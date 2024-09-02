https://uz.sputniknews.ru/20240902/shavkat-mirziyoev-po-telefonu-pozdravil-uzbekistanskix-chempionov-paralimpiyskix-igr-v-parije-45459379.html
Шавкат Мирзиёев по телефону поздравил узбекистанских чемпионов Паралимпийских игр в Париже
Шавкат Мирзиёев по телефону поздравил узбекистанских чемпионов Паралимпийских игр в Париже
Sputnik Узбекистан
Президент поблагодарил тренеров и родителей чемпионов, а также передал приветствия и поздравления спортсменам, ставшим призерами.
2024-09-02T09:57+0500
2024-09-02T09:57+0500
2024-09-02T10:04+0500
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ТАШКЕНТ, 2 сент — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев поговорил по телефону с легкоатлетами Элбеком Султановым, Ёркинбеком Одиловым и таэквондистом Асадбеком Тоштемировым, которые одержали победу на Паралимпийских играх в Париже и увеличили количество золотых медалей в копилке сборной до пяти, сообщает Национальный олимпийский комитет.Глава государства отметил, что высокое мастерство и стойкость узбекских паралимпийцев в бескомпромиссных состязаниях воодушевляют весь народ республики, особенно молодежь. Президент также поблагодарил их тренеров и родителей, а также передал приветствия и поздравления спортсменам, ставшим призерами. Чемпионы отметили, что в каждом выступлении чувствовали поддержку президета и народа, выразили благодарность за внимание и созданные условия для развития паралимпийского движения в Узбекистане.В настоящее время в копилке делегации Узбекистана имеются 5 золотых, 3 серебряные и 3 бронзовые медали.XVII летние Паралимпийские игры продлятся до 8 сентября. Впервые в своей истории сборную Узбекистана представляют 65 параспортсменов, которые получили рекордные 113 лицензий в 9 видах спорта.
https://uz.sputniknews.ru/20240901/parij-2024-uzbekistan-chetyre-medali-paralimpiyskix-igr-45449689.html
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мирзиёев паралимпийские игры султанов одилов тоштемиров
мирзиёев паралимпийские игры султанов одилов тоштемиров
Шавкат Мирзиёев по телефону поздравил узбекистанских чемпионов Паралимпийских игр в Париже
09:57 02.09.2024 (обновлено: 10:04 02.09.2024)
Президент поблагодарил тренеров и родителей чемпионов, а также передал приветствия и поздравления спортсменам, ставшим призерами.
ТАШКЕНТ, 2 сент — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев поговорил по телефону с легкоатлетами Элбеком Султановым, Ёркинбеком Одиловым и таэквондистом Асадбеком Тоштемировым, которые одержали победу на Паралимпийских играх в Париже и увеличили количество золотых медалей в копилке сборной до пяти, сообщает Национальный олимпийский комитет.
“Глава нашего государства от своего имени и от имени всех наших соотечественников искренне поздравил спортсменов и отметил, что эти победы стали достойным подарком к самому дорогому, великому празднику – Дню независимости”, – говорится в сообщении.
Глава государства отметил, что высокое мастерство и стойкость узбекских паралимпийцев в бескомпромиссных состязаниях воодушевляют весь народ республики, особенно молодежь.
Президент также поблагодарил их тренеров и родителей, а также передал приветствия и поздравления спортсменам, ставшим призерами.
Чемпионы отметили, что в каждом выступлении чувствовали поддержку президета и народа, выразили благодарность за внимание и созданные условия для развития паралимпийского движения в Узбекистане.
В настоящее время в копилке делегации Узбекистана имеются 5 золотых, 3 серебряные и 3 бронзовые медали.
XVII летние Паралимпийские игры продлятся до 8 сентября. Впервые в своей истории сборную Узбекистана представляют 65 параспортсменов, которые получили рекордные 113 лицензий в 9 видах спорта.