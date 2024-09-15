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https://uz.sputniknews.ru/20240915/uzbekistan-kyrgyzstan-razvitie-avtotransportnye-gruzoperevozki-45667678.html
Узбекистан и Кыргызстан совершенствуют систему взаимных автотранспортных грузоперевозок
Узбекистан и Кыргызстан совершенствуют систему взаимных автотранспортных грузоперевозок
Sputnik Узбекистан
Представители сферы обсудили вопросы развития двусторонних грузоперевозок, осуществляемых по маршруту Китай – Кыргызстан – Узбекистан.
2024-09-15T10:18+0500
2024-09-15T10:30+0500
узбекистан
министерство транспорта республики узбекистан
кыргызстан
грузоперевозки
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Узбекистан и Кыргызстан обсудили актуальные вопросы развития грузоперевозок на автотранспорте. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта РУз.Представители государственных таможенных, пограничных служб и транспортных ведомств двух республик провели рабочую встречу, направленную на совершенствование системы взаимных грузоперевозок.В рамках встречи стороны обсудили вопросы развития двусторонних грузоперевозок, осуществляемых по маршруту Китай – Кыргызстан – Узбекистан. Читайте также Танзила Нарбаева встретилась с послом Кыргызстана в Узбекистане.Также речь шла о предотвращение пробок, связанных с транспортным движением через пограничные таможенные посты.
https://uz.sputniknews.ru/20240912/uzbekistan-proyekt-razvitiye-transport-koridor-45634088.html
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грузоперевозки китай – кыргызстан – узбекистан автотранспорт
грузоперевозки китай – кыргызстан – узбекистан автотранспорт

Узбекистан и Кыргызстан совершенствуют систему взаимных автотранспортных грузоперевозок

10:18 15.09.2024 (обновлено: 10:30 15.09.2024)
© Министерство транспорта Республики УзбекистанУзбекистан и Кыргызстан обсудили вопросы развития грузоперевозок на автотранспорте.
Узбекистан и Кыргызстан обсудили вопросы развития грузоперевозок на автотранспорте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.09.2024
© Министерство транспорта Республики Узбекистан
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Представители сферы обсудили вопросы развития двусторонних грузоперевозок, осуществляемых по маршруту Китай – Кыргызстан – Узбекистан.
ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Узбекистан и Кыргызстан обсудили актуальные вопросы развития грузоперевозок на автотранспорте. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта РУз.
Представители государственных таможенных, пограничных служб и транспортных ведомств двух республик провели рабочую встречу, направленную на совершенствование системы взаимных грузоперевозок.
© Министерство транспорта Республики УзбекистанУзбекистан и Кыргызстан обсудили вопросы развития грузоперевозок на автотранспорте.
Узбекистан и Кыргызстан обсудили вопросы развития грузоперевозок на автотранспорте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.09.2024
Узбекистан и Кыргызстан обсудили вопросы развития грузоперевозок на автотранспорте.
© Министерство транспорта Республики Узбекистан
“12-13 сентября текущего года на пограничных таможенных постах “Дустлик” – “Достук” Андижанской области состоялась встреча рабочих групп, состоящих из представителей государственных таможенных, пограничных служб и министерств транспорта Узбекистана и Кыргызстана“, – говорится в сообщении.
В рамках встречи стороны обсудили вопросы развития двусторонних грузоперевозок, осуществляемых по маршруту Китай – Кыргызстан – Узбекистан.
Читайте также Танзила Нарбаева встретилась с послом Кыргызстана в Узбекистане.
Также речь шла о предотвращение пробок, связанных с транспортным движением через пограничные таможенные посты.
Развитие транспортных коридоров ШОС и ЕАЭС — видеомост - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.09.2024
Пресс-центр
Узбекистан активно продвигает проекты по развитию новых транспортных коридоров
12 сентября, 18:01
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