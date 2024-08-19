https://uz.sputniknews.ru/20240819/mirziyoev-vyletel-v-karakalpakstan-45260712.html
Мирзиёев вылетел в Каракалпакстан
Мирзиёев вылетел в Каракалпакстан
Sputnik Узбекистан
В программе двухдневной поездки — диалог главы республики с предпринимателями
2024-08-19T12:26+0500
2024-08-19T12:26+0500
2024-08-19T13:32+0500
узбекистан
каракалпакстан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев отбыл в Каракалпакстан, сообщает пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов. Также 20 августа в Нукусе состоится диалог главы республики с предпринимателями.
https://uz.sputniknews.ru/20240111/karakalpakstan-razvitiye-mirziyoyev-soveschaniye-41998991.html
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мирзиёев каракалпакстан поездка диалог предприниматели
мирзиёев каракалпакстан поездка диалог предприниматели
Мирзиёев вылетел в Каракалпакстан
12:26 19.08.2024 (обновлено: 13:32 19.08.2024)
В программе двухдневной поездки — диалог главы республики с предпринимателями.
ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев отбыл в Каракалпакстан, сообщает
пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.
"В ходе поездки планируется посещение промышленных предприятий, объектов IT и социальной сферы, ознакомление с жизнью махаллей. Будут введены в строй новые комплексы и запущены очередные проекты", — говорится в сообщении.
Также 20 августа в Нукусе состоится диалог главы республики с предпринимателями.