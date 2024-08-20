Саида Мирзиёева будет контролировать развитие Каракалпакстана — что еще поручил президент
09:59 20.08.2024 (обновлено: 10:47 20.08.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПроанализированы возможности Каракалпакстана и определены дальнейшие задачи
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава республики поставил ряд задач по устойчивому развитию региона.
ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. Помощнику президента Узбекистана Саиде Мирзиёевой и советнику президента по вопросам устойчивого развития региона Приаралья Турсинхану Худайбергенову поручили контролировать своевременное исполнение задач, поставленных президентом Узбекистана в ходе рабочей поездки в Каракалпакстан. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РУз Шерзод Асадов.
На совещании с участием Шавката Мирзиёева в Кегейлийском районе Каракалпакстана отмечалось, что на создание благоприятных условий для населения региона из бюджета республики до конца года выделят еще 100 млрд сумов.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПроанализированы возможности Каракалпакстана и определены дальнейшие задачи
Проанализированы возможности Каракалпакстана и определены дальнейшие задачи
© Пресс-служба президента Узбекистана
В 2025-м на социальную сферу и инфраструктуру Каракалпакстана планируют направить более 1 трлн сумов. В частности, построят и отремонтируют 24 школы, 5 детских садов, 7 медучреждений.
На строительство инфраструктуры индустриальных зон и крупных производственных объектов направят 353 млрд сумов.
Как отмечалось, ни в одной области нет таких возможностей и условий, какие созданы для бизнеса в Каракалпакстане. Если бы эти возможности преобразовать в проекты и рабочие места, показатели были бы в 5-10 раз выше.
По этой причине по итогам полугодия уволили хокимов Караузяка и Тахиаташа. Дисциплинарные взыскания получили главы администраций Амударьинского, Берунийского, Бозатауского, Кегейлийского, Кунградского, Канлыкульского, Муйнакского, Тахтакупырского, Турткульского, Ходжейлийского и Чимбайского районов.
На совещании проанализировали имеющиеся в регионе возможности.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПроанализированы возможности Каракалпакстана и определены дальнейшие задачи
Проанализированы возможности Каракалпакстана и определены дальнейшие задачи
© Пресс-служба президента Узбекистана
К примеру, с начала года в Каракалпакстан прибыло 1,3 млн туристов. Однако мест в гостиницах не хватает. При предоставлении земли предприниматели предложили построить современную гостиницу и конгресс-холл.
На 20 гектарах вокруг Аччик-Куля, расположенного в Нукусе, можно организовать жилье, современные гостиницы и зоны отдыха. Вдоль каналов Дустлик и Кегейли, Тасли Жап и Ширин Жап в Ходжейли — торговые и развлекательные заведения. В Амударье, Турткуле, Беруни также имеется большой потенциал для привлечения туристов.
Вдоль дороги Гузар - Бухара - Нукус - Бейнау на площади 140 гектаров можно разместить 300 объектов торговли и сервиса. Если в Элликкале построить современный рынок, то объем торговли и услуг увеличится.
В прошлом году благодаря выделению 22 гектаров Берунийского района удалось расширить территорию свободной экономической зоны "Ургут". Однако, несмотря на имеющуюся здесь инфраструктуру, наличие рядом железной дороги и сырьевых запасов, ни один проект здесь до сих пор не был запущен.
Отмечалось, что если упрощенную систему выделения земель в Каракалпакстане внедрить и для территории экономической зоны, можно будет разместить здесь проекты на сумму $320 млн.
Инвесторы готовы вложить $10 млн для запуска кластера, специализирующегося на овцеводстве, на 500 гектарах в махалле "Койбак" в Караузяке. В этом кластере содержат 10 тыс. голов овец и заготавливают 100 тонн мяса.
"Глава государства дал ответственным лицам поручения по задействованию этих возможностей и развитию экономики", — говорится в сообщении.
В Каракалпакстане сформированы 103 крупных проекта на сумму $1,9 млрд. В отраслях в течение года запустят 14 проектов на общую сумму $275 млн. В целом подготовлено более 120 перспективных проектов на $9,5 млрд.
"Ответственным лицам поручено совместно с предпринимателями подготовить программу "Занимайся бизнесом в Каракалпакстане" в разрезе каждого района. Эта программа станет новым источником для развития промышленности, сельского хозяйства и услуг в Каракалпакстане, не менее 10 миллиардов долларов инвестиций и создания 500 тысяч рабочих мест", — говорится в сообщении.