https://uz.sputniknews.ru/20240922/tramp-rasskazal-smi-svoem-straxe-posle-pokusheniya-45787889.html

Трамп рассказал о своем страхе после покушения – СМИ

Трамп рассказал о своем страхе после покушения – СМИ

Sputnik Узбекистан

Экс-глава Белого дома и нынешний кандидат в президента США после двойного покушения на жизнь всерьез обеспокоен безопасностью своей семьи.

2024-09-22T13:59+0500

2024-09-22T13:59+0500

2024-09-22T14:05+0500

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ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Кандидат в президенты США Дональд Трамп, на чью жизнь покушались дважды за два месяца, рассказал репортеру Fox News, что беспокоится за жизни членов своей семьи.Первое покушение на Трампа произошло во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля, Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.Читайте также Шавкат Мирзиёев решительно осудил покушение на ТрампаВторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР.

https://uz.sputniknews.ru/20240714/tramp-pokusheniye-vystupleniye-pensilvaniya-44798231.html

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