https://uz.sputniknews.ru/20240917/mirziyoev-vyletel-v-kazaxstan-45697483.html
Мирзиёев вылетел в Казахстан
Мирзиёев вылетел в Казахстан
Sputnik Узбекистан
Глава РУз примет участие во втором саммите "Центральная Азия – Германия", который пройдет в Астане
2024-09-17T09:35+0500
2024-09-17T09:35+0500
2024-09-17T09:35+0500
политика
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
казахстан
рабочий визит
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саммит
центральная азия
германия
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ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева отбыл с рабочим визитом в эту страну, сообщает пресс-служба главы Узбекистана. Он примет участие во второй встрече лидеров стран Центральной Азии и Германии в Астане. В ходе саммита рассмотрят вопросы дальнейшего развития и углубления многопланового сотрудничества стран региона с Германией. Первый саммит в формате "Центральная Азия – Германия" состоялся 29 сентября прошлого года в Берлине.
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мирзиёев казахстан саммит центральная азия германия астана
мирзиёев казахстан саммит центральная азия германия астана
Мирзиёев вылетел в Казахстан
Глава РУз примет участие во втором саммите "Центральная Азия – Германия", который пройдет в Астане.
ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева отбыл с рабочим визитом в эту страну, сообщает
пресс-служба главы Узбекистана.
Он примет участие во второй встрече лидеров стран Центральной Азии и Германии в Астане.
В ходе саммита рассмотрят вопросы дальнейшего развития и углубления многопланового сотрудничества стран региона с Германией.
"Особое внимание будет уделено расширению практического взаимодействия в торгово-экономическом, инвестиционном, технологическом, транспортно-коммуникационном и других приоритетных направлениях. Предусматривается также проведение совместной встречи с руководителями ведущих немецких компаний и банков", — говорится в сообщении.
Первый саммит в формате "Центральная Азия – Германия" состоялся 29 сентября прошлого года в Берлине.