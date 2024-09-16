https://uz.sputniknews.ru/20240916/studenty-uzbekistan-uchastiye-olimpiada-filosofiya-rossiya-45689211.html

Студенты из Узбекистана выступят на Международной олимпиаде по философии

Студенты из Узбекистана выступят на Международной олимпиаде по философии

Sputnik Узбекистан

Молодые люди, показавшие самые высокие результаты, получат льготы при зачислении в магистратуру и аспирантуру на философские направления подготовки в БФУ им. И. Канта и МГУ им. М.В. Ломоносова. Также победителей и призеров наградят ценными призами

2024-09-16T14:20+0500

2024-09-16T14:20+0500

2024-09-16T14:22+0500

образование

узбекистан

россия

сотрудничество

олимпиада

студенты

общество

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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Узбекские студенты примут участие во Второй Международной студенческой олимпиаде по философии, которая пройдет осенью в России, сообщают организаторы.По их словам, на данный момент заявку на участие в мероприятии подали более 650 студентов бакалавриата, специалитета и магистратуры из 18 стран мира, среди них 10 молодых людей из Узбекистана.Конкурсантам предстоит пройти два этапа: в первом (дистанционном) туре, который состоится 20 сентября, студенты напишут эссе по одной из шести тем, посвященных Канту и его учению; в ноябре 50 победителей первого этапа примут участие в очном, итоговом туре, который состоится на родине философа в Калининграде на площадке Балтийского федерального университета (БФУ) им Канта.В оргкомитете отметили, что участие в Международной олимпиаде является бесплатным, а проезд и проживание для победителей первого этапа обеспечивается за счет организаторов мероприятия. Молодые люди, показавшие самые высокие результаты, получат льготы при зачислении в магистратуру и аспирантуру на философские направления подготовки в БФУ им. И. Канта и МГУ им. М.В. Ломоносова. Также победителей и призеров наградят ценными призами.Напомним, что в 2022 году на участие в первой Олимпиаде подали заявку десятки студентов из Узбекистана, а Тулкин Атоев стал победителем первого этапа.Исполняющий обязанности ректора БФУ им. И. Канта Максим Демин отметил, что в 2022 году участниками олимпиады стали студенты самых разных научных сфер: философии, юриспруденции, филологии, экономики, педагогики, медицины и многих других.Демин также подчеркнул важность олимпиады этого года и лично пригласил узбекских студентов к участию в мероприятии.Пройти регистрацию можно на сайте БФУ им. И. Канта до 19 сентября.Подведение итогов финала и объявление победителей олимпиады пройдет на торжественной церемонии 29 ноября.Организаторами олимпиады выступают Балтийский федеральный университет (БФУ) имени И. Канта и Московский государственный университет (МГУ) имени М.В. Ломоносова при поддержке министерства науки и высшего образования России.

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