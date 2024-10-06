https://uz.sputniknews.ru/20241006/kazaxstane-referendum-stroitelstvo-aes-45995907.html
Референдум по строительству АЭС в Казахстане признали состоявшимся
Референдум по строительству АЭС в Казахстане признали состоявшимся
Sputnik Узбекистан
К 14.00 по времени Астаны в нем приняли участие более половины избирателей, это означает, что референдум состоялся
2024-10-06T15:00+0500
2024-10-06T15:00+0500
2024-10-06T15:00+0500
казахстан
голосование
референдум
аэс
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ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Более половины жителей Казахстана проголосовали на референдуме о строительстве атомной электростанции в стране, это означает, что референдум признан состоявшимся, сообщила член центризбиркома Казахстана Сабила Мустафина.Таким образом, добавила она, референдум признан состоявшимся. По данным ЦИК, в Астане, проголосовали более 45% жителей, в Алматы – более 16%, в Шымкенте – более 64%.Референдум по вопросу строительства первой АЭС в Казахстане проходил в республике в воскресенье 6 октября. В июне 2022 года министерство энергетики Казахстана сообщило, что АЭС планируется строить на побережье озера Балхаш в селе Улькен Алма-Атинской области.В Республике всего открыто 10 323 участков для голосования. В том числе при представительствах РК в иностранных государствах 74 участка в 59 странах.
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референдум аэс казахстан
Референдум по строительству АЭС в Казахстане признали состоявшимся
К 14.00 по времени Астаны в нем приняли участие более половины избирателей, это означает, что референдум состоялся
ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Более половины жителей Казахстана проголосовали на референдуме о строительстве атомной электростанции в стране, это означает, что референдум признан состоявшимся, сообщила член центризбиркома Казахстана Сабила Мустафина.
"В общем по стране на 14 часов (12.00 мск) получили бюллетени 6 миллионов 339 тысяч 425 граждан, что составляет 51,77% от числа включенных в списки голосования", - сказала Мустафина на брифинге.
Таким образом, добавила она, референдум признан состоявшимся. По данным ЦИК, в Астане, проголосовали более 45% жителей, в Алматы – более 16%, в Шымкенте – более 64%.
Референдум по вопросу строительства первой АЭС в Казахстане проходил в республике в воскресенье 6 октября. В июне 2022 года министерство энергетики Казахстана сообщило, что АЭС планируется строить на побережье озера Балхаш в селе Улькен Алма-Атинской области.
В Республике всего открыто 10 323 участков для голосования. В том числе при представительствах РК в иностранных государствах 74 участка в 59 странах.