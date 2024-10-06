https://uz.sputniknews.ru/20241006/kazaxstane-referendum-stroitelstvo-aes-45995907.html

Референдум по строительству АЭС в Казахстане признали состоявшимся

Референдум по строительству АЭС в Казахстане признали состоявшимся

Sputnik Узбекистан

К 14.00 по времени Астаны в нем приняли участие более половины избирателей, это означает, что референдум состоялся

2024-10-06T15:00+0500

2024-10-06T15:00+0500

2024-10-06T15:00+0500

казахстан

голосование

референдум

аэс

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/06/45996182_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_651f329371fd9e9cb8cb8b2d1b7d74b3.jpg

ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Более половины жителей Казахстана проголосовали на референдуме о строительстве атомной электростанции в стране, это означает, что референдум признан состоявшимся, сообщила член центризбиркома Казахстана Сабила Мустафина.Таким образом, добавила она, референдум признан состоявшимся. По данным ЦИК, в Астане, проголосовали более 45% жителей, в Алматы – более 16%, в Шымкенте – более 64%.Референдум по вопросу строительства первой АЭС в Казахстане проходил в республике в воскресенье 6 октября. В июне 2022 года министерство энергетики Казахстана сообщило, что АЭС планируется строить на побережье озера Балхаш в селе Улькен Алма-Атинской области.В Республике всего открыто 10 323 участков для голосования. В том числе при представительствах РК в иностранных государствах 74 участка в 59 странах.

казахстан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

референдум аэс казахстан