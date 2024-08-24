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https://uz.sputniknews.ru/20240824/mirziyoev-aliev-kontsert-masterov-iskusstv-dvux-stran-45345992.html
Мирзиёев и Алиев побывали на концерте мастеров искусств двух стран
Мирзиёев и Алиев побывали на концерте мастеров искусств двух стран
Sputnik Узбекистан
По приглашению узбекского коллеги президент Азербайджана 22–23 августа находился в РУз с государственным визитом.
2024-08-24T09:48+0500
2024-08-24T09:48+0500
азербайджан
президент
ильхам алиев
государственный визит
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
концерт
культура
искусство
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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Лидеры Узбекистана и Азербайджана — Шавкат Мирзиёев и Ильхам Алиев вместе с супругами побывали на концерте мастеров искусств двух стран, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. В Узбекистане и Азербайджане с большим уважением и любовью относятся к творчеству деятелей культуры двух стран. Решениями президентов легендарные певцы Фаррух Закиров и Полад Бюльбюль оглы удостоены почетного звания Народных артистов. В вокальных и танцевальных номерах в исполнении талантливых артистов воплотились богатство, разнообразие и вместе с тем общность и самобытность двух культур. Напомним, что по приглашению узбекского коллеги президент Азербайджана 22–23 августа находился в РУз с государственным визитом. Главы двух стран провели переговоры, первое заседание Высшего межгосударственного совета, встретились с представителями бизнеса двух стран и запустили ряд проектов кооперации.
https://uz.sputniknews.ru/20240823/uzbekistan-azerbaydjan-dokumenty-podpisaniye-45340682.html
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государственный визит президент азербайджана узбекистан мирзиёев алиев концерт искусство
государственный визит президент азербайджана узбекистан мирзиёев алиев концерт искусство

Мирзиёев и Алиев побывали на концерте мастеров искусств двух стран

09:48 24.08.2024
© Пресс-служба президента УзбекистанаГлавы Узбекистана и Азербайджана приняли участие в совместном концерте
Главы Узбекистана и Азербайджана приняли участие в совместном концерте - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.08.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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По приглашению узбекского коллеги президент Азербайджана 22–23 августа находился в РУз с государственным визитом.
ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Лидеры Узбекистана и Азербайджана — Шавкат Мирзиёев и Ильхам Алиев вместе с супругами побывали на концерте мастеров искусств двух стран, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

"Узбекский и азербайджанский народы связывают общие исторические корни, одна религия, схожие культура и традиции. Благодаря воле и усилиям глав государств наши народы стали еще ближе, а межгосударственные отношения вышли на уровень союзничества", — говорится в сообщении.

В Узбекистане и Азербайджане с большим уважением и любовью относятся к творчеству деятелей культуры двух стран. Решениями президентов легендарные певцы Фаррух Закиров и Полад Бюльбюль оглы удостоены почетного звания Народных артистов.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ рамках государственного визита Ильхама Алиева в Узбекистан состоялся концерт мастеров искусств двух стран
В рамках государственного визита Ильхама Алиева в Узбекистан состоялся концерт мастеров искусств двух стран - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.08.2024
В рамках государственного визита Ильхама Алиева в Узбекистан состоялся концерт мастеров искусств двух стран
© Пресс-служба президента Узбекистана
"Совместный концерт стал очередным воплощением этой многовековой дружбы, тесного переплетения традиций и ценностей узбекского и азербайджанского народов", — говорится в сообщении.
В вокальных и танцевальных номерах в исполнении талантливых артистов воплотились богатство, разнообразие и вместе с тем общность и самобытность двух культур.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ рамках государственного визита Ильхама Алиева в Узбекистан состоялся концерт мастеров искусств двух стран
В рамках государственного визита Ильхама Алиева в Узбекистан состоялся концерт мастеров искусств двух стран - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.08.2024
В рамках государственного визита Ильхама Алиева в Узбекистан состоялся концерт мастеров искусств двух стран
© Пресс-служба президента Узбекистана
Напомним, что по приглашению узбекского коллеги президент Азербайджана 22–23 августа находился в РУз с государственным визитом.
Главы двух стран провели переговоры, первое заседание Высшего межгосударственного совета, встретились с представителями бизнеса двух стран и запустили ряд проектов кооперации.
Шавкат Мирзиёев и Ильхам Алиев подписали Договор о союзнических отношениях и приняли Решение первого заседания Высшего межгосударственного совета - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.08.2024
Какие документы подписали Узбекистан и Азербайджан
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