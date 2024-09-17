Как встретили Мирзиёева в Астане — фото
11:00 17.09.2024 (обновлено: 11:05 17.09.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Казахстан.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава Узбекистана прибыл с рабочим визитом в Казахстан для участия во втором саммите "Центральная Азия – Германия".
ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева прибыл с рабочим визитом в эту страну, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Казахстан.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Казахстан.
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Казахстан.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Казахстан.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В международном аэропорту Астаны его встретили Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и другие официальные лица.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Казахстан.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Казахстан.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Сегодня Шавкат Мирзиёев примет участие во втором саммите "Центральная Азия – Германия".
На мероприятии рассмотрят актуальные вопросы дальнейшего наращивания многопланового сотрудничества, обменяются мнениями о перспективах регионального взаимодействия.
Главы делегаций встретятся с руководителями ведущих немецких компаний и банков.