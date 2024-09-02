https://uz.sputniknews.ru/20240902/shavkat-mirziyoev-po-telefonu-pozdravil-uzbekistanskix-chempionov-paralimpiyskix-igr-v-parije-45459379.html

Шавкат Мирзиёев по телефону поздравил узбекистанских чемпионов Паралимпийских игр в Париже

Шавкат Мирзиёев по телефону поздравил узбекистанских чемпионов Паралимпийских игр в Париже

Sputnik Узбекистан

Президент поблагодарил тренеров и родителей чемпионов, а также передал приветствия и поздравления спортсменам, ставшим призерами.

2024-09-02T09:57+0500

2024-09-02T09:57+0500

2024-09-02T10:04+0500

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

поздравление

параатлеты

золотая медаль

спорт

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ТАШКЕНТ, 2 сент — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев поговорил по телефону с легкоатлетами Элбеком Султановым, Ёркинбеком Одиловым и таэквондистом Асадбеком Тоштемировым, которые одержали победу на Паралимпийских играх в Париже и увеличили количество золотых медалей в копилке сборной до пяти, сообщает Национальный олимпийский комитет.Глава государства отметил, что высокое мастерство и стойкость узбекских паралимпийцев в бескомпромиссных состязаниях воодушевляют весь народ республики, особенно молодежь. Президент также поблагодарил их тренеров и родителей, а также передал приветствия и поздравления спортсменам, ставшим призерами. Чемпионы отметили, что в каждом выступлении чувствовали поддержку президета и народа, выразили благодарность за внимание и созданные условия для развития паралимпийского движения в Узбекистане.В настоящее время в копилке делегации Узбекистана имеются 5 золотых, 3 серебряные и 3 бронзовые медали.XVII летние Паралимпийские игры продлятся до 8 сентября. Впервые в своей истории сборную Узбекистана представляют 65 параспортсменов, которые получили рекордные 113 лицензий в 9 видах спорта.

https://uz.sputniknews.ru/20240901/parij-2024-uzbekistan-chetyre-medali-paralimpiyskix-igr-45449689.html

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