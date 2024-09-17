https://uz.sputniknews.ru/20240917/kak-vstretili-mirziyoeva-v-astane-45701913.html

Как встретили Мирзиёева в Астане — фото

Как встретили Мирзиёева в Астане — фото

Sputnik Узбекистан

Глава Узбекистана прибыл с рабочим визитом в Казахстан для участия во втором саммите "Центральная Азия – Германия".

2024-09-17T11:00+0500

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2024-09-17T11:05+0500

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

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казахстан

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аэропорт

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ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева прибыл с рабочим визитом в эту страну, сообщает пресс-служба главы Узбекистана. В международном аэропорту Астаны его встретили Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и другие официальные лица. Сегодня Шавкат Мирзиёев примет участие во втором саммите "Центральная Азия – Германия". На мероприятии рассмотрят актуальные вопросы дальнейшего наращивания многопланового сотрудничества, обменяются мнениями о перспективах регионального взаимодействия. Главы делегаций встретятся с руководителями ведущих немецких компаний и банков.

узбекистан

астана

казахстан

центральная азия

германия

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