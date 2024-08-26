https://uz.sputniknews.ru/20240826/komanda-telegram-sdelala-zayavlenie-posle-zaderjaniya-durova-45380712.html
Команда Telegram сделала заявление после задержания Дурова
Команда Telegram сделала заявление после задержания Дурова
Sputnik Узбекистан
После задержания основателя популярного мессенджера, его команда сделала первое заявление. В нем говорится, что Гендиректору Telegram Павлу Дурову нечего скрывать, а мессенджер соблюдает все законы ЕС.
2024-08-26T10:35+0500
2024-08-26T10:35+0500
2024-08-26T11:08+0500
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ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Мессенджер Telegram соблюдает законы Евросоюза, включая закон о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA). Генеральному директору Павлу Дурову "нечего скрывать", говорится в сообщении команды мессенджера.Команда Telegram также подчеркнула, что мессенджер соблюдает все законы ЕС, а модерация на платформе "соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется". В заявлении отмечается, что мессенджером пользуется почти миллиард человек по всему миру как средством общения и источником важной информации.Также команда написала, что ждет скорейшего разрешения ситуации с задержанием Дурова.Читайте также Илон Маск поддержал призывы освободить Дурова.Напомним, в субботу вечером Дуров был задержан во Франции в столичном аэропорту Ле-Бурже. Местные СМИ сообщают, что Дуров, ранее получивший французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Правоохранительные органы подозревают бизнесмена в соучастии в незаконном обороте наркотиков, преступлений против детей и мошенничества, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Бизнесмен помещен под стражу. По сведениям французского журналиста Сирила Амурского, ему грозит до 20 лет тюрьмы.
https://uz.sputniknews.ru/20240825/parij-arest-osnovatel-telegram-pavel-durov-45365079.html
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дуров франция задержание telegram мессенджер
дуров франция задержание telegram мессенджер
Команда Telegram сделала заявление после задержания Дурова
10:35 26.08.2024 (обновлено: 11:08 26.08.2024)
После задержания основателя популярного мессенджера его команда сделала первое заявление. В нем говорится, что Гендиректору Telegram Павлу Дурову нечего скрывать, а мессенджер соблюдает все законы ЕС.
ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Мессенджер Telegram соблюдает законы Евросоюза, включая закон о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA). Генеральному директору Павлу Дурову "нечего скрывать", говорится в сообщении команды мессенджера.
"Генеральному директору Telegram Павлу Дурову нечего скрывать, и он часто путешествует по Европе. Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление ею", — отмечается в публикации.
Команда Telegram также подчеркнула, что мессенджер соблюдает все законы ЕС, а модерация на платформе "соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется".
В заявлении отмечается, что мессенджером пользуется почти миллиард человек по всему миру как средством общения и источником важной информации.
Также команда написала, что ждет скорейшего разрешения ситуации с задержанием Дурова.
Напомним, в субботу вечером Дуров был задержан во Франции в столичном аэропорту Ле-Бурже. Местные СМИ сообщают, что Дуров, ранее получивший французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.
Правоохранительные органы подозревают бизнесмена в соучастии в незаконном обороте наркотиков, преступлений против детей и мошенничества, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Бизнесмен помещен под стражу. По сведениям французского журналиста Сирила Амурского, ему грозит до 20 лет тюрьмы.