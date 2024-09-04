В Узбекистане появятся новые платные дороги

передачу электрораспределительных сетей во всех регионах частным операторам до 1 июля 2027 года, газораспределительных сетей - до конца 2027 года для сокращения годовых потерь электроэнергии не менее чем в два раза; передачу электрораспределительных сетей во всех регионах частным операторам до 1 июля 2027 года, газораспределительных сетей - до конца 2027 года для сокращения годовых потерь электроэнергии не менее чем в два раза;

модернизацию всех устаревших оросительных и насосных станций к 2028 году с целью экономии до 30% электроэнергии в год; модернизацию всех устаревших оросительных и насосных станций к 2028 году с целью экономии до 30% электроэнергии в год;

с 2026 года создание современных образовательных учреждений вместимостью более 400 тысяч учащихся и дошкольных образовательных учреждений для более чем 300 тысяч воспитанников; с 2026 года создание современных образовательных учреждений вместимостью более 400 тысяч учащихся и дошкольных образовательных учреждений для более чем 300 тысяч воспитанников;