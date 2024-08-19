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https://uz.sputniknews.ru/20240819/mirziyoev-vyletel-v-karakalpakstan-45260712.html
Мирзиёев вылетел в Каракалпакстан
Мирзиёев вылетел в Каракалпакстан
Sputnik Узбекистан
В программе двухдневной поездки — диалог главы республики с предпринимателями
2024-08-19T12:26+0500
2024-08-19T13:32+0500
узбекистан
каракалпакстан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев отбыл в Каракалпакстан, сообщает пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов. Также 20 августа в Нукусе состоится диалог главы республики с предпринимателями.
https://uz.sputniknews.ru/20240111/karakalpakstan-razvitiye-mirziyoyev-soveschaniye-41998991.html
узбекистан
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мирзиёев каракалпакстан поездка диалог предприниматели
мирзиёев каракалпакстан поездка диалог предприниматели

Мирзиёев вылетел в Каракалпакстан

12:26 19.08.2024 (обновлено: 13:32 19.08.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев, архивное фото
Шавкат Мирзиёев, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.08.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В программе двухдневной поездки — диалог главы республики с предпринимателями.
ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев отбыл в Каракалпакстан, сообщает пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.

"В ходе поездки планируется посещение промышленных предприятий, объектов IT и социальной сферы, ознакомление с жизнью махаллей. Будут введены в строй новые комплексы и запущены очередные проекты", — говорится в сообщении.

Также 20 августа в Нукусе состоится диалог главы республики с предпринимателями.
Флаги Узбекистана и Каракалпакстана - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.01.2024
Новые проекты, рабочие места и инвестиции – какие изменения ждут Каракалпакстан
11 января, 09:58
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