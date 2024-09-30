https://uz.sputniknews.ru/20240930/rossiya-i-uzbekistan-namereny-sovmestno-proizvodit-apparaty-ivl-45900574.html
Россия и Узбекистан намерены совместно производить аппараты ИВЛ
Россия и Узбекистан намерены совместно производить аппараты ИВЛ
Sputnik Узбекистан
Руководитель российской компании посетит республику для детального обсуждения данного вопроса с профильными министерствами и ведомствами
2024-09-30T11:56+0500
2024-09-30T11:56+0500
2024-09-30T14:05+0500
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сотрудничество
аппараты ивл
медицинское оборудование
производство
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ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Перспективы сотрудничества, в том числе совместного производства аппаратов ИВЛ обсудили Генеральный консул Узбекистана в Екатеринбурге Жахонгир Парманов и директор по внешним экономическим связям российского предприятия "Treaton" Антон Юзерович, сообщает ИА "Дунё". Как развивается сотрудничество Узбекистана и России в сфере медоборудования — видеоРечь шла о потенциале республики, налаживании двустороннего взаимодействия в инвестиционной сфере. Для справки: компания "Treaton" с 1989 года занимается разработками в области медоборудования и технологий. Лауреат премии правительства Свердловской области в номинации "Экспортер года 2024". В линейку производимых товаров входят аппараты искусственной вентиляции легких, которые компания поставляет более чем в 40 стран.
https://uz.sputniknews.ru/20240927/uzbekistan-rossiya-sotrudnichestvo-prava-cheloveka-45867454.html
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узбекистан россия сотрудничество производство аппараты ивл
узбекистан россия сотрудничество производство аппараты ивл
Россия и Узбекистан намерены совместно производить аппараты ИВЛ
11:56 30.09.2024 (обновлено: 14:05 30.09.2024)
Руководитель российской компании посетит республику для детального обсуждения данного вопроса с профильными министерствами и ведомствами.
ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik.
Перспективы сотрудничества, в том числе совместного производства аппаратов ИВЛ обсудили Генеральный консул Узбекистана в Екатеринбурге Жахонгир Парманов и директор по внешним экономическим связям российского предприятия "Treaton" Антон Юзерович, сообщает
ИА "Дунё".
Речь шла о потенциале республики, налаживании двустороннего взаимодействия в инвестиционной сфере.
"Руководитель российской компании выразил готовность к установлению партнерских связей по производству аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а также посещению Узбекистана для детального обсуждения данного вопроса с профильными министерствами и ведомствами республики", — говорится в сообщении.
Для справки: компания "Treaton" с 1989 года занимается разработками в области медоборудования и технологий. Лауреат премии правительства Свердловской области в номинации "Экспортер года 2024". В линейку производимых товаров входят аппараты искусственной вентиляции легких, которые компания поставляет более чем в 40 стран.