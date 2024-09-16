Студенты из Узбекистана выступят на Международной олимпиаде по философии
14:20 16.09.2024 (обновлено: 14:22 16.09.2024)
© ПР-офис БФУ им. И.КантаСтуденты из Узбекистана выступят на Международной олимпиаде по философии
© ПР-офис БФУ им. И.Канта
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Молодые люди, показавшие самые высокие результаты, получат льготы при зачислении в магистратуру и аспирантуру на философские направления подготовки в БФУ им. И. Канта и МГУ им. М.В. Ломоносова. Также победителей и призеров наградят ценными призами.
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Узбекские студенты примут участие во Второй Международной студенческой олимпиаде по философии, которая пройдет осенью в России, сообщают организаторы.
По их словам, на данный момент заявку на участие в мероприятии подали более 650 студентов бакалавриата, специалитета и магистратуры из 18 стран мира, среди них 10 молодых людей из Узбекистана.
© ПР-офис БФУ им. И.КантаСтуденты из Узбекистана выступят на Международной олимпиаде по философии
Студенты из Узбекистана выступят на Международной олимпиаде по философии
© ПР-офис БФУ им. И.Канта
Конкурсантам предстоит пройти два этапа: в первом (дистанционном) туре, который состоится 20 сентября, студенты напишут эссе по одной из шести тем, посвященных Канту и его учению; в ноябре 50 победителей первого этапа примут участие в очном, итоговом туре, который состоится на родине философа в Калининграде на площадке Балтийского федерального университета (БФУ) им Канта.
© ПР-офис БФУ им. И.КантаСтуденты из Узбекистана выступят на Международной олимпиаде по философии
Студенты из Узбекистана выступят на Международной олимпиаде по философии
© ПР-офис БФУ им. И.Канта
В оргкомитете отметили, что участие в Международной олимпиаде является бесплатным, а проезд и проживание для победителей первого этапа обеспечивается за счет организаторов мероприятия. Молодые люди, показавшие самые высокие результаты, получат льготы при зачислении в магистратуру и аспирантуру на философские направления подготовки в БФУ им. И. Канта и МГУ им. М.В. Ломоносова. Также победителей и призеров наградят ценными призами.
Напомним, что в 2022 году на участие в первой Олимпиаде подали заявку десятки студентов из Узбекистана, а Тулкин Атоев стал победителем первого этапа.
"Я рад, что в 2022 году мне представилась возможность поучаствовать в философском состязании. И площадка Балтийского федерального университета была открыта для студентов всех специальностей. Да, я медик. Но и перед врачами сегодня остро стоят вопросы этики в медицине. Мне удалось для себя получить важные ответы, найти друзей, послушать выдающихся ученых, и, конечно, побывать в замечательном городе Канта. Советую студентам Узбекистана также не упускать эту возможность и попробовать свои силы на МСОФ-2024", — рассказал он.
Исполняющий обязанности ректора БФУ им. И. Канта Максим Демин отметил, что в 2022 году участниками олимпиады стали студенты самых разных научных сфер: философии, юриспруденции, филологии, экономики, педагогики, медицины и многих других.
© ПР-офис БФУ им. И.КантаСтуденты из Узбекистана выступят на Международной олимпиаде по философии
Студенты из Узбекистана выступят на Международной олимпиаде по философии
© ПР-офис БФУ им. И.Канта
"Это развеяло миф, что философией интересуется очень узкий круг людей. Философия сегодня — предмет изучения для молодежи, которая не боится искать ответы на глобальные запросы этого мира", — сообщил он.
Демин также подчеркнул важность олимпиады этого года и лично пригласил узбекских студентов к участию в мероприятии.
"Уверен, что итогом нашей Олимпиады станут новые научные смыслы, и мы услышим голос нового поколения, в чьих руках и будет сосредоточено будущее. Я приглашаю талантливых студентов из Узбекистана принять участие в Международной олимпиаде по философии на родине величайшего мыслителя — Иммануила Канта, которому в этом году исполнилось триста лет", — заявил исполняющий обязанности ректора БФУ им. И. Канта.
Пройти регистрацию можно на сайте БФУ им. И. Канта до 19 сентября.
Подведение итогов финала и объявление победителей олимпиады пройдет на торжественной церемонии 29 ноября.
© ПР-офис БФУ им. И.КантаСтуденты из Узбекистана выступят на Международной олимпиаде по философии
Студенты из Узбекистана выступят на Международной олимпиаде по философии
© ПР-офис БФУ им. И.Канта
Организаторами олимпиады выступают Балтийский федеральный университет (БФУ) имени И. Канта и Московский государственный университет (МГУ) имени М.В. Ломоносова при поддержке министерства науки и высшего образования России.