Мирзиёев и Алиев побывали на концерте мастеров искусств двух стран
© Пресс-служба президента УзбекистанаГлавы Узбекистана и Азербайджана приняли участие в совместном концерте
© Пресс-служба президента Узбекистана
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По приглашению узбекского коллеги президент Азербайджана 22–23 августа находился в РУз с государственным визитом.
ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Лидеры Узбекистана и Азербайджана — Шавкат Мирзиёев и Ильхам Алиев вместе с супругами побывали на концерте мастеров искусств двух стран, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
"Узбекский и азербайджанский народы связывают общие исторические корни, одна религия, схожие культура и традиции. Благодаря воле и усилиям глав государств наши народы стали еще ближе, а межгосударственные отношения вышли на уровень союзничества", — говорится в сообщении.
В Узбекистане и Азербайджане с большим уважением и любовью относятся к творчеству деятелей культуры двух стран. Решениями президентов легендарные певцы Фаррух Закиров и Полад Бюльбюль оглы удостоены почетного звания Народных артистов.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ рамках государственного визита Ильхама Алиева в Узбекистан состоялся концерт мастеров искусств двух стран
В рамках государственного визита Ильхама Алиева в Узбекистан состоялся концерт мастеров искусств двух стран
© Пресс-служба президента Узбекистана
"Совместный концерт стал очередным воплощением этой многовековой дружбы, тесного переплетения традиций и ценностей узбекского и азербайджанского народов", — говорится в сообщении.
В вокальных и танцевальных номерах в исполнении талантливых артистов воплотились богатство, разнообразие и вместе с тем общность и самобытность двух культур.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ рамках государственного визита Ильхама Алиева в Узбекистан состоялся концерт мастеров искусств двух стран
В рамках государственного визита Ильхама Алиева в Узбекистан состоялся концерт мастеров искусств двух стран
© Пресс-служба президента Узбекистана
Напомним, что по приглашению узбекского коллеги президент Азербайджана 22–23 августа находился в РУз с государственным визитом.
Главы двух стран провели переговоры, первое заседание Высшего межгосударственного совета, встретились с представителями бизнеса двух стран и запустили ряд проектов кооперации.