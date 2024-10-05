https://uz.sputniknews.ru/20241005/shavkat-mirziyoev-pozdravil-emomali-raxmona-s-dnem-rojdeniya-45988497.html

Шавкат Мирзиёев поздравил Эмомали Рахмона с днем рождения

Шавкат Мирзиёев поздравил Эмомали Рахмона с днем рождения

Sputnik Узбекистан

Президент Узбекистана поздравил главу Таджикистана с днем рождения.

2024-10-05T13:04+0500

2024-10-05T13:04+0500

2024-10-05T13:04+0500

узбекистан

таджикистан

президент узбекистана

телефонный разговор

сотрудничество

поздравление

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/04/13/43508773_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_655e813f7e3f5ab7f3a2dfa0eff3dc95.jpg

ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщает пресс-служба президента РУз. В ходе беседы стороны рассмотрели актуальные вопросы узбекско-таджикских отношений в контексте реализации договоренностей на высшем уровне.Главы государств отметили важность продолжения тесного межведомственного взаимодействия, наращивания объемов товарооборота, продвижения кооперации в промышленности, энергетике, аграрном секторе и других приоритетных направлениях.Кроме того, лидеры стран обменялись мнениями по поводу ситуации в регионе. Шавкат Мирзиёев тепло поздравил Эмомали Рахмона с днем рождения, пожелал ему крепкого здоровья и дальнейших успехов, а также благополучия и процветания братскому таджикскому народу.

https://uz.sputniknews.ru/20240918/uzbekistan-tadjikistan-novyy-vozdushnyy-koridor-45721299.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан таджикистан шавкат мирзиёев эмомали рахмон телефонный разговор