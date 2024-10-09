https://uz.sputniknews.ru/20241009/parlamentskie-vybory-v-uzbekistane-data-i-vremya-dosrochnogo-golosovaniya-46038560.html

Парламентские выборы в Узбекистане: определены дата и время досрочного голосования

Парламентские выборы в Узбекистане: определены дата и время досрочного голосования

Sputnik Узбекистан

ЦИК принял постановление об организации досрочного голосования избирателей, которые в день выборов не могут находиться по месту жительства.

2024-10-09T09:58+0500

2024-10-09T09:58+0500

2024-10-09T10:39+0500

парламентские выборы

узбекистан

цик узбекистана

избирательные участки

избиратели

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ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Досрочное голосование на парламентских выборах в Узбекистане пройдет 16 – 23 октября, сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии. Досрочное голосование на избирательных участках будет проходить: В Избирательном кодексе и Законе "О правах лиц с инвалидностью" закреплены положения о создании необходимых условий для реализации гражданами с особыми потребностями своих конституционных прав, в том числе свободного осуществления избирательного права наравне с другими гражданами. На выборах, которые пройдут 27 октября этого года, 11 лиц с инвалидностью зарегистрированы кандидатами в Законодательную палату Олий Мажлиса и 605 — в местные Кенгаши, добавили в пресс-службе ЦИК. Кроме того, на предстоящих выборах к более чем 830 тыс. избирателям с особыми потребностями будут прикреплены волонтеры для оказания поддержки. Что нужно знать о парламентских выборах в УзбекистанеТакже на заседании ЦИК принято решение об утверждении образца трафарета на основе алфавита Брайля для заполнения избирательных бюллетеней, установке на избирательных участках специально оборудованных кабин для тайного голосования, оптических луп (увеличительных стекол), дополнительного освещения для лиц с инвалидностью, а также организации голосования для избирателей, которые не могут самостоятельно прийти на избирательный участок, по месту их пребывания.

https://uz.sputniknews.ru/20240926/missiya-sng-pristupila-k-nablyudeniyu-za-vyborami-v-parlament-uzbekistana-45840689.html

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