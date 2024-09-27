https://uz.sputniknews.ru/20240927/v-tashkente-proshel-master-klass-sputnikpro-45874671.html

В Ташкенте прошел мастер-класс SputnikPRO — фото, видео

В Ташкенте прошел мастер-класс SputnikPRO — фото, видео

Sputnik Узбекистан

Участниками тренинга, посвященного работе с новостями, стали студенты и преподаватели факультета международной журналистики УзГУМЯ

2024-09-27T18:20+0500

2024-09-27T18:20+0500

2024-09-27T18:20+0500

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ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. В Ташкенте в здании факультета международной журналистики УзГУМЯ прошел мастер-класс "Работа с новостями: источники информации, создание и подача".В рамках проекта SputnikPRO заместитель руководителя редакции экономической информации РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" Ирина Андреева рассказала, что такое новости, для чего они нужны и как работать над созданием новостной повестки.Участниками тренинга стали студенты и преподаватели факультета международной журналистики Узбекского государственного университета мировых языков.По словам Андреевой, умение работать с новостями и источниками позволяет привлечь внимание к изданию и повысить лояльность читателей.Для этого всегда нужно работать оперативно, уточнять информацию у первоисточника, дополняя новость.Кроме того, важно понимать интерес читателей и уметь работать с цифрами.Важно также понять — для каких платформ (социальных сетей) создается текст и кому он будет полезен.Что касается того, зачем нужны новости, Андреева перечисляет пять основных причин. По ее словам, новости информируют, обучают, служат социальной связью, контролируют власть и влияют на принятие решений.Встреча завершилась сессией вопросов и ответов, студенты смогли задать интересующие их вопросы и получить полезные рекомендации. Для справки: SputnikPRO — международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов от лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов.

https://uz.sputniknews.ru/20240720/neyroset-videomontaj-tema-sputnikpro-moskva-44881033.html

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