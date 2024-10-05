https://uz.sputniknews.ru/20241005/shavkat-mirziyoev-pozdravil-emomali-raxmona-s-dnem-rojdeniya-45988497.html
Шавкат Мирзиёев поздравил Эмомали Рахмона с днем рождения
Шавкат Мирзиёев поздравил Эмомали Рахмона с днем рождения
Sputnik Узбекистан
Президент Узбекистана поздравил главу Таджикистана с днем рождения.
2024-10-05T13:04+0500
2024-10-05T13:04+0500
2024-10-05T13:04+0500
узбекистан
таджикистан
президент узбекистана
телефонный разговор
сотрудничество
поздравление
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ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщает пресс-служба президента РУз. В ходе беседы стороны рассмотрели актуальные вопросы узбекско-таджикских отношений в контексте реализации договоренностей на высшем уровне.Главы государств отметили важность продолжения тесного межведомственного взаимодействия, наращивания объемов товарооборота, продвижения кооперации в промышленности, энергетике, аграрном секторе и других приоритетных направлениях.Кроме того, лидеры стран обменялись мнениями по поводу ситуации в регионе. Шавкат Мирзиёев тепло поздравил Эмомали Рахмона с днем рождения, пожелал ему крепкого здоровья и дальнейших успехов, а также благополучия и процветания братскому таджикскому народу.
https://uz.sputniknews.ru/20240918/uzbekistan-tadjikistan-novyy-vozdushnyy-koridor-45721299.html
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узбекистан таджикистан шавкат мирзиёев эмомали рахмон телефонный разговор
узбекистан таджикистан шавкат мирзиёев эмомали рахмон телефонный разговор
Шавкат Мирзиёев поздравил Эмомали Рахмона с днем рождения
Лидеры двух стран поговорили по телефону и обсудили актуальные вопросы узбекско-таджикских отношений.
ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщает
пресс-служба президента РУз.
В ходе беседы стороны рассмотрели актуальные вопросы узбекско-таджикских отношений в контексте реализации договоренностей на высшем уровне.
Главы государств отметили важность продолжения тесного межведомственного взаимодействия, наращивания объемов товарооборота, продвижения кооперации в промышленности, энергетике, аграрном секторе и других приоритетных направлениях.
Кроме того, лидеры стран обменялись мнениями по поводу ситуации в регионе.
Шавкат Мирзиёев тепло поздравил Эмомали Рахмона с днем рождения, пожелал ему крепкого здоровья и дальнейших успехов, а также благополучия и процветания братскому таджикскому народу.