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https://uz.sputniknews.ru/20240916/studenty-uzbekistan-uchastiye-olimpiada-filosofiya-rossiya-45689211.html
Студенты из Узбекистана выступят на Международной олимпиаде по философии
Студенты из Узбекистана выступят на Международной олимпиаде по философии
Sputnik Узбекистан
Молодые люди, показавшие самые высокие результаты, получат льготы при зачислении в магистратуру и аспирантуру на философские направления подготовки в БФУ им. И. Канта и МГУ им. М.В. Ломоносова. Также победителей и призеров наградят ценными призами
2024-09-16T14:20+0500
2024-09-16T14:22+0500
образование
узбекистан
россия
сотрудничество
олимпиада
студенты
общество
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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Узбекские студенты примут участие во Второй Международной студенческой олимпиаде по философии, которая пройдет осенью в России, сообщают организаторы.По их словам, на данный момент заявку на участие в мероприятии подали более 650 студентов бакалавриата, специалитета и магистратуры из 18 стран мира, среди них 10 молодых людей из Узбекистана.Конкурсантам предстоит пройти два этапа: в первом (дистанционном) туре, который состоится 20 сентября, студенты напишут эссе по одной из шести тем, посвященных Канту и его учению; в ноябре 50 победителей первого этапа примут участие в очном, итоговом туре, который состоится на родине философа в Калининграде на площадке Балтийского федерального университета (БФУ) им Канта.В оргкомитете отметили, что участие в Международной олимпиаде является бесплатным, а проезд и проживание для победителей первого этапа обеспечивается за счет организаторов мероприятия. Молодые люди, показавшие самые высокие результаты, получат льготы при зачислении в магистратуру и аспирантуру на философские направления подготовки в БФУ им. И. Канта и МГУ им. М.В. Ломоносова. Также победителей и призеров наградят ценными призами.Напомним, что в 2022 году на участие в первой Олимпиаде подали заявку десятки студентов из Узбекистана, а Тулкин Атоев стал победителем первого этапа.Исполняющий обязанности ректора БФУ им. И. Канта Максим Демин отметил, что в 2022 году участниками олимпиады стали студенты самых разных научных сфер: философии, юриспруденции, филологии, экономики, педагогики, медицины и многих других.Демин также подчеркнул важность олимпиады этого года и лично пригласил узбекских студентов к участию в мероприятии.Пройти регистрацию можно на сайте БФУ им. И. Канта до 19 сентября.Подведение итогов финала и объявление победителей олимпиады пройдет на торжественной церемонии 29 ноября.Организаторами олимпиады выступают Балтийский федеральный университет (БФУ) имени И. Канта и Московский государственный университет (МГУ) имени М.В. Ломоносова при поддержке министерства науки и высшего образования России.
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узбекистан россия сотрудничество образование
узбекистан россия сотрудничество образование

Студенты из Узбекистана выступят на Международной олимпиаде по философии

14:20 16.09.2024 (обновлено: 14:22 16.09.2024)
© ПР-офис БФУ им. И.КантаСтуденты из Узбекистана выступят на Международной олимпиаде по философии
Студенты из Узбекистана выступят на Международной олимпиаде по философии - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.09.2024
© ПР-офис БФУ им. И.Канта
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Молодые люди, показавшие самые высокие результаты, получат льготы при зачислении в магистратуру и аспирантуру на философские направления подготовки в БФУ им. И. Канта и МГУ им. М.В. Ломоносова. Также победителей и призеров наградят ценными призами.
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Узбекские студенты примут участие во Второй Международной студенческой олимпиаде по философии, которая пройдет осенью в России, сообщают организаторы.
По их словам, на данный момент заявку на участие в мероприятии подали более 650 студентов бакалавриата, специалитета и магистратуры из 18 стран мира, среди них 10 молодых людей из Узбекистана.
© ПР-офис БФУ им. И.КантаСтуденты из Узбекистана выступят на Международной олимпиаде по философии
Студенты из Узбекистана выступят на Международной олимпиаде по философии - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.09.2024
Студенты из Узбекистана выступят на Международной олимпиаде по философии
© ПР-офис БФУ им. И.Канта
Конкурсантам предстоит пройти два этапа: в первом (дистанционном) туре, который состоится 20 сентября, студенты напишут эссе по одной из шести тем, посвященных Канту и его учению; в ноябре 50 победителей первого этапа примут участие в очном, итоговом туре, который состоится на родине философа в Калининграде на площадке Балтийского федерального университета (БФУ) им Канта.
© ПР-офис БФУ им. И.КантаСтуденты из Узбекистана выступят на Международной олимпиаде по философии
Студенты из Узбекистана выступят на Международной олимпиаде по философии - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.09.2024
Студенты из Узбекистана выступят на Международной олимпиаде по философии
© ПР-офис БФУ им. И.Канта
В оргкомитете отметили, что участие в Международной олимпиаде является бесплатным, а проезд и проживание для победителей первого этапа обеспечивается за счет организаторов мероприятия. Молодые люди, показавшие самые высокие результаты, получат льготы при зачислении в магистратуру и аспирантуру на философские направления подготовки в БФУ им. И. Канта и МГУ им. М.В. Ломоносова. Также победителей и призеров наградят ценными призами.
Напомним, что в 2022 году на участие в первой Олимпиаде подали заявку десятки студентов из Узбекистана, а Тулкин Атоев стал победителем первого этапа.
"Я рад, что в 2022 году мне представилась возможность поучаствовать в философском состязании. И площадка Балтийского федерального университета была открыта для студентов всех специальностей. Да, я медик. Но и перед врачами сегодня остро стоят вопросы этики в медицине. Мне удалось для себя получить важные ответы, найти друзей, послушать выдающихся ученых, и, конечно, побывать в замечательном городе Канта. Советую студентам Узбекистана также не упускать эту возможность и попробовать свои силы на МСОФ-2024", — рассказал он.
Исполняющий обязанности ректора БФУ им. И. Канта Максим Демин отметил, что в 2022 году участниками олимпиады стали студенты самых разных научных сфер: философии, юриспруденции, филологии, экономики, педагогики, медицины и многих других.
© ПР-офис БФУ им. И.КантаСтуденты из Узбекистана выступят на Международной олимпиаде по философии
Студенты из Узбекистана выступят на Международной олимпиаде по философии - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.09.2024
Студенты из Узбекистана выступят на Международной олимпиаде по философии
© ПР-офис БФУ им. И.Канта
"Это развеяло миф, что философией интересуется очень узкий круг людей. Философия сегодня — предмет изучения для молодежи, которая не боится искать ответы на глобальные запросы этого мира", — сообщил он.
Демин также подчеркнул важность олимпиады этого года и лично пригласил узбекских студентов к участию в мероприятии.
"Уверен, что итогом нашей Олимпиады станут новые научные смыслы, и мы услышим голос нового поколения, в чьих руках и будет сосредоточено будущее. Я приглашаю талантливых студентов из Узбекистана принять участие в Международной олимпиаде по философии на родине величайшего мыслителя — Иммануила Канта, которому в этом году исполнилось триста лет", — заявил исполняющий обязанности ректора БФУ им. И. Канта.
Пройти регистрацию можно на сайте БФУ им. И. Канта до 19 сентября.
Подведение итогов финала и объявление победителей олимпиады пройдет на торжественной церемонии 29 ноября.
© ПР-офис БФУ им. И.КантаСтуденты из Узбекистана выступят на Международной олимпиаде по философии
Студенты из Узбекистана выступят на Международной олимпиаде по философии - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.09.2024
Студенты из Узбекистана выступят на Международной олимпиаде по философии
© ПР-офис БФУ им. И.Канта
Организаторами олимпиады выступают Балтийский федеральный университет (БФУ) имени И. Канта и Московский государственный университет (МГУ) имени М.В. Ломоносова при поддержке министерства науки и высшего образования России.
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