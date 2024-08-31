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https://uz.sputniknews.ru/20240831/parij-2024-uzbekistan-paraatlet-esche-odno-zoloto-olimpiada-45443796.html
Париж-2024: Узбекский параатлет завоевал еще одно золото Олимпиады
Париж-2024: Узбекский параатлет завоевал еще одно золото Олимпиады
Sputnik Узбекистан
Количество медалей, завоеванных делегацией Узбекистана на летних Играх в Париже, достигло семи.
2024-08-31T17:19+0500
2024-08-31T17:23+0500
узбекистан
спорт
золотая медаль
париж
параатлеты
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ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Делегация Узбекистана завоевала очередную золотую медаль на летних Паралимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет.По итогам бескомпромиссных состязаний Султонов зафиксировал результат 16.45 м и поднялся на высшую ступень пьедестала. Таким образом, в копилке делегации Узбекистана в настоящее время имеются 3 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые медали.
https://uz.sputniknews.ru/20240831/parij-2024-uzbekskie-paraatlety-zoloto-bronza-medal-45435817.html
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паралимпиада париж-2024 золотая медаль султонов параатлет спорт
паралимпиада париж-2024 золотая медаль султонов параатлет спорт

Париж-2024: Узбекский параатлет завоевал еще одно золото Олимпиады

17:19 31.08.2024 (обновлено: 17:23 31.08.2024)
© Национальный паралимпийский комитетЭлбек Султонов - золотой призёр Паралимпийских игр Париж-2024!
Элбек Султонов - золотой призёр Паралимпийских игр Париж-2024! - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.08.2024
© Национальный паралимпийский комитет
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Количество медалей, завоеванных делегацией Узбекистана на летних Паралимпийских Играх в Париже, достигло семи.
ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Делегация Узбекистана завоевала очередную золотую медаль на летних Паралимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет.

“Автором медали стал наш параатлет Элбек Султонов, выступающий в программе по толканию ядра в категории F12”, – говорится в сообщении.

По итогам бескомпромиссных состязаний Султонов зафиксировал результат 16.45 м и поднялся на высшую ступень пьедестала.
Таким образом, в копилке делегации Узбекистана в настоящее время имеются 3 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые медали.
Париж-2024: Очередные награды в копилку делегации Узбекистана! - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.08.2024
Париж-2024: Узбекские параатлеты завоевали золотую и бронзовую медали
11:28
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