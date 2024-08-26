Фотоконкурс Стенина-2024 объявит победителей в сентябре
Фотоконкурс Стенина-2024 объявит победителей в сентябре
Sputnik Узбекистан
На конкурс свои работы прислали участники из 36 стран. Международное жюри отобрало из более двух тысяч работ победителей – работы 32 молодых фотографов из 10 стран: Бангладеш, Великобритании, Испании, Индии, Италии, Китая, Мьянмы, России, Сирии и ЮАР.
ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Оргкомитет юбилейного Х Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина объявит призовые места участников шорт-листа на торжественной церемонии, которая пройдет 3 сентября в Государственном музее современной истории России в Москве. На ней же раскроют и главную интригу конкурса – имя обладателя его главной награды – Гран-при.Международное жюри конкурса в 2024 году отобрало из более двух тысяч работ, присланных из 36 стран, победителей – работы 32 молодых фотографов из десяти стран: Бангладеш, Великобритании, Испании, Индии, Италии, Китая, Мьянмы, России, Сирии и ЮАР.Выставка фоторабот победителей конкурса будет экспонироваться в Государственном музее современной истории России до конца сентября.Читайте также Конкурс Стенина-2024 запустил голосование среди интернет-пользователей.Церемония также даст начало традиционному выставочному турне фотографий лауреатов конкурса. Международное роуд-шоу уже запланировало остановки на галерейных площадках Эфиопии, Сербии и Аргентины, но география международного турне еще будет расширяться.
На конкурс свои работы прислали участники из 36 стран. Международное жюри отобрало из более двух тысяч работ победителей – работы 32 молодых фотографов из 10 стран: Бангладеш, Великобритании, Испании, Индии, Италии, Китая, Мьянмы, России, Сирии и ЮАР.
ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Оргкомитет юбилейного Х Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина объявит призовые места участников шорт-листа на торжественной церемонии, которая пройдет 3 сентября в Государственном музее современной истории России в Москве. На ней же раскроют и главную интригу конкурса – имя обладателя его главной награды – Гран-при.
Международное жюри конкурса в 2024 году отобрало из более двух тысяч работ, присланных из 36 стран, победителей – работы 32 молодых фотографов из десяти стран: Бангладеш, Великобритании, Испании, Индии, Италии, Китая, Мьянмы, России, Сирии и ЮАР.
Церемония также даст начало традиционному выставочному турне фотографий лауреатов конкурса. Международное роуд-шоу уже запланировало остановки на галерейных площадках Эфиопии, Сербии и Аргентины, но география международного турне еще будет расширяться.