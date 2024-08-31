https://uz.sputniknews.ru/20240831/shavkat-mirziyoev-pochtil-pamyat-jertv-repressiy-45439067.html
Шавкат Мирзиёев почтил память жертв репрессий – фото
Шавкат Мирзиёев почтил память жертв репрессий – фото
Sputnik Узбекистан
31 августа – в День памяти жертв репрессий, на аллее "Шахидлар хотираси" состоялась торжественная церемония с участием президента. 31.08.2024, Sputnik Узбекистан
2024-08-31T13:54+0500
2024-08-31T13:54+0500
2024-08-31T14:01+0500
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
политические репрессии
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ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. На аллее "Шахидлар хотираси" в Ташкенте состоялась церемония поминовения жертв репрессий. В ней принял участие Президент Шавкат Мирзиёев. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера Шерзод Асадов.На поминальное мероприятие также собрались представители государственных и общественных организаций, представители старшего поколения и интеллигенции.В память об ушедших предках были прочитаны суры из Корана. Подан поминальный плов.Стоит отметить, что на прошлогодней церемонии глава государства дал указания по выявлению жертв репрессий на местах, расширению исследований в этом направлении. На этой основе 19 июля было принято постановление Президента "О расширении работы по изучению жизни и деятельности, увековечению памяти соотечественников, ставших жертвами политических репрессий". В соответствии с ним создана республиканская комиссия по координации этой работы, за ней закреплен ряд ответственных организаций во главе с Министерством обороны.Глава государства рассказал о сути и целях данного постановления:С 4-16 октября 1938 года были вынесены приговоры 507 узбекским политическим заключенным. Среди них были казнены самые выдающиеся личности. Остальные были сосланы на длительные сроки.Среди казненных были такие выдающиеся представители интеллигенции, как Фитрат, Чулпан, Абдулла Кадыри, Худойберган Девонов, первые узбекские офицеры, лучшие специалисты, получившие высшее образование в Германии, известные государственные и общественные деятели. Они были казнены 4 октября, а приговор был вынесен 5 октября.Согласно постановлению, в течение этой недели будут проводиться встречи, различные тематические выставки и конкурсы, кинопоказы. Хокимы областей, районов и городов, руководители министерств и ведомств, другие ответственные лица посетят дома, где жили жертвы репрессий, навестят их потомков.В домах, где родились и выросли наши самоотверженные предки, будут установлены памятные таблички. В махаллях и школах, где они жили, будут организованы Уголки памяти. Таким образом, люди получат информацию о своих согражданах, подвергшихся репрессиям. Осознают, что независимость - это великое благо, приобретенное ценой тяжелых потерь. Поймут, какие судьбоносные дни пережил наш народ. Всем сердцем почувствуют, что даже в самые трудные времена наши преданные предки сохранили свою совесть, национальную идентичность.Премьер-министру даны указания по организации и контролю исполнения данных работ.Как известно, в последние годы наряду с реконструкцией музея "Памяти жертв репрессий" в Ташкенте подобные музеи созданы в Каракалпакстане и во всех областях. Особого внимания заслуживают музеи в Андижане, Бухаре, Карши и Фергане.Президент подчеркнул необходимость продолжения такой благородной работы, более широкого ознакомления общественности с уникальными документами и экспонатами о жизни джадидов.Подчеркнута важность материального стимулирования исследователей, раскрытия архивных данных, доведения истории до молодежи.Усиливающиеся угрозы в мире и упадок таких понятий, как национальная идентичность, добродетель и ценности, ярко проявляют значимость мира и спокойствия в нашей стране.Почтена также память тех, кто пожертвовал жизнью во имя интересов Родины. Произнесены молитвы о мире и благополучии страны.Всего в Узбекистане в 1937-1953 годах репрессиям подвергнуты 100 тысяч человек, из них 13 тысяч расстреляны. День их поминовения установлен в республике 31 августа, в канун Дня независимости.
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шавкат мирзиёев жертвы репрессий
шавкат мирзиёев жертвы репрессий
Шавкат Мирзиёев почтил память жертв репрессий – фото
13:54 31.08.2024 (обновлено: 14:01 31.08.2024)
31 августа – в День памяти жертв репрессий, на аллее "Шахидлар хотираси" состоялась торжественная церемония с участием президента.
ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik.
На аллее "Шахидлар хотираси" в Ташкенте состоялась церемония поминовения жертв репрессий. В ней принял участие Президент Шавкат Мирзиёев. Об этом сообщил
пресс-секретарь лидера Шерзод Асадов.
На поминальное мероприятие также собрались представители государственных и общественных организаций, представители старшего поколения и интеллигенции.
В память об ушедших предках были прочитаны суры из Корана. Подан поминальный плов.
“В преддверии Дня независимости, в нынешние мирные и свободные дни вспоминать имена наших героических предков, чтить их священную память - это и наш долг, и обязанность. Поэтому мы восстанавливаем честь и достоинство наших соотечественников. В нашей жизни прочно утвердился благородный девиз "Человек - дорог, память - священна". Мы возводим мемориальные комплексы. Создаются образовательные учреждения, махалли и музеи, парки и аллеи, носящие имена наших предков-просветителей. Начатая нами работа по изучению их наследия поднимается на новый уровень. На эту тему создаются художественные и научные произведения, кинофильмы. Готовятся книги Памяти. Проводятся международные конференции. За последние три года мы реабилитировали более 1200 жертв политических репрессий. Что это означает? Это означает, что справедливость не может быть сломана, а правда все равно восторжествует”, – сказал президент.
Стоит отметить, что на прошлогодней церемонии глава государства дал указания по выявлению жертв репрессий на местах, расширению исследований в этом направлении. На этой основе 19 июля было принято постановление Президента "О расширении работы по изучению жизни и деятельности, увековечению памяти соотечественников, ставших жертвами политических репрессий". В соответствии с ним создана республиканская комиссия по координации этой работы, за ней закреплен ряд ответственных организаций во главе с Министерством обороны.
Глава государства рассказал о сути и целях данного постановления:
“До сих пор не был сформирован полный список жертв репрессий. Между тем за каждой цифрой в этом списке стоит человеческая судьба. Жизнь каждого нашего соотечественника, погибшего, репрессированного - это героизм. Поэтому в постановлении мы уделили особое внимание вопросу поименного выявления жертв репрессий, изучения и исследования их образцовой жизни. В целях восстановления исторической правды мы запишем их священные имена в многотомной книге "Жертвы репрессий", а также на страницах символической книги, которая будет создана в этом комплексе. К сожалению, в зарубежных странах, даже в наших архивах, мы не полностью изучили всю информацию по этому вопросу. Поэтому было решено организовать научные экспедиции в этом направлении. Теперь мы каждый год будем отмечать первую неделю октября в нашей стране как Неделю памяти жертв политических репрессий”, – отметил президент.
С 4-16 октября 1938 года были вынесены приговоры 507 узбекским политическим заключенным. Среди них были казнены самые выдающиеся личности. Остальные были сосланы на длительные сроки.
Среди казненных были такие выдающиеся представители интеллигенции, как Фитрат, Чулпан, Абдулла Кадыри, Худойберган Девонов, первые узбекские офицеры, лучшие специалисты, получившие высшее образование в Германии, известные государственные и общественные деятели. Они были казнены 4 октября, а приговор был вынесен 5 октября.
”Этот день является одной из черных страниц в истории нашего народа. Поэтому мы должны проводить эту неделю с большой подготовкой и единодушием”, - подчеркнул Президент.
Согласно постановлению, в течение этой недели будут проводиться встречи, различные тематические выставки и конкурсы, кинопоказы. Хокимы областей, районов и городов, руководители министерств и ведомств, другие ответственные лица посетят дома, где жили жертвы репрессий, навестят их потомков.
В домах, где родились и выросли наши самоотверженные предки, будут установлены памятные таблички. В махаллях и школах, где они жили, будут организованы Уголки памяти. Таким образом, люди получат информацию о своих согражданах, подвергшихся репрессиям. Осознают, что независимость - это великое благо, приобретенное ценой тяжелых потерь. Поймут, какие судьбоносные дни пережил наш народ. Всем сердцем почувствуют, что даже в самые трудные времена наши преданные предки сохранили свою совесть, национальную идентичность.
Премьер-министру даны указания по организации и контролю исполнения данных работ.
Как известно, в последние годы наряду с реконструкцией музея "Памяти жертв репрессий" в Ташкенте подобные музеи созданы в Каракалпакстане и во всех областях. Особого внимания заслуживают музеи в Андижане, Бухаре, Карши и Фергане.
Президент подчеркнул необходимость продолжения такой благородной работы, более широкого ознакомления общественности с уникальными документами и экспонатами о жизни джадидов.
“Да, в последнее время наша работа в этом направлении поднялась на новый уровень. Выявлено много неизвестных имён. Выпущены книги, фильмы. Но и этого мало. Важно проводить исследования в разрезе махаллей, чтобы свой вклад вносила интеллигенция и представители старшего поколения, правозащитники. Это должно стать ценностью, общенациональным движением”, - сказал глава государства.
Подчеркнута важность материального стимулирования исследователей, раскрытия архивных данных, доведения истории до молодежи.
“Почему мы создаем музей Имама Бухари? Почему мы используем исторические фильмы? Потому что самая большая школа, самое большое воспитание - сама история. Наша молодежь должна хорошо знать нашу историю, брать пример с наших предков, а не с других. Это необходимо донести до молодежи на понятном ей языке, интересно, через социальные сети. Если воспитаем молодое поколение в таком духе, сможем решительно продолжать избранный нами путь“, - сказал глава государства.
Усиливающиеся угрозы в мире и упадок таких понятий, как национальная идентичность, добродетель и ценности, ярко проявляют значимость мира и спокойствия в нашей стране.
“Независимость — это величайшая милость и благо Всевышнего для нашего народа и страны. Нужно ценить каждый день, каждый год и жить с чувством благодарности. Если мы будем совершать больше благих дел, почитая наших предков и улучшая жизнь народа, Всевышний всегда будет открывать нам путь”, - сказал президент.
Почтена также память тех, кто пожертвовал жизнью во имя интересов Родины. Произнесены молитвы о мире и благополучии страны.
Всего в Узбекистане в 1937-1953 годах репрессиям подвергнуты 100 тысяч человек, из них 13 тысяч расстреляны. День их поминовения установлен в республике 31 августа, в канун Дня независимости.