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https://uz.sputniknews.ru/20240902/shavkat-mirziyoev-pamyat-prezident-uzbekistan-islam-karimov-45462468.html
Шавкат Мирзиёев почтил память первого президента Узбекистана Ислама Каримова – фото
Шавкат Мирзиёев почтил память первого президента Узбекистана Ислама Каримова – фото
Sputnik Узбекистан
Представители государственных организаций и общественность города Ташкента собрались, чтобы почтить память Ислама Каримова.
2024-09-02T13:38+0500
2024-09-02T13:38+0500
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
ислам каримов
мероприятия в память о первом президенте узбекистана исламе каримове
день независимости
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ТАШКЕНТ, 2 сент — Sputnik. Шавкат Мирзиёев посетил Научно-просветительский мемориальный комплекс имени Ислама Каримова, чтобы почтить память первого президента Узбекистана, сообщает пресс-служба главы государства.В церемонии также приняли участие представители Олий Мажлиса, администрации президента, Кабинета Министров, министерств и ведомств, общественности.В ходе поминального мероприятия были прочитаны суры из Корана. Присутствовавшие отметили заслуги первого президента в сохранении мира и стабильности в стране, повышении благосостояния народа.В своем выступлении на праздновании Дня независимости Мирзиёев подчеркнул значимость этого исторического события, отметив, что именно в этот переломный момент узбекской истории, в сложных условиях во главе страны стоял первый президент.В ходе церемонии все присутствовавшие возложили цветы к памятнику первому президенту.Поминальные мероприятия прошли также в Самарканде и Карши.
https://uz.sputniknews.ru/20240901/shavkat-mirziyoev-pozdravil-narod-uzbekistana-dnem-nezavisimosti-respubliki-45446959.html
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мирзиёев каримов первый президент память цветы памятник день независимости
мирзиёев каримов первый президент память цветы памятник день независимости

Шавкат Мирзиёев почтил память первого президента Узбекистана Ислама Каримова – фото

13:38 02.09.2024
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев возложил цветы к монументу Каримова
Шавкат Мирзиёев возложил цветы к монументу Каримова - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.09.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Представители государственных организаций и общественность города Ташкента собрались, чтобы почтить память Ислама Каримова.
ТАШКЕНТ, 2 сент — Sputnik. Шавкат Мирзиёев посетил Научно-просветительский мемориальный комплекс имени Ислама Каримова, чтобы почтить память первого президента Узбекистана, сообщает пресс-служба главы государства.
В церемонии также приняли участие представители Олий Мажлиса, администрации президента, Кабинета Министров, министерств и ведомств, общественности.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев возложил цветы к монументу Каримова
Шавкат Мирзиёев возложил цветы к монументу Каримова - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.09.2024
Шавкат Мирзиёев возложил цветы к монументу Каримова
© Пресс-служба президента Узбекистана
В ходе поминального мероприятия были прочитаны суры из Корана. Присутствовавшие отметили заслуги первого президента в сохранении мира и стабильности в стране, повышении благосостояния народа.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев возложил цветы к монументу Каримова
Шавкат Мирзиёев возложил цветы к монументу Каримова - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.09.2024
Шавкат Мирзиёев возложил цветы к монументу Каримова
© Пресс-служба президента Узбекистана

“Ислам Каримов – лидер, провозгласивший независимость нашей страны и выведший ее на путь прогресса“ – говорится в сообщении.

В своем выступлении на праздновании Дня независимости Мирзиёев подчеркнул значимость этого исторического события, отметив, что именно в этот переломный момент узбекской истории, в сложных условиях во главе страны стоял первый президент.

"Именно благодаря независимости возродилась наша национальная государственность. Узбекистан вступил в новую историческую эпоху. Именно благодаря независимости мы заняли достойное место в мировом сообществе", – подчеркнул глава государства.

В ходе церемонии все присутствовавшие возложили цветы к памятнику первому президенту.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев возложил цветы к монументу Каримова
Шавкат Мирзиёев возложил цветы к монументу Каримова - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.09.2024
Шавкат Мирзиёев возложил цветы к монументу Каримова
© Пресс-служба президента Узбекистана
Поминальные мероприятия прошли также в Самарканде и Карши.
В парке Янги Узбекистон состоялись праздничные торжества по случаю 33-й годовщины независимости нашей страны. - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.09.2024
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