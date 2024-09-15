https://uz.sputniknews.ru/20240915/uzbekistan-kyrgyzstan-razvitie-avtotransportnye-gruzoperevozki-45667678.html

Узбекистан и Кыргызстан совершенствуют систему взаимных автотранспортных грузоперевозок

Узбекистан и Кыргызстан совершенствуют систему взаимных автотранспортных грузоперевозок

Sputnik Узбекистан

Представители сферы обсудили вопросы развития двусторонних грузоперевозок, осуществляемых по маршруту Китай – Кыргызстан – Узбекистан.

2024-09-15T10:18+0500

2024-09-15T10:18+0500

2024-09-15T10:30+0500

узбекистан

министерство транспорта республики узбекистан

кыргызстан

грузоперевозки

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Узбекистан и Кыргызстан обсудили актуальные вопросы развития грузоперевозок на автотранспорте. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта РУз.Представители государственных таможенных, пограничных служб и транспортных ведомств двух республик провели рабочую встречу, направленную на совершенствование системы взаимных грузоперевозок.В рамках встречи стороны обсудили вопросы развития двусторонних грузоперевозок, осуществляемых по маршруту Китай – Кыргызстан – Узбекистан. Читайте также Танзила Нарбаева встретилась с послом Кыргызстана в Узбекистане.Также речь шла о предотвращение пробок, связанных с транспортным движением через пограничные таможенные посты.

https://uz.sputniknews.ru/20240912/uzbekistan-proyekt-razvitiye-transport-koridor-45634088.html

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