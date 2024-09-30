https://uz.sputniknews.ru/20240930/rossiya-i-uzbekistan-namereny-sovmestno-proizvodit-apparaty-ivl-45900574.html

Россия и Узбекистан намерены совместно производить аппараты ИВЛ

Россия и Узбекистан намерены совместно производить аппараты ИВЛ

Sputnik Узбекистан

Руководитель российской компании посетит республику для детального обсуждения данного вопроса с профильными министерствами и ведомствами

2024-09-30T11:56+0500

2024-09-30T11:56+0500

2024-09-30T14:05+0500

россия

узбекистан

сотрудничество

аппараты ивл

медицинское оборудование

производство

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ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Перспективы сотрудничества, в том числе совместного производства аппаратов ИВЛ обсудили Генеральный консул Узбекистана в Екатеринбурге Жахонгир Парманов и директор по внешним экономическим связям российского предприятия "Treaton" Антон Юзерович, сообщает ИА "Дунё". Как развивается сотрудничество Узбекистана и России в сфере медоборудования — видеоРечь шла о потенциале республики, налаживании двустороннего взаимодействия в инвестиционной сфере. Для справки: компания "Treaton" с 1989 года занимается разработками в области медоборудования и технологий. Лауреат премии правительства Свердловской области в номинации "Экспортер года 2024". В линейку производимых товаров входят аппараты искусственной вентиляции легких, которые компания поставляет более чем в 40 стран.

https://uz.sputniknews.ru/20240927/uzbekistan-rossiya-sotrudnichestvo-prava-cheloveka-45867454.html

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