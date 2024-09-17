https://uz.sputniknews.ru/20240917/mirziyoev-vyletel-v-kazaxstan-45697483.html

Мирзиёев вылетел в Казахстан

Мирзиёев вылетел в Казахстан

Sputnik Узбекистан

Глава РУз примет участие во втором саммите "Центральная Азия – Германия", который пройдет в Астане

2024-09-17T09:35+0500

2024-09-17T09:35+0500

2024-09-17T09:35+0500

политика

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

казахстан

рабочий визит

астана

саммит

центральная азия

германия

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ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева отбыл с рабочим визитом в эту страну, сообщает пресс-служба главы Узбекистана. Он примет участие во второй встрече лидеров стран Центральной Азии и Германии в Астане. В ходе саммита рассмотрят вопросы дальнейшего развития и углубления многопланового сотрудничества стран региона с Германией. Первый саммит в формате "Центральная Азия – Германия" состоялся 29 сентября прошлого года в Берлине.

казахстан

астана

центральная азия

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