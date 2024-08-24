https://uz.sputniknews.ru/20240824/mirziyoev-aliev-kontsert-masterov-iskusstv-dvux-stran-45345992.html

Мирзиёев и Алиев побывали на концерте мастеров искусств двух стран

Мирзиёев и Алиев побывали на концерте мастеров искусств двух стран

Sputnik Узбекистан

По приглашению узбекского коллеги президент Азербайджана 22–23 августа находился в РУз с государственным визитом.

2024-08-24T09:48+0500

2024-08-24T09:48+0500

2024-08-24T09:48+0500

азербайджан

президент

ильхам алиев

государственный визит

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

концерт

культура

искусство

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/18/45345458_0:36:1280:756_1920x0_80_0_0_ad6248119e4b383b170ea1c4061e067c.jpg

ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Лидеры Узбекистана и Азербайджана — Шавкат Мирзиёев и Ильхам Алиев вместе с супругами побывали на концерте мастеров искусств двух стран, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. В Узбекистане и Азербайджане с большим уважением и любовью относятся к творчеству деятелей культуры двух стран. Решениями президентов легендарные певцы Фаррух Закиров и Полад Бюльбюль оглы удостоены почетного звания Народных артистов. В вокальных и танцевальных номерах в исполнении талантливых артистов воплотились богатство, разнообразие и вместе с тем общность и самобытность двух культур. Напомним, что по приглашению узбекского коллеги президент Азербайджана 22–23 августа находился в РУз с государственным визитом. Главы двух стран провели переговоры, первое заседание Высшего межгосударственного совета, встретились с представителями бизнеса двух стран и запустили ряд проектов кооперации.

https://uz.sputniknews.ru/20240823/uzbekistan-azerbaydjan-dokumenty-podpisaniye-45340682.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

государственный визит президент азербайджана узбекистан мирзиёев алиев концерт искусство