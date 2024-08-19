https://uz.sputniknews.ru/20240819/uzbekistan-risovody-podderjka-postanovleniye-45257994.html

В Узбекистане поддержат рисоводов — президент подписал постановление

В Узбекистане поддержат рисоводов — президент подписал постановление

Sputnik Узбекистан

В 2025-2026 годы из госбюджета покроют 20% стоимости спецоборудования сроком выпуска не более одного года.

2024-08-19T12:00+0500

2024-08-19T12:00+0500

2024-08-19T13:34+0500

узбекистан

рис

экономика

сельское хозяйство

постановление

президент узбекистана

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/02/04/15931145_0:272:3105:2019_1920x0_80_0_0_13caf6d42e28503ae3a72f12baee61fe.jpg

ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. В Узбекистане примут меры по поддержке рисоводов. Это определено в соответствующем постановлении президента, сообщает Минюст.Согласно документу, с 1 сентября 2024 года для финансирования затрат на выращивание и закупку риса фермерам, дехканским хозяйствам и другим производителям продукции выделят льготные кредиты на определенных условиях. Дополнительные субсидии получат производители риса в Хорезмской области. Им покроют:Кроме того, сельхозпредприятиям Хорезмской области, урожайность которых достигла 120 центнеров и выше, в порядке исключения разрешат экспорт рисовой продукции (не более 50%).

https://uz.sputniknews.ru/20240118/uzbekistan-risovodstvo-rost-spros-filippini-vodosberejenie-42098503.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан рис выращивание поддержка