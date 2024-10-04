https://uz.sputniknews.ru/20241004/uzbekistan-vid-turizm-podrobnosti-45967947.html

В Узбекистане появятся новые виды туризма — подробности

В Узбекистане появятся новые виды туризма — подробности

Sputnik Узбекистан

Это предусматривает постановление Кабмина РУз, посвященное дополнительным мерам по внедрению новых видов туризма и эффективному использованию турпотенциала страны

2024-10-04T10:36+0500

2024-10-04T10:36+0500

2024-10-04T11:19+0500

узбекистан

туризм

промышленность

наука

маршрут

постановление

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ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Новые виды туризма в Узбекистане будут внедряться с 1 января 2025 года, сообщает Комитет по туризму. В их числе: Цель нововведения — создание в республике дополнительных возможностей и удобств для местных и иностранных туристов, увеличения туристических услуг в регионах с высоким туристическим потенциалом. Кроме того, с 1 октября 2025 года в международном аэропорту Самарканда в тестовом режиме запустят интерактивный портал "Tourist map", который будет информировать население и туристов об инфраструктуре внутреннего туризма. Он также будет иметь следующие технические возможности: Древнему поселку Чодак присвоен статус “Туристической деревни”

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