https://uz.sputniknews.ru/20240826/komanda-telegram-sdelala-zayavlenie-posle-zaderjaniya-durova-45380712.html

Команда Telegram сделала заявление после задержания Дурова

Команда Telegram сделала заявление после задержания Дурова

Sputnik Узбекистан

После задержания основателя популярного мессенджера, его команда сделала первое заявление. В нем говорится, что Гендиректору Telegram Павлу Дурову нечего скрывать, а мессенджер соблюдает все законы ЕС.

2024-08-26T10:35+0500

2024-08-26T10:35+0500

2024-08-26T11:08+0500

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павел дуров

франция

мессенджер

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ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Мессенджер Telegram соблюдает законы Евросоюза, включая закон о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA). Генеральному директору Павлу Дурову "нечего скрывать", говорится в сообщении команды мессенджера.Команда Telegram также подчеркнула, что мессенджер соблюдает все законы ЕС, а модерация на платформе "соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется". В заявлении отмечается, что мессенджером пользуется почти миллиард человек по всему миру как средством общения и источником важной информации.Также команда написала, что ждет скорейшего разрешения ситуации с задержанием Дурова.Читайте также Илон Маск поддержал призывы освободить Дурова.Напомним, в субботу вечером Дуров был задержан во Франции в столичном аэропорту Ле-Бурже. Местные СМИ сообщают, что Дуров, ранее получивший французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Правоохранительные органы подозревают бизнесмена в соучастии в незаконном обороте наркотиков, преступлений против детей и мошенничества, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Бизнесмен помещен под стражу. По сведениям французского журналиста Сирила Амурского, ему грозит до 20 лет тюрьмы.

https://uz.sputniknews.ru/20240825/parij-arest-osnovatel-telegram-pavel-durov-45365079.html

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