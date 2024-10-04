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https://uz.sputniknews.ru/20241004/uzbekistan-vid-turizm-podrobnosti-45967947.html
В Узбекистане появятся новые виды туризма — подробности
В Узбекистане появятся новые виды туризма — подробности
Sputnik Узбекистан
Это предусматривает постановление Кабмина РУз, посвященное дополнительным мерам по внедрению новых видов туризма и эффективному использованию турпотенциала страны
2024-10-04T10:36+0500
2024-10-04T11:19+0500
узбекистан
туризм
промышленность
наука
маршрут
постановление
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ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Новые виды туризма в Узбекистане будут внедряться с 1 января 2025 года, сообщает Комитет по туризму. В их числе: Цель нововведения — создание в республике дополнительных возможностей и удобств для местных и иностранных туристов, увеличения туристических услуг в регионах с высоким туристическим потенциалом. Кроме того, с 1 октября 2025 года в международном аэропорту Самарканда в тестовом режиме запустят интерактивный портал "Tourist map", который будет информировать население и туристов об инфраструктуре внутреннего туризма. Он также будет иметь следующие технические возможности: Древнему поселку Чодак присвоен статус “Туристической деревни”
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вид туризм узбекистан постановление кабмин внедрение использование турпотенциал страна
вид туризм узбекистан постановление кабмин внедрение использование турпотенциал страна

В Узбекистане появятся новые виды туризма — подробности

10:36 04.10.2024 (обновлено: 11:19 04.10.2024)
© Sputnik / Бахром ХатамовТуризм в Узбекистане (Самарканд).
Туризм в Узбекистане (Самарканд). - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.10.2024
© Sputnik / Бахром Хатамов
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Это предусматривает постановление Кабмина РУз, посвященное дополнительным мерам по внедрению новых видов туризма и эффективному использованию турпотенциала страны.
ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Новые виды туризма в Узбекистане будут внедряться с 1 января 2025 года, сообщает Комитет по туризму.
В их числе:
промышленный туризм, предполагающий знакомство с процессами производства;
геологический туризм, включающий наблюдение за технологическими процессами на месторождениях по добыче золота, руды и других минеральных ресурсов, в шахтах и недействующих геологических объектах, в том числе за взрывами горных пород с безопасного расстояния, беседы со специалистами и экскурсии по горным рельефам;
научный туризм, дающий возможность ознакомиться с достижениями науки и техники посредством посещения научно-исследовательских институтов Академии наук, лабораторий, обсерваторий и планетариев;
военный туризм, предусматривающий посещение мест, связанных с военной историей и деятельностью, памятников, участие в мероприятиях и ознакомление с жизнью военнослужащих, а также предоставление туристам платных услуг по стендовой стрельбе и стрельбе из огнестрельного оружия (на базе спорткомплекса Минобороны в Кибрае, Ташкентская область);
государственно-управленческий туризм, включающий посещение объектов, связанных с политической жизнью страны, историей и деятельностью государственных органов и организаций, в том числе правительственных зданий и сооружений.
Цель нововведения — создание в республике дополнительных возможностей и удобств для местных и иностранных туристов, увеличения туристических услуг в регионах с высоким туристическим потенциалом.
Кроме того, с 1 октября 2025 года в международном аэропорту Самарканда в тестовом режиме запустят интерактивный портал "Tourist map", который будет информировать население и туристов об инфраструктуре внутреннего туризма.
Он также будет иметь следующие технические возможности:
предоставлять информацию об аэропортах, железнодорожных и автовокзалах, исторических, культурных и развлекательных местах, пунктах общепита, а также маршрутах до них;
исходя из продолжительности и заинтересованности жителей и туристов составить план путешествия и создать возможность перенести его на мобильное устройство посредством матричного штрих-кода (QR-кода);
предоставлять информацию на языках стран с большим потоком туристов и показывать карты соответствующей местности.
Древнему поселку Чодак присвоен статус “Туристической деревни”
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