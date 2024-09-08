https://uz.sputniknews.ru/20240908/ministr-sporta-uzbekistana-adxam-ikramov-posetil-kazaxstan--podrobnosti-45534078.html

Министр спорта Узбекистана Адхам Икрамов посетил Казахстан – подробности

Министр спорта Узбекистана Адхам Икрамов посетил Казахстан – подробности

Sputnik Узбекистан

В Астане с 8 по 14 сентября будут проходить V Всемирные игры кочевников, в которых примут участие 2 800 участников из 89 стран.

2024-09-08T16:13+0500

2024-09-08T16:13+0500

2024-09-08T16:13+0500

узбекистан

казахстан

всемирные игры кочевников

министерство спорта

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ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Министр спорта Узбекистана Адхам Икрамов встретился с министром туризма и спорта Казахстана Ерболом Мурзабусиновым в рамках "V Всемирных игр кочевников", которые пройдут в Астане, сообщает пресс-служба ведомства.В ходе встречи министр спорта Республики Узбекистан тепло поздравил хозяев по случаю проводимых в Казахстане "V Всемирных игр кочевников", подчеркнув, что подобные соревнования служат дальнейшему укреплению дружбы народов центральноазиатского региона.Министр туризма и спорта РК Ербол Мурзабусинов, в свою очередь, поздравил спортсменов Узбекистана с большими победами на летних Олимпийских и Паралимпийских играх, проходивших в Париже.Также на встрече стороны обсудили сотрудничество двух республик в развитии массового спорта и спортивной медицины.Стоит отметить, что 8 сентября в Астане состоится открытие V Всемирных игр кочевников. Игры включают 21 этноспортивный вид: от древних конных скачек до интеллектуальных соревнований, отражающих тысячелетнюю историю и философию кочевой жизни. Ожидается, что на Всемирные игры кочевников в столицу Казахстана приедут порядка 2 800 участников из 89 стран. Они разыграют 97 комплектов медалей.

https://uz.sputniknews.ru/20240828/uzbekistan-vsemirnye-igry-kochevnikov-45402620.html

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