https://uz.sputniknews.ru/20240921/tashkent-olimpiyskiy-gorodok-xokkey-kompleks-45768504.html

В Ташкенте в Олимпийском городке может появиться хоккейный комплекс

В Ташкенте в Олимпийском городке может появиться хоккейный комплекс

Sputnik Узбекистан

На совещании с президентом обсудили вопросы дальнейшего развития массового спорта и олимпийского движения

2024-09-21T09:57+0500

2024-09-21T09:57+0500

2024-09-21T10:09+0500

узбекистан

хоккей

спорт

президент

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ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Шавкату Мирзиёеву представили информацию о проводимой работе и дальнейших планах в области спорта, сообщает пресс-служба главы государства.В том числе говорили о развитии хоккея - перспективном направлении спорта. На сегодняшний день в республике функционируют 4 спортивных клуба и 3 спортивных сооружения по хоккею. Сборная страны до 16 лет заняла 1-е место на Кубке Азии и Океании в 2023 году. В этом году данный турнир впервые прошел в Узбекистане, где победу одержала команда до 18 лет.Отдельное внимание на совещании уделили вопросам дальнейшего развития массового спорта и олимпийского движения. На недавних Олимпийских и Паралимпийских играх в Париже спортсмены Узбекистана завоевали в общей сложности 39 медалей и заняли 13-е место среди более двухсот стран. Это стало наивысшим достижением в истории отечественного спорта.На встрече с победителями и призерами этих престижных соревнований глава государства подчеркнул необходимость уже сейчас начать подготовку к играм, которые состоятся в Лос-Анджелесе в 2028 году, расширить участие в различных дисциплинах.Исходя из этого, министерством спорта, национальными олимпийским и паралимпийскими комитетами вновь критически проанализированы неиспользованные возможности по видам спорта.К примеру, на Олимпийских играх насчитывается 48 дисциплин по легкой атлетике и 49 дисциплин по водным видам спорта. Однако в них участвовали соответственно 5 и 4 наших представителя.Действуют федерации и имеются условия для развития тенниса, стрельбы, гимнастики, велоспорта. Есть большой нереализованный потенциал в греко-римской борьбе, конном спорте, фехтовании, гребле, необходимо развивать также командные виды спорта, такие как хоккей на траве, баскетбол, гандбол, регби, водное поло.Определены задачи по активизации деятельности данных спортивных федераций, совершенствованию системы учебно-тренировочных занятий.Подчеркнуто, что национальное олимпийское и паралимпийское движение черпает силы из массового спорта, даны указания по расширению селекционной работы в махаллях, профессиональной подготовке талантливой молодежи.Как известно, в следующем году в Узбекистане планируется проведение Азиатских и Паразиатских игр среди молодежи. Для этого в Ташкенте возводится Олимпийский городок.Во время своего недавнего посещения городка Мирзиёев отметил, что этот комплекс должен стать научным, практическим и учебно-тренировочным центром отечественного спорта.После Азиатских игр планируется эффективно использовать инфраструктуру Олимпийского городка. Для этого будет налажено управление комплексом, основанное на концепции "Умный город". Структура будет заниматься содержанием спортивных комплексов, мониторингом состояния оборудования и технических систем, при необходимости их ремонтом. Будет утвержден годовой план по приоритетным видам спорта, спортсмены из регионов будут проводить учебно-тренировочные занятия в Олимпийском городке. Также этой структуре будет предоставлено право организовывать массовые мероприятия, оказывать услуги аренды и другие.Глава государства дал поручения по широкому привлечению населения к физической культуре и массовому спорту, а также по системной подготовке к международным соревнованиям.

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