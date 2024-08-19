https://uz.sputniknews.ru/20240819/uzbekistan-risovody-podderjka-postanovleniye-45257994.html
В Узбекистане поддержат рисоводов — президент подписал постановление
В Узбекистане поддержат рисоводов — президент подписал постановление
Sputnik Узбекистан
В 2025-2026 годы из госбюджета покроют 20% стоимости спецоборудования сроком выпуска не более одного года.
2024-08-19T12:00+0500
2024-08-19T12:00+0500
2024-08-19T13:34+0500
узбекистан
рис
экономика
сельское хозяйство
постановление
президент узбекистана
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ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. В Узбекистане примут меры по поддержке рисоводов. Это определено в соответствующем постановлении президента, сообщает Минюст.Согласно документу, с 1 сентября 2024 года для финансирования затрат на выращивание и закупку риса фермерам, дехканским хозяйствам и другим производителям продукции выделят льготные кредиты на определенных условиях. Дополнительные субсидии получат производители риса в Хорезмской области. Им покроют:Кроме того, сельхозпредприятиям Хорезмской области, урожайность которых достигла 120 центнеров и выше, в порядке исключения разрешат экспорт рисовой продукции (не более 50%).
https://uz.sputniknews.ru/20240118/uzbekistan-risovodstvo-rost-spros-filippini-vodosberejenie-42098503.html
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узбекистан рис выращивание поддержка
узбекистан рис выращивание поддержка
В Узбекистане поддержат рисоводов — президент подписал постановление
12:00 19.08.2024 (обновлено: 13:34 19.08.2024)
В 2025-2026 годы из госбюджета покроют 20% стоимости спецоборудования сроком выпуска не более одного года.
ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik.
В Узбекистане примут меры по поддержке рисоводов. Это определено в соответствующем постановлении президента, сообщает
Минюст.
Согласно документу, с 1 сентября 2024 года для финансирования затрат на выращивание и закупку риса фермерам, дехканским хозяйствам и другим производителям продукции выделят льготные кредиты на определенных условиях.
"В 2025–2026 годы 20 процентов стоимости новых семенных сеялок и оборудования рассадного метода посева, закупленных для посева риса, сроком выпуска не более одного года, будут покрыты за счет выделения субсидий из Государственного бюджета", — говорится в сообщении.
Дополнительные субсидии получат производители риса в Хорезмской области. Им покроют:
100% расходов на горюче-смазочные материалы, использованные на каждый гектар площади, где произведена лазерная планировка, для выращивания риса, но не более 1 млн сумов от общего объема расходов;
часть расходов на внедрение современных водосберегающих технологий в предусмотренных размерах.
Кроме того, сельхозпредприятиям Хорезмской области, урожайность которых достигла 120 центнеров и выше, в порядке исключения разрешат экспорт рисовой продукции (не более 50%).