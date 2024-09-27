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https://uz.sputniknews.ru/20240927/v-tashkente-proshel-master-klass-sputnikpro-45874671.html
В Ташкенте прошел мастер-класс SputnikPRO — фото, видео
В Ташкенте прошел мастер-класс SputnikPRO — фото, видео
Sputnik Узбекистан
Участниками тренинга, посвященного работе с новостями, стали студенты и преподаватели факультета международной журналистики УзГУМЯ
2024-09-27T18:20+0500
2024-09-27T18:20+0500
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ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. В Ташкенте в здании факультета международной журналистики УзГУМЯ прошел мастер-класс "Работа с новостями: источники информации, создание и подача".В рамках проекта SputnikPRO заместитель руководителя редакции экономической информации РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" Ирина Андреева рассказала, что такое новости, для чего они нужны и как работать над созданием новостной повестки.Участниками тренинга стали студенты и преподаватели факультета международной журналистики Узбекского государственного университета мировых языков.По словам Андреевой, умение работать с новостями и источниками позволяет привлечь внимание к изданию и повысить лояльность читателей.Для этого всегда нужно работать оперативно, уточнять информацию у первоисточника, дополняя новость.Кроме того, важно понимать интерес читателей и уметь работать с цифрами.Важно также понять — для каких платформ (социальных сетей) создается текст и кому он будет полезен.Что касается того, зачем нужны новости, Андреева перечисляет пять основных причин. По ее словам, новости информируют, обучают, служат социальной связью, контролируют власть и влияют на принятие решений.Встреча завершилась сессией вопросов и ответов, студенты смогли задать интересующие их вопросы и получить полезные рекомендации. Для справки: SputnikPRO — международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов от лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов.
https://uz.sputniknews.ru/20240720/neyroset-videomontaj-tema-sputnikpro-moskva-44881033.html
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ташкент мастер-класс sputnikpro
ташкент мастер-класс sputnikpro

В Ташкенте прошел мастер-класс SputnikPRO — фото, видео

18:20 27.09.2024
© Sputnik
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Эксклюзив
Участниками тренинга, посвященного работе с новостями, стали студенты и преподаватели факультета международной журналистики УзГУМЯ.
ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. В Ташкенте в здании факультета международной журналистики УзГУМЯ прошел мастер-класс "Работа с новостями: источники информации, создание и подача".
В рамках проекта SputnikPRO заместитель руководителя редакции экономической информации РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" Ирина Андреева рассказала, что такое новости, для чего они нужны и как работать над созданием новостной повестки.
Участниками тренинга стали студенты и преподаватели факультета международной журналистики Узбекского государственного университета мировых языков.
По словам Андреевой, умение работать с новостями и источниками позволяет привлечь внимание к изданию и повысить лояльность читателей.
Для этого всегда нужно работать оперативно, уточнять информацию у первоисточника, дополняя новость.
"Ваша задача — узнать новость, уточнить информацию, чтобы она была полнее, и быстро донести ее до читателя. Так у него вырабатывается лояльность. Читатель знает, что, если он хочет прочесть точную и выверенную информацию, ему нужно прийти на ваш сайт", — объяснила Андреева.
Кроме того, важно понимать интерес читателей и уметь работать с цифрами.
"Цифры интересуют людей больше всего. Мы не говорим о том, какие мы умные, а говорим о том, чего от нас ждет читатель. Например, какая будет средняя зарплата на заводе? Сколько людей смогут туда устроиться? Будет ли у завода страховка и дополнительные выплаты? Будет ли там столовая? Это все имеет большое значение для читателей", — рассказала Андреева.
Важно также понять — для каких платформ (социальных сетей) создается текст и кому он будет полезен.
"Умные тексты — это здорово, но большая часть людей живет простыми заботами: как устроиться на работу? Накормить свою семью? Вырастить детей, построить дом и к пенсии собрать капитал. Поэтому новости всегда должны иметь личный контакт: если это тебя коснулось, значит, новость состоялась", — поделилась специалист.
Что касается того, зачем нужны новости, Андреева перечисляет пять основных причин. По ее словам, новости информируют, обучают, служат социальной связью, контролируют власть и влияют на принятие решений.
Встреча завершилась сессией вопросов и ответов, студенты смогли задать интересующие их вопросы и получить полезные рекомендации.
Для справки: SputnikPRO — международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов от лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов.
© Sputnik/Зафар Халилов

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Спикером выступила замруководителя редакции экономической информации РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" Ирина Андреева

Спикером выступила замруководителя редакции экономической информации РИА Новости медиагруппы &quot;Россия сегодня&quot; Ирина Андреева - Sputnik Узбекистан
4/4
© Sputnik/Зафар Халилов

Спикером выступила замруководителя редакции экономической информации РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" Ирина Андреева

1/4
© Sputnik/Зафар Халилов

В Ташкенте прошел SputnikPRO для будущих журналистов-международников и их преподавателей

2/4
© Sputnik/Зафар Халилов

Речь шла о том, какие этапы включает создание новостной статьи и что такое "контроль сюжета"

3/4
© Sputnik/Зафар Халилов

В арсенале маститых журналистов немало историй: начиная с первой пробы пера и заканчивая незабываемыми инфоповодами

4/4
© Sputnik/Зафар Халилов

Спикером выступила замруководителя редакции экономической информации РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" Ирина Андреева

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