https://uz.sputniknews.ru/20240831/shavkat-mirziyoev-pochtil-pamyat-jertv-repressiy-45439067.html

Шавкат Мирзиёев почтил память жертв репрессий – фото

Шавкат Мирзиёев почтил память жертв репрессий – фото

Sputnik Узбекистан

31 августа – в День памяти жертв репрессий, на аллее "Шахидлар хотираси" состоялась торжественная церемония с участием президента. 31.08.2024, Sputnik Узбекистан

2024-08-31T13:54+0500

2024-08-31T13:54+0500

2024-08-31T14:01+0500

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

политические репрессии

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ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. На аллее "Шахидлар хотираси" в Ташкенте состоялась церемония поминовения жертв репрессий. В ней принял участие Президент Шавкат Мирзиёев. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера Шерзод Асадов.На поминальное мероприятие также собрались представители государственных и общественных организаций, представители старшего поколения и интеллигенции.В память об ушедших предках были прочитаны суры из Корана. Подан поминальный плов.Стоит отметить, что на прошлогодней церемонии глава государства дал указания по выявлению жертв репрессий на местах, расширению исследований в этом направлении. На этой основе 19 июля было принято постановление Президента "О расширении работы по изучению жизни и деятельности, увековечению памяти соотечественников, ставших жертвами политических репрессий". В соответствии с ним создана республиканская комиссия по координации этой работы, за ней закреплен ряд ответственных организаций во главе с Министерством обороны.Глава государства рассказал о сути и целях данного постановления:С 4-16 октября 1938 года были вынесены приговоры 507 узбекским политическим заключенным. Среди них были казнены самые выдающиеся личности. Остальные были сосланы на длительные сроки.Среди казненных были такие выдающиеся представители интеллигенции, как Фитрат, Чулпан, Абдулла Кадыри, Худойберган Девонов, первые узбекские офицеры, лучшие специалисты, получившие высшее образование в Германии, известные государственные и общественные деятели. Они были казнены 4 октября, а приговор был вынесен 5 октября.Согласно постановлению, в течение этой недели будут проводиться встречи, различные тематические выставки и конкурсы, кинопоказы. Хокимы областей, районов и городов, руководители министерств и ведомств, другие ответственные лица посетят дома, где жили жертвы репрессий, навестят их потомков.В домах, где родились и выросли наши самоотверженные предки, будут установлены памятные таблички. В махаллях и школах, где они жили, будут организованы Уголки памяти. Таким образом, люди получат информацию о своих согражданах, подвергшихся репрессиям. Осознают, что независимость - это великое благо, приобретенное ценой тяжелых потерь. Поймут, какие судьбоносные дни пережил наш народ. Всем сердцем почувствуют, что даже в самые трудные времена наши преданные предки сохранили свою совесть, национальную идентичность.Премьер-министру даны указания по организации и контролю исполнения данных работ.Как известно, в последние годы наряду с реконструкцией музея "Памяти жертв репрессий" в Ташкенте подобные музеи созданы в Каракалпакстане и во всех областях. Особого внимания заслуживают музеи в Андижане, Бухаре, Карши и Фергане.Президент подчеркнул необходимость продолжения такой благородной работы, более широкого ознакомления общественности с уникальными документами и экспонатами о жизни джадидов.Подчеркнута важность материального стимулирования исследователей, раскрытия архивных данных, доведения истории до молодежи.Усиливающиеся угрозы в мире и упадок таких понятий, как национальная идентичность, добродетель и ценности, ярко проявляют значимость мира и спокойствия в нашей стране.Почтена также память тех, кто пожертвовал жизнью во имя интересов Родины. Произнесены молитвы о мире и благополучии страны.Всего в Узбекистане в 1937-1953 годах репрессиям подвергнуты 100 тысяч человек, из них 13 тысяч расстреляны. День их поминовения установлен в республике 31 августа, в канун Дня независимости.

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