производство умной мини-техники запустят в Узбекистане совместно с малазийской компанией
Sputnik Узбекистан
Узбекистан и Малайзия планируют наладить совместное производство умной мини-техники для возделывания садов и удобрения полей.
2024-08-18T19:03+0500
2024-08-18T19:03+0500
2024-08-18T19:07+0500
узбекистан
малайзия
сельское хозяйство
сотрудничество
поля
сады
сельхозтехника
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ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Производство умной мини-техники будет запущено в Узбекистане совместно с малазийской компанией. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства республики.Как отмечается, представители Минсельхоза Узбекистана встретились малазийской делегацией во главе с директором компании “Meraque Group Snd Bhd”.Читайте также Малазийская компания намерена открыть в Узбекистане сеть автозаправокНа встрече были озвучены предложения по развитию взаимовыгодного сотрудничества в сфере сельского хозяйства между двумя странами, а также ряд возможных перспективных проектов.По итогам встречи стороны рассмотрели возможность запуска производства малой интеллектуальной сельскохозяйственной техники на территории Научно-исследовательского института механизации сельского хозяйства.
https://uz.sputniknews.ru/20240623/malayziya-uzbekistan-zelenaya-energetika-44482466.html
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мини-техника сельское хозяйство дрон нии сады поля
мини-техника сельское хозяйство дрон нии сады поля
Производство умной мини-техники запустят в Узбекистане совместно с малазийской компанией
19:03 18.08.2024 (обновлено: 19:07 18.08.2024)
Узбекистан и Малайзия планируют наладить совместное производство умной мини-техники для возделывания садов и удобрения полей.
ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik.
Производство умной мини-техники будет запущено в Узбекистане совместно с малазийской компанией. Об этом сообщили
в Министерстве сельского хозяйства республики.
Как отмечается, представители Минсельхоза Узбекистана встретились малазийской делегацией во главе с директором компании “Meraque Group Snd Bhd”.
На встрече были озвучены предложения по развитию взаимовыгодного сотрудничества в сфере сельского хозяйства между двумя странами, а также ряд возможных перспективных проектов.
"Стороны обсудили вопросы внедрения в сельское хозяйство Узбекистана интеллектуальной мини-техники малазийской компании для возделывания садов и удобрения полей, а также специальных дронов, предназначенных для использования в сельском хозяйстве", – говорится в сообщении.
По итогам встречи стороны рассмотрели возможность запуска производства малой интеллектуальной сельскохозяйственной техники на территории Научно-исследовательского института механизации сельского хозяйства.