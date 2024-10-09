Парламентские выборы в Узбекистане: определены дата и время досрочного голосования
09:58 09.10.2024 (обновлено: 10:39 09.10.2024)
© Sputnik / Владимир АлексеевДосрочное голосование на выборах президента Узбекистана в посольстве Узбекистана в Москве.
© Sputnik / Владимир Алексеев
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ЦИК РУз принял постановление об организации досрочного голосования избирателей, которые в день выборов не могут находиться по месту жительства.
ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Досрочное голосование на парламентских выборах в Узбекистане пройдет 16 – 23 октября, сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.
"На очередном заседании Центральной избирательной комиссии принято постановление об организации 16 – 23 октября 2024 года досрочного голосования для избирателей, которые в день выборов не могут находиться по месту жительства", — говорится в сообщении.
Досрочное голосование на избирательных участках будет проходить:
в будние дни — с 9.00 до 18.00;
в выходные дни — с 11.00 до 17.00.
"Досрочное голосование на избирательных участках, созданных при дипломатических и иных представительствах Республики Узбекистан в зарубежных странах, будет проводиться с 9.00 до 18.00 по местному времени в стране, где расположены данные избирательные участки", — говорится в сообщении.
В Избирательном кодексе и Законе "О правах лиц с инвалидностью" закреплены положения о создании необходимых условий для реализации гражданами с особыми потребностями своих конституционных прав, в том числе свободного осуществления избирательного права наравне с другими гражданами.
На выборах, которые пройдут 27 октября этого года, 11 лиц с инвалидностью зарегистрированы кандидатами в Законодательную палату Олий Мажлиса и 605 — в местные Кенгаши, добавили в пресс-службе ЦИК.
"Тот факт, что в избирательных комиссиях работают 1 343 лица с инвалидностью, свидетельствует о том, что для них созданы равные возможности на предстоящих выборах", — говорится в сообщении.
Кроме того, на предстоящих выборах к более чем 830 тыс. избирателям с особыми потребностями будут прикреплены волонтеры для оказания поддержки.
Также на заседании ЦИК принято решение об утверждении образца трафарета на основе алфавита Брайля для заполнения избирательных бюллетеней, установке на избирательных участках специально оборудованных кабин для тайного голосования, оптических луп (увеличительных стекол), дополнительного освещения для лиц с инвалидностью, а также организации голосования для избирателей, которые не могут самостоятельно прийти на избирательный участок, по месту их пребывания.
26 сентября, 09:54