Узбекистан и Кыргызстан совершенствуют систему взаимных автотранспортных грузоперевозок
10:18 15.09.2024 (обновлено: 10:30 15.09.2024)
© Министерство транспорта Республики УзбекистанУзбекистан и Кыргызстан обсудили вопросы развития грузоперевозок на автотранспорте.
© Министерство транспорта Республики Узбекистан
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Представители сферы обсудили вопросы развития двусторонних грузоперевозок, осуществляемых по маршруту Китай – Кыргызстан – Узбекистан.
ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Узбекистан и Кыргызстан обсудили актуальные вопросы развития грузоперевозок на автотранспорте. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта РУз.
Представители государственных таможенных, пограничных служб и транспортных ведомств двух республик провели рабочую встречу, направленную на совершенствование системы взаимных грузоперевозок.
© Министерство транспорта Республики УзбекистанУзбекистан и Кыргызстан обсудили вопросы развития грузоперевозок на автотранспорте.
Узбекистан и Кыргызстан обсудили вопросы развития грузоперевозок на автотранспорте.
© Министерство транспорта Республики Узбекистан
“12-13 сентября текущего года на пограничных таможенных постах “Дустлик” – “Достук” Андижанской области состоялась встреча рабочих групп, состоящих из представителей государственных таможенных, пограничных служб и министерств транспорта Узбекистана и Кыргызстана“, – говорится в сообщении.
В рамках встречи стороны обсудили вопросы развития двусторонних грузоперевозок, осуществляемых по маршруту Китай – Кыргызстан – Узбекистан.
Также речь шла о предотвращение пробок, связанных с транспортным движением через пограничные таможенные посты.