https://uz.sputniknews.ru/20240827/mirziyoyev-priyem-delegatsiya-parlament-belarus-45398431.html

Мирзиёев принял делегацию верхней палаты парламента Беларуси — что обсудили

Мирзиёев принял делегацию верхней палаты парламента Беларуси — что обсудили

Sputnik Узбекистан

Стороны отметили важность дальнейшего расширения узбекско-белорусского межпарламентского сотрудничества

2024-08-27T18:26+0500

2024-08-27T18:26+0500

2024-08-27T18:26+0500

политика

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

встреча

делегация

парламент

беларусь

наталья кочанова

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял делегацию во главе с Председателем Совета Республики Национального Собрания Беларуси Натальей Кочановой, пребывающей в Узбекистане с официальным визитом, сообщает пресс-служба президента. Кочанова передала главе РУз приветствия и наилучшие пожелания от его белорусского коллеги Александра Лукашенко. В фокусе внимания находились вопросы дальнейшего углубления многоплановых отношений между Узбекистаном и Беларусью, включая расширение межпарламентского взаимодействия. Президент Узбекистана с удовлетворением отметил динамичное развитие двустороннего сотрудничества, активизацию контактов и обменов в соответствии с договоренностями, достигнутыми на высшем уровне в феврале этого года. Стороны высоко оценили плодотворные результаты совместных мероприятий по линии парламентов, проходящих в эти дни в Ташкенте, в том числе встреч в Олий Мажлисе и второго женского бизнес-форума.

https://uz.sputniknews.ru/20240827/uzbekistan-belarus-parlament-sotrudnichestvo-45394960.html

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