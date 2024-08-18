https://uz.sputniknews.ru/20240818/proizvodstvo-umnaya-mini-texnika-uzbekistan-malaziya-45253113.html

Производство умной мини-техники запустят в Узбекистане совместно с малазийской компанией

Производство умной мини-техники запустят в Узбекистане совместно с малазийской компанией

Sputnik Узбекистан

Узбекистан и Малайзия планируют наладить совместное производство умной мини-техники для возделывания садов и удобрения полей.

2024-08-18T19:03+0500

2024-08-18T19:03+0500

2024-08-18T19:07+0500

узбекистан

малайзия

сельское хозяйство

сотрудничество

поля

сады

сельхозтехника

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ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Производство умной мини-техники будет запущено в Узбекистане совместно с малазийской компанией. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства республики.Как отмечается, представители Минсельхоза Узбекистана встретились малазийской делегацией во главе с директором компании “Meraque Group Snd Bhd”.Читайте также Малазийская компания намерена открыть в Узбекистане сеть автозаправокНа встрече были озвучены предложения по развитию взаимовыгодного сотрудничества в сфере сельского хозяйства между двумя странами, а также ряд возможных перспективных проектов.По итогам встречи стороны рассмотрели возможность запуска производства малой интеллектуальной сельскохозяйственной техники на территории Научно-исследовательского института механизации сельского хозяйства.

https://uz.sputniknews.ru/20240623/malayziya-uzbekistan-zelenaya-energetika-44482466.html

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