https://uz.sputniknews.ru/20240820/karakalpakstan-kontrol-razvitiye-saida-mirziyoyeva-45279634.html

Саида Мирзиёева будет контролировать развитие Каракалпакстана — что еще поручил президент

Саида Мирзиёева будет контролировать развитие Каракалпакстана — что еще поручил президент

Sputnik Узбекистан

Глава республики поставил ряд задач по устойчивому развитию региона

2024-08-20T09:59+0500

2024-08-20T09:59+0500

2024-08-20T10:47+0500

узбекистан

президент узбекистана

каракалпакстан

развитие

регион

проект

инвестиции

рабочие места

экономика

общество

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ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. Помощнику президента Узбекистана Саиде Мирзиёевой и советнику президента по вопросам устойчивого развития региона Приаралья Турсинхану Худайбергенову поручили контролировать своевременное исполнение задач, поставленных президентом Узбекистана в ходе рабочей поездки в Каракалпакстан. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РУз Шерзод Асадов. На совещании с участием Шавката Мирзиёева в Кегейлийском районе Каракалпакстана отмечалось, что на создание благоприятных условий для населения региона из бюджета республики до конца года выделят еще 100 млрд сумов. В 2025-м на социальную сферу и инфраструктуру Каракалпакстана планируют направить более 1 трлн сумов. В частности, построят и отремонтируют 24 школы, 5 детских садов, 7 медучреждений. На строительство инфраструктуры индустриальных зон и крупных производственных объектов направят 353 млрд сумов. Как отмечалось, ни в одной области нет таких возможностей и условий, какие созданы для бизнеса в Каракалпакстане. Если бы эти возможности преобразовать в проекты и рабочие места, показатели были бы в 5-10 раз выше. По этой причине по итогам полугодия уволили хокимов Караузяка и Тахиаташа. Дисциплинарные взыскания получили главы администраций Амударьинского, Берунийского, Бозатауского, Кегейлийского, Кунградского, Канлыкульского, Муйнакского, Тахтакупырского, Турткульского, Ходжейлийского и Чимбайского районов. На совещании проанализировали имеющиеся в регионе возможности. К примеру, с начала года в Каракалпакстан прибыло 1,3 млн туристов. Однако мест в гостиницах не хватает. При предоставлении земли предприниматели предложили построить современную гостиницу и конгресс-холл. На 20 гектарах вокруг Аччик-Куля, расположенного в Нукусе, можно организовать жилье, современные гостиницы и зоны отдыха. Вдоль каналов Дустлик и Кегейли, Тасли Жап и Ширин Жап в Ходжейли — торговые и развлекательные заведения. В Амударье, Турткуле, Беруни также имеется большой потенциал для привлечения туристов. Вдоль дороги Гузар - Бухара - Нукус - Бейнау на площади 140 гектаров можно разместить 300 объектов торговли и сервиса. Если в Элликкале построить современный рынок, то объем торговли и услуг увеличится. В прошлом году благодаря выделению 22 гектаров Берунийского района удалось расширить территорию свободной экономической зоны "Ургут". Однако, несмотря на имеющуюся здесь инфраструктуру, наличие рядом железной дороги и сырьевых запасов, ни один проект здесь до сих пор не был запущен. Отмечалось, что если упрощенную систему выделения земель в Каракалпакстане внедрить и для территории экономической зоны, можно будет разместить здесь проекты на сумму $320 млн. Инвесторы готовы вложить $10 млн для запуска кластера, специализирующегося на овцеводстве, на 500 гектарах в махалле "Койбак" в Караузяке. В этом кластере содержат 10 тыс. голов овец и заготавливают 100 тонн мяса. В Каракалпакстане сформированы 103 крупных проекта на сумму $1,9 млрд. В отраслях в течение года запустят 14 проектов на общую сумму $275 млн. В целом подготовлено более 120 перспективных проектов на $9,5 млрд.

https://uz.sputniknews.ru/20240819/mirziyoyev-karakalpakstan-zapusk-proyekty-45272827.html

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