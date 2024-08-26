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https://uz.sputniknews.ru/20240826/fotokonkurs-stenina-2024-obyavit-pobediteley-sentyabr-45381971.html
Фотоконкурс Стенина-2024 объявит победителей в сентябре
Фотоконкурс Стенина-2024 объявит победителей в сентябре
Sputnik Узбекистан
На конкурс свои работы прислали участники из 36 стран. Международное жюри отобрало из более двух тысяч работ победителей – работы 32 молодых фотографов из 10 стран: Бангладеш, Великобритании, Испании, Индии, Италии, Китая, Мьянмы, России, Сирии и ЮАР.
2024-08-26T12:14+0500
2024-08-26T12:14+0500
фотоконкурс
творчество
конкурс имени стенина
конкурс фотографий
россия
фотограф
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ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Оргкомитет юбилейного Х Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина объявит призовые места участников шорт-листа на торжественной церемонии, которая пройдет 3 сентября в Государственном музее современной истории России в Москве. На ней же раскроют и главную интригу конкурса – имя обладателя его главной награды – Гран-при.Международное жюри конкурса в 2024 году отобрало из более двух тысяч работ, присланных из 36 стран, победителей – работы 32 молодых фотографов из десяти стран: Бангладеш, Великобритании, Испании, Индии, Италии, Китая, Мьянмы, России, Сирии и ЮАР.Выставка фоторабот победителей конкурса будет экспонироваться в Государственном музее современной истории России до конца сентября.Читайте также Конкурс Стенина-2024 запустил голосование среди интернет-пользователей.Церемония также даст начало традиционному выставочному турне фотографий лауреатов конкурса. Международное роуд-шоу уже запланировало остановки на галерейных площадках Эфиопии, Сербии и Аргентины, но география международного турне еще будет расширяться.
https://uz.sputniknews.ru/20240617/moskva-short-list-konkurs-stenina-2024-god-44404892.html
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фотография фотограф фотоконкурс стенин россия
фотография фотограф фотоконкурс стенин россия

Фотоконкурс Стенина-2024 объявит победителей в сентябре

12:14 26.08.2024
© РИА НовостиФотоконкурс имени Стенина
Фотоконкурс имени Стенина - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости
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На конкурс свои работы прислали участники из 36 стран. Международное жюри отобрало из более двух тысяч работ победителей – работы 32 молодых фотографов из 10 стран: Бангладеш, Великобритании, Испании, Индии, Италии, Китая, Мьянмы, России, Сирии и ЮАР.
ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Оргкомитет юбилейного Х Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина объявит призовые места участников шорт-листа на торжественной церемонии, которая пройдет 3 сентября в Государственном музее современной истории России в Москве. На ней же раскроют и главную интригу конкурса – имя обладателя его главной награды – Гран-при.
Международное жюри конкурса в 2024 году отобрало из более двух тысяч работ, присланных из 36 стран, победителей – работы 32 молодых фотографов из десяти стран: Бангладеш, Великобритании, Испании, Индии, Италии, Китая, Мьянмы, России, Сирии и ЮАР.
© РИА Новости

Апратим Пал / Индия

Борьба за жизнь

Апратим Пал / ИндияБорьба за жизнь - Sputnik Узбекистан
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© РИА Новости

Апратим Пал / Индия

Борьба за жизнь

© РИА Новости

Люк Дрей / Великобритания

Реальный климат Южного Судана

Люк Дрей / ВеликобританияРеальный климат Южного Судана - Sputnik Узбекистан
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© РИА Новости

Люк Дрей / Великобритания

Реальный климат Южного Судана

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Джакомо д'Орландо / Италия, Симбиоз

Джакомо д&#x27;Орландо / Италия, Симбиоз - Sputnik Узбекистан
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© РИА Новости

Джакомо д'Орландо / Италия, Симбиоз

© stenincontest.ru/Александр Ощепков

Александр Ощепков / Россия "Детям страшно, а я ведь сам отец"

 Александр Ощепков / Россия &quot;Детям страшно, а я ведь сам отец&quot; - Sputnik Узбекистан
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© stenincontest.ru/Александр Ощепков

Александр Ощепков / Россия "Детям страшно, а я ведь сам отец"

© РИА Новости

Мохаммед Суман / Бангладеш,Молитва в поле

Мохаммед Суман / Бангладеш,Молитва в поле - Sputnik Узбекистан
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© РИА Новости

Мохаммед Суман / Бангладеш,Молитва в поле

© РИА Новости

Ричард Назаретян / Россия, Урал

Ричард Назаретян / Россия, Урал - Sputnik Узбекистан
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© РИА Новости

Ричард Назаретян / Россия, Урал

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Раджендра Пандей / Индия

Вдовы-изгои

Раджендра Пандей / ИндияВдовы-изгои - Sputnik Узбекистан
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Раджендра Пандей / Индия

Вдовы-изгои

© РИА Новости

Сергей Алексеев / Россия

Свет миру

Сергей Алексеев / РоссияСвет миру - Sputnik Узбекистан
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© РИА Новости

Сергей Алексеев / Россия

Свет миру

© РИА Новости

Анна Плюснина / Россия

Посмотреть в глаза человеку

Анна Плюснина / РоссияПосмотреть в глаза человеку - Sputnik Узбекистан
9/10
© РИА Новости

Анна Плюснина / Россия

Посмотреть в глаза человеку

© РИА НовостиАбдул Момин / Бангаладеш От земли к перцу
Абдул Момин / Бангаладеш От земли к перцу - Sputnik Узбекистан
10/10
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Абдул Момин / Бангаладеш От земли к перцу
1/10
© РИА Новости

Апратим Пал / Индия

Борьба за жизнь

2/10
© РИА Новости

Люк Дрей / Великобритания

Реальный климат Южного Судана

3/10
© РИА Новости

Джакомо д'Орландо / Италия, Симбиоз

4/10
© stenincontest.ru/Александр Ощепков

Александр Ощепков / Россия "Детям страшно, а я ведь сам отец"

5/10
© РИА Новости

Мохаммед Суман / Бангладеш,Молитва в поле

6/10
© РИА Новости

Ричард Назаретян / Россия, Урал

7/10
© РИА Новости

Раджендра Пандей / Индия

Вдовы-изгои

8/10
© РИА Новости

Сергей Алексеев / Россия

Свет миру

9/10
© РИА Новости

Анна Плюснина / Россия

Посмотреть в глаза человеку

10/10
© РИА Новости
Абдул Момин / Бангаладеш От земли к перцу
Выставка фоторабот победителей конкурса будет экспонироваться в Государственном музее современной истории России до конца сентября.
Читайте также Конкурс Стенина-2024 запустил голосование среди интернет-пользователей.
Церемония также даст начало традиционному выставочному турне фотографий лауреатов конкурса. Международное роуд-шоу уже запланировало остановки на галерейных площадках Эфиопии, Сербии и Аргентины, но география международного турне еще будет расширяться.
Аунг Чан Тар / Мьянма (Бирма) Цветы лилии - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.06.2024
В Москве объявили шорт-лист международного конкурса имени Стенина на 2024 год – фото
17 июня, 15:02
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