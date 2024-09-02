Шавкат Мирзиёев почтил память первого президента Узбекистана Ислама Каримова – фото
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев возложил цветы к монументу Каримова
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Представители государственных организаций и общественность города Ташкента собрались, чтобы почтить память Ислама Каримова.
ТАШКЕНТ, 2 сент — Sputnik. Шавкат Мирзиёев посетил Научно-просветительский мемориальный комплекс имени Ислама Каримова, чтобы почтить память первого президента Узбекистана, сообщает пресс-служба главы государства.
В церемонии также приняли участие представители Олий Мажлиса, администрации президента, Кабинета Министров, министерств и ведомств, общественности.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев возложил цветы к монументу Каримова
Шавкат Мирзиёев возложил цветы к монументу Каримова
© Пресс-служба президента Узбекистана
В ходе поминального мероприятия были прочитаны суры из Корана. Присутствовавшие отметили заслуги первого президента в сохранении мира и стабильности в стране, повышении благосостояния народа.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев возложил цветы к монументу Каримова
Шавкат Мирзиёев возложил цветы к монументу Каримова
© Пресс-служба президента Узбекистана
“Ислам Каримов – лидер, провозгласивший независимость нашей страны и выведший ее на путь прогресса“ – говорится в сообщении.
В своем выступлении на праздновании Дня независимости Мирзиёев подчеркнул значимость этого исторического события, отметив, что именно в этот переломный момент узбекской истории, в сложных условиях во главе страны стоял первый президент.
"Именно благодаря независимости возродилась наша национальная государственность. Узбекистан вступил в новую историческую эпоху. Именно благодаря независимости мы заняли достойное место в мировом сообществе", – подчеркнул глава государства.
В ходе церемонии все присутствовавшие возложили цветы к памятнику первому президенту.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев возложил цветы к монументу Каримова
Шавкат Мирзиёев возложил цветы к монументу Каримова
© Пресс-служба президента Узбекистана
Поминальные мероприятия прошли также в Самарканде и Карши.