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https://uz.sputniknews.ru/20240825/mirovye-uchenye-nasledie-uzbekistan-kongress-45367045.html
Ученые с мировым именем говорят о культурном наследии Узбекистана – конгресс WOSCU
Ученые с мировым именем говорят о культурном наследии Узбекистана – конгресс WOSCU
Sputnik Узбекистан
Международный конгресс, посвященный культурному наследию Узбекистана, собрал в Самарканде порядка 300 ученых и специалистов с мировым именем.
2024-08-25T14:21+0500
2024-08-25T14:28+0500
самарканд
узбекистан
ученые
исламская цивилизация
конгресс
бухара
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ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. В туристическом комплексе Silk Road Samarkand проходит VIII Международный конгресс Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана (WOSCU) "Наследие великих предков — основа III Ренессанса". Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В работе конгресса принимают участие около 300 известных ученых из 35 стран. В их числе 15 академиков, 40 профессоров и доцентов, 103 доктора наук, 54 директора музеев и библиотек, 5 ректоров вузов, директора 5 издательских домов, руководители международных научно-исследовательских организаций и другие специалисты.Отмечается, что участники выступившие на пленарном заседании конгресса, затронули вопросы изучения и сохранения культурного наследия Узбекистана, а также необходимость его признание на мировом уровне.Вместе с тем первый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ, ректор Московского исламского института Дамир Мухетдинов, отметил, что немало великих ученых, проживавших в прошлом на территории современного Узбекистана, внесли существенные изменения в общемировую цивилизацию. Речь идет об Абу Райхане Беруни, Мухаммаде аль Хоразми, Ибн Сино и других.Во время секционных заседаний обсужден ряд интересных тем, рассказывающих о влиянии культурного наследия Узбекистана на мировую цивилизацию. К примеру, социальный предприниматель и продюсер трансмедийной продукции из Великобритании Ахмед Салими представил проект, рассказывающий о 1001-ом изобретении Узбекистана для всего мира. Читайте также Мирзиёев поздравил участников Международного конгресса WOSCU в Самарканде.Не менее интересным было и выступление греческого эксперта – директора Музея азиатского искусства Корфу Деспина Зерниоти, поведавшей о том, как в Греции сохраняется узбекское наследие.В первый день работы Конгресса в Самарканде состоялось немало тематических дискуссий, а также презентаций и церемоний подписания меморандумов.Международный конгресс Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана "Наследие великих предков — основа III Ренессанса" продолжит свою работу до 26 августа.
https://uz.sputniknews.ru/20240823/mejdunarodnyy-kongress-woscu-samarkand-45341444.html
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самарканд ученые международный конгресс исламская цивилизация
самарканд ученые международный конгресс исламская цивилизация

Ученые с мировым именем говорят о культурном наследии Узбекистана – конгресс WOSCU

14:21 25.08.2024 (обновлено: 14:28 25.08.2024)
© SputnikУченые с мировым именем говорят о наследии Узбекистана
Ученые с мировым именем говорят о наследии Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.08.2024
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Международный конгресс, посвященный культурному наследию Узбекистана, собрал в Самарканде порядка 300 всемирно известных ученых и специалистов со всего мира.
ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. В туристическом комплексе Silk Road Samarkand проходит VIII Международный конгресс Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана (WOSCU) "Наследие великих предков — основа III Ренессанса". Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В работе конгресса принимают участие около 300 известных ученых из 35 стран. В их числе 15 академиков, 40 профессоров и доцентов, 103 доктора наук, 54 директора музеев и библиотек, 5 ректоров вузов, директора 5 издательских домов, руководители международных научно-исследовательских организаций и другие специалисты.
Отмечается, что участники выступившие на пленарном заседании конгресса, затронули вопросы изучения и сохранения культурного наследия Узбекистана, а также необходимость его признание на мировом уровне.
"Данный конгресс, который проводится в восьмой раз, не просто очередной. Он существенно отличается от предыдущих, поскольку накоплен огромный опыт. Найти что-то новое для публикации становится все труднее. Но дело не в этом, а в том, что благодаря накопленному опыту, который напрямую связан с культурным наследием вашей страны, настала пора осознать, насколько важное место Узбекистан занимает в мусульманской цивилизации", - отметила главный научный сотрудник российского государственного музея Востока Екатерина Ермакова.
Вместе с тем первый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ, ректор Московского исламского института Дамир Мухетдинов, отметил, что немало великих ученых, проживавших в прошлом на территории современного Узбекистана, внесли существенные изменения в общемировую цивилизацию. Речь идет об Абу Райхане Беруни, Мухаммаде аль Хоразми, Ибн Сино и других.
"Такого огромного количества именитых ученых, сосредоточенных в одном месте, как в Узбекистане, невозможно найти больше нигде. При всем богатстве сподвижников пророка Мухаммеда - славных ученых, разбросанных по всему миру, именно в Узбекистане - Бухаре, Самарканде - сконцентрировано самое большое количество ученых в области мусульманских наук", - сказал Дамир Мухетдинов.
Во время секционных заседаний обсужден ряд интересных тем, рассказывающих о влиянии культурного наследия Узбекистана на мировую цивилизацию. К примеру, социальный предприниматель и продюсер трансмедийной продукции из Великобритании Ахмед Салими представил проект, рассказывающий о 1001-ом изобретении Узбекистана для всего мира.
Читайте также Мирзиёев поздравил участников Международного конгресса WOSCU в Самарканде.
Не менее интересным было и выступление греческого эксперта – директора Музея азиатского искусства Корфу Деспина Зерниоти, поведавшей о том, как в Греции сохраняется узбекское наследие.
© SputnikУченые с мировым именем говорят о наследии Узбекистана
Ученые с мировым именем говорят о наследии Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.08.2024
Ученые с мировым именем говорят о наследии Узбекистана
© Sputnik
В первый день работы Конгресса в Самарканде состоялось немало тематических дискуссий, а также презентаций и церемоний подписания меморандумов.
Международный конгресс Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана "Наследие великих предков — основа III Ренессанса" продолжит свою работу до 26 августа.
Для участников Международного конгресса WOSCU провели экскурсию по строящемуся в Ташкенте Центру исламской цивилизации - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.08.2024
Что обсудят участники Международного конгресса WOSCU
23 августа, 18:15
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