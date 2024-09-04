https://uz.sputniknews.ru/20240904/v-uzbekistane-postroyat-platnye-dorogi-45492099.html
В Узбекистане появятся новые платные дороги
В Узбекистане появятся новые платные дороги
Sputnik Узбекистан
Их создадут на основе государственно-частного партнерства.
2024-09-04T16:01+0500
2024-09-04T16:01+0500
2024-09-04T16:01+0500
узбекистан
дороги
строительство
государственно-частное партнерство
постановление
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ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. В Узбекистане построят платные автодороги, которые соединят столицу с двумя крупными городами республики, сообщает Минюст РУз. Строительство дороги Ташкент – Самарканд начнется уже в текущем году, а автомагистрали Ташкент – Андижан — в 2026-м. Проекты реализуют на основе государственно-частного партнерства.Соответствующее постановление принял президент страны Шавкат Мирзиёев. Документ также предусматривает: Ранее стали известны детали проекта строительства платной дороги Ташкент – Самарканд, а также во сколько обойдется создание автомагистрали Ташкент – Андижан.
https://uz.sputniknews.ru/20231211/tashkent-samarkand-avtodoroga-proyekt-41518803.html
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узбекистан строительство платная дорога
узбекистан строительство платная дорога
В Узбекистане появятся новые платные дороги
Их создадут на основе государственно-частного партнерства.
ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik.
В Узбекистане построят платные автодороги, которые соединят столицу с двумя крупными городами республики, сообщает
Минюст РУз.
Строительство дороги Ташкент – Самарканд начнется уже в текущем году, а автомагистрали Ташкент – Андижан — в 2026-м.
Проекты реализуют на основе государственно-частного партнерства.
Соответствующее постановление принял президент страны Шавкат Мирзиёев.
Документ также предусматривает:
передачу электрораспределительных сетей во всех регионах частным операторам до 1 июля 2027 года, газораспределительных сетей - до конца 2027 года для сокращения годовых потерь электроэнергии не менее чем в два раза;
модернизацию всех устаревших оросительных и насосных станций к 2028 году с целью экономии до 30% электроэнергии в год;
с 2026 года создание современных образовательных учреждений вместимостью более 400 тысяч учащихся и дошкольных образовательных учреждений для более чем 300 тысяч воспитанников;
строительство многопрофильных больниц, обслуживающих свыше 100 тысяч пациентов, и передачу их в управление частным операторам.
Ранее стали известны детали
проекта строительства платной дороги Ташкент – Самарканд, а также во сколько обойдется создание
автомагистрали Ташкент – Андижан.