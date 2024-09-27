В Ташкенте прошел мастер-класс SputnikPRO — фото, видео

ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. В Ташкенте в здании факультета международной журналистики УзГУМЯ прошел мастер-класс "Работа с новостями: источники информации, создание и подача".В рамках проекта SputnikPRO заместитель руководителя редакции экономической информации РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" Ирина Андреева рассказала, что такое новости, для чего они нужны и как работать над созданием новостной повестки.Участниками тренинга стали студенты и преподаватели факультета международной журналистики Узбекского государственного университета мировых языков.По словам Андреевой, умение работать с новостями и источниками позволяет привлечь внимание к изданию и повысить лояльность читателей.Для этого всегда нужно работать оперативно, уточнять информацию у первоисточника, дополняя новость.Кроме того, важно понимать интерес читателей и уметь работать с цифрами.Важно также понять — для каких платформ (социальных сетей) создается текст и кому он будет полезен.Что касается того, зачем нужны новости, Андреева перечисляет пять основных причин. По ее словам, новости информируют, обучают, служат социальной связью, контролируют власть и влияют на принятие решений.Встреча завершилась сессией вопросов и ответов, студенты смогли задать интересующие их вопросы и получить полезные рекомендации. Для справки: SputnikPRO — международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов от лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов.
Участниками тренинга, посвященного работе с новостями, стали студенты и преподаватели факультета международной журналистики УзГУМЯ.
ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. В Ташкенте в здании факультета международной журналистики УзГУМЯ прошел мастер-класс "Работа с новостями: источники информации, создание и подача".
В рамках проекта SputnikPRO заместитель руководителя редакции экономической информации РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" Ирина Андреева рассказала, что такое новости, для чего они нужны и как работать над созданием новостной повестки.
Участниками тренинга стали студенты и преподаватели факультета международной журналистики Узбекского государственного университета мировых языков.
По словам Андреевой, умение работать с новостями и источниками позволяет привлечь внимание к изданию и повысить лояльность читателей.
Для этого всегда нужно работать оперативно, уточнять информацию у первоисточника, дополняя новость.
"Ваша задача — узнать новость, уточнить информацию, чтобы она была полнее, и быстро донести ее до читателя. Так у него вырабатывается лояльность. Читатель знает, что, если он хочет прочесть точную и выверенную информацию, ему нужно прийти на ваш сайт", — объяснила Андреева.
Кроме того, важно понимать интерес читателей и уметь работать с цифрами.
"Цифры интересуют людей больше всего. Мы не говорим о том, какие мы умные, а говорим о том, чего от нас ждет читатель. Например, какая будет средняя зарплата на заводе? Сколько людей смогут туда устроиться? Будет ли у завода страховка и дополнительные выплаты? Будет ли там столовая? Это все имеет большое значение для читателей", — рассказала Андреева.
Важно также понять — для каких платформ (социальных сетей) создается текст и кому он будет полезен.
"Умные тексты — это здорово, но большая часть людей живет простыми заботами: как устроиться на работу? Накормить свою семью? Вырастить детей, построить дом и к пенсии собрать капитал. Поэтому новости всегда должны иметь личный контакт: если это тебя коснулось, значит, новость состоялась", — поделилась специалист.
Что касается того, зачем нужны новости, Андреева перечисляет пять основных причин. По ее словам, новости информируют, обучают, служат социальной связью, контролируют власть и влияют на принятие решений.
Встреча завершилась сессией вопросов и ответов, студенты смогли задать интересующие их вопросы и получить полезные рекомендации.
Для справки: SputnikPRO — международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов от лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов.