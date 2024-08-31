https://uz.sputniknews.ru/20240831/parij-2024-uzbekistan-paraatlet-esche-odno-zoloto-olimpiada-45443796.html

Париж-2024: Узбекский параатлет завоевал еще одно золото Олимпиады

Париж-2024: Узбекский параатлет завоевал еще одно золото Олимпиады

Sputnik Узбекистан

Количество медалей, завоеванных делегацией Узбекистана на летних Играх в Париже, достигло семи.

2024-08-31T17:19+0500

2024-08-31T17:19+0500

2024-08-31T17:23+0500

узбекистан

спорт

золотая медаль

париж

параатлеты

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ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Делегация Узбекистана завоевала очередную золотую медаль на летних Паралимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет.По итогам бескомпромиссных состязаний Султонов зафиксировал результат 16.45 м и поднялся на высшую ступень пьедестала. Таким образом, в копилке делегации Узбекистана в настоящее время имеются 3 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые медали.

https://uz.sputniknews.ru/20240831/parij-2024-uzbekskie-paraatlety-zoloto-bronza-medal-45435817.html

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