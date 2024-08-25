https://uz.sputniknews.ru/20240825/mirovye-uchenye-nasledie-uzbekistan-kongress-45367045.html

Ученые с мировым именем говорят о культурном наследии Узбекистана – конгресс WOSCU

Ученые с мировым именем говорят о культурном наследии Узбекистана – конгресс WOSCU

Sputnik Узбекистан

Международный конгресс, посвященный культурному наследию Узбекистана, собрал в Самарканде порядка 300 ученых и специалистов с мировым именем.

2024-08-25T14:21+0500

2024-08-25T14:21+0500

2024-08-25T14:28+0500

самарканд

узбекистан

ученые

исламская цивилизация

конгресс

бухара

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ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. В туристическом комплексе Silk Road Samarkand проходит VIII Международный конгресс Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана (WOSCU) "Наследие великих предков — основа III Ренессанса". Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В работе конгресса принимают участие около 300 известных ученых из 35 стран. В их числе 15 академиков, 40 профессоров и доцентов, 103 доктора наук, 54 директора музеев и библиотек, 5 ректоров вузов, директора 5 издательских домов, руководители международных научно-исследовательских организаций и другие специалисты.Отмечается, что участники выступившие на пленарном заседании конгресса, затронули вопросы изучения и сохранения культурного наследия Узбекистана, а также необходимость его признание на мировом уровне.Вместе с тем первый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ, ректор Московского исламского института Дамир Мухетдинов, отметил, что немало великих ученых, проживавших в прошлом на территории современного Узбекистана, внесли существенные изменения в общемировую цивилизацию. Речь идет об Абу Райхане Беруни, Мухаммаде аль Хоразми, Ибн Сино и других.Во время секционных заседаний обсужден ряд интересных тем, рассказывающих о влиянии культурного наследия Узбекистана на мировую цивилизацию. К примеру, социальный предприниматель и продюсер трансмедийной продукции из Великобритании Ахмед Салими представил проект, рассказывающий о 1001-ом изобретении Узбекистана для всего мира. Читайте также Мирзиёев поздравил участников Международного конгресса WOSCU в Самарканде.Не менее интересным было и выступление греческого эксперта – директора Музея азиатского искусства Корфу Деспина Зерниоти, поведавшей о том, как в Греции сохраняется узбекское наследие.В первый день работы Конгресса в Самарканде состоялось немало тематических дискуссий, а также презентаций и церемоний подписания меморандумов.Международный конгресс Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана "Наследие великих предков — основа III Ренессанса" продолжит свою работу до 26 августа.

https://uz.sputniknews.ru/20240823/mejdunarodnyy-kongress-woscu-samarkand-45341444.html

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