https://uz.sputniknews.ru/20240902/shavkat-mirziyoev-pamyat-prezident-uzbekistan-islam-karimov-45462468.html

Шавкат Мирзиёев почтил память первого президента Узбекистана Ислама Каримова – фото

Шавкат Мирзиёев почтил память первого президента Узбекистана Ислама Каримова – фото

Sputnik Узбекистан

Представители государственных организаций и общественность города Ташкента собрались, чтобы почтить память Ислама Каримова.

2024-09-02T13:38+0500

2024-09-02T13:38+0500

2024-09-02T13:38+0500

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

ислам каримов

мероприятия в память о первом президенте узбекистана исламе каримове

день независимости

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ТАШКЕНТ, 2 сент — Sputnik. Шавкат Мирзиёев посетил Научно-просветительский мемориальный комплекс имени Ислама Каримова, чтобы почтить память первого президента Узбекистана, сообщает пресс-служба главы государства.В церемонии также приняли участие представители Олий Мажлиса, администрации президента, Кабинета Министров, министерств и ведомств, общественности.В ходе поминального мероприятия были прочитаны суры из Корана. Присутствовавшие отметили заслуги первого президента в сохранении мира и стабильности в стране, повышении благосостояния народа.В своем выступлении на праздновании Дня независимости Мирзиёев подчеркнул значимость этого исторического события, отметив, что именно в этот переломный момент узбекской истории, в сложных условиях во главе страны стоял первый президент.В ходе церемонии все присутствовавшие возложили цветы к памятнику первому президенту.Поминальные мероприятия прошли также в Самарканде и Карши.

https://uz.sputniknews.ru/20240901/shavkat-mirziyoev-pozdravil-narod-uzbekistana-dnem-nezavisimosti-respubliki-45446959.html

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