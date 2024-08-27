https://uz.sputniknews.ru/20240827/mirziyoyev-priyem-delegatsiya-parlament-belarus-45398431.html
Мирзиёев принял делегацию верхней палаты парламента Беларуси — что обсудили
Мирзиёев принял делегацию верхней палаты парламента Беларуси — что обсудили
Sputnik Узбекистан
Стороны отметили важность дальнейшего расширения узбекско-белорусского межпарламентского сотрудничества
2024-08-27T18:26+0500
2024-08-27T18:26+0500
2024-08-27T18:26+0500
политика
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шавкат мирзиёев
встреча
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парламент
беларусь
наталья кочанова
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял делегацию во главе с Председателем Совета Республики Национального Собрания Беларуси Натальей Кочановой, пребывающей в Узбекистане с официальным визитом, сообщает пресс-служба президента. Кочанова передала главе РУз приветствия и наилучшие пожелания от его белорусского коллеги Александра Лукашенко. В фокусе внимания находились вопросы дальнейшего углубления многоплановых отношений между Узбекистаном и Беларусью, включая расширение межпарламентского взаимодействия. Президент Узбекистана с удовлетворением отметил динамичное развитие двустороннего сотрудничества, активизацию контактов и обменов в соответствии с договоренностями, достигнутыми на высшем уровне в феврале этого года. Стороны высоко оценили плодотворные результаты совместных мероприятий по линии парламентов, проходящих в эти дни в Ташкенте, в том числе встреч в Олий Мажлисе и второго женского бизнес-форума.
https://uz.sputniknews.ru/20240827/uzbekistan-belarus-parlament-sotrudnichestvo-45394960.html
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мирзиёев делегация парламент беларусь
мирзиёев делегация парламент беларусь
Мирзиёев принял делегацию верхней палаты парламента Беларуси — что обсудили
Стороны отметили важность дальнейшего расширения узбекско-белорусского межпарламентского сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik
. Шавкат Мирзиёев принял делегацию во главе с Председателем Совета Республики Национального Собрания Беларуси Натальей Кочановой, пребывающей в Узбекистане с официальным визитом, сообщает
пресс-служба президента.
Кочанова передала главе РУз приветствия и наилучшие пожелания от его белорусского коллеги Александра Лукашенко.
В фокусе внимания находились вопросы дальнейшего углубления многоплановых отношений между Узбекистаном и Беларусью, включая расширение межпарламентского взаимодействия.
Президент Узбекистана с удовлетворением отметил динамичное развитие двустороннего сотрудничества, активизацию контактов и обменов в соответствии с договоренностями, достигнутыми на высшем уровне в феврале этого года.
"Наблюдается рост объемов товарооборота, успешно реализуются проекты промышленной кооперации, набирает обороты межрегиональное деловое партнерство, регулярно проводятся мероприятия в рамках культурно-гуманитарной программы", — говорится в сообщении.
Стороны высоко оценили плодотворные результаты совместных мероприятий по линии парламентов, проходящих в эти дни в Ташкенте, в том числе встреч в Олий Мажлисе и второго женского бизнес-форума.
"Подчеркнута важность продолжения интенсивного межпарламентского диалога, направленного на продвижение конкретных проектов сотрудничества между двумя странами в сферах торговли, промышленности, сельского хозяйства, образования, здравоохранения и других приоритетных направлениях", — говорится в сообщении.