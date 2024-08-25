Ученые с мировым именем говорят о культурном наследии Узбекистана – конгресс WOSCU
14:21 25.08.2024 (обновлено: 14:28 25.08.2024)
© SputnikУченые с мировым именем говорят о наследии Узбекистана
© Sputnik
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Международный конгресс, посвященный культурному наследию Узбекистана, собрал в Самарканде порядка 300 всемирно известных ученых и специалистов со всего мира.
ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. В туристическом комплексе Silk Road Samarkand проходит VIII Международный конгресс Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана (WOSCU) "Наследие великих предков — основа III Ренессанса". Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В работе конгресса принимают участие около 300 известных ученых из 35 стран. В их числе 15 академиков, 40 профессоров и доцентов, 103 доктора наук, 54 директора музеев и библиотек, 5 ректоров вузов, директора 5 издательских домов, руководители международных научно-исследовательских организаций и другие специалисты.
Отмечается, что участники выступившие на пленарном заседании конгресса, затронули вопросы изучения и сохранения культурного наследия Узбекистана, а также необходимость его признание на мировом уровне.
"Данный конгресс, который проводится в восьмой раз, не просто очередной. Он существенно отличается от предыдущих, поскольку накоплен огромный опыт. Найти что-то новое для публикации становится все труднее. Но дело не в этом, а в том, что благодаря накопленному опыту, который напрямую связан с культурным наследием вашей страны, настала пора осознать, насколько важное место Узбекистан занимает в мусульманской цивилизации", - отметила главный научный сотрудник российского государственного музея Востока Екатерина Ермакова.
Вместе с тем первый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ, ректор Московского исламского института Дамир Мухетдинов, отметил, что немало великих ученых, проживавших в прошлом на территории современного Узбекистана, внесли существенные изменения в общемировую цивилизацию. Речь идет об Абу Райхане Беруни, Мухаммаде аль Хоразми, Ибн Сино и других.
"Такого огромного количества именитых ученых, сосредоточенных в одном месте, как в Узбекистане, невозможно найти больше нигде. При всем богатстве сподвижников пророка Мухаммеда - славных ученых, разбросанных по всему миру, именно в Узбекистане - Бухаре, Самарканде - сконцентрировано самое большое количество ученых в области мусульманских наук", - сказал Дамир Мухетдинов.
Во время секционных заседаний обсужден ряд интересных тем, рассказывающих о влиянии культурного наследия Узбекистана на мировую цивилизацию. К примеру, социальный предприниматель и продюсер трансмедийной продукции из Великобритании Ахмед Салими представил проект, рассказывающий о 1001-ом изобретении Узбекистана для всего мира.
Не менее интересным было и выступление греческого эксперта – директора Музея азиатского искусства Корфу Деспина Зерниоти, поведавшей о том, как в Греции сохраняется узбекское наследие.
© SputnikУченые с мировым именем говорят о наследии Узбекистана
Ученые с мировым именем говорят о наследии Узбекистана
© Sputnik
В первый день работы Конгресса в Самарканде состоялось немало тематических дискуссий, а также презентаций и церемоний подписания меморандумов.
Международный конгресс Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана "Наследие великих предков — основа III Ренессанса" продолжит свою работу до 26 августа.
23 августа, 18:15