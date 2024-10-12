Президента Узбекистана наградили медалью в честь 300-летия Махтумкули Фраги – фото
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана награжден медалью в честь 300-летия Махтумкули Фраги.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Памятную медаль "300-летие Махтумкули Фраги" Шавкату Мирзиёеву торжественно вручил Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Президент Узбекистана награжден медалью в честь 300-летия Махтумкули Фраги. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"В завершение мероприятий международного форума, посвященного юбилею поэта и мыслителя Махтумкули Фраги, состоялась церемония награждения Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева",– говорится в сообщении.
Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов торжественно вручил главе Узбекистана государства памятную медаль "300-летие Махтумкули Фраги".
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана награжден медалью в честь 300-летия Махтумкули Фраги.
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© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана награжден медалью в честь 300-летия Махтумкули Фраги.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана награжден медалью в честь 300-летия Махтумкули Фраги.
2/2
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана награжден медалью в честь 300-летия Махтумкули Фраги.
1/2
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана награжден медалью в честь 300-летия Махтумкули Фраги.
2/2
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана награжден медалью в честь 300-летия Махтумкули Фраги.
Стоит отметить, что на Международном форуме, посвященном 300-летию туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги, Президент Узбекистана особо отметил значимость его наследия в укреплении уз согласия и взаимопонимания между народами.
Также на полях мероприятия Президент Узбекистана провел встречи с Национальным лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и Президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
После церемонии награждения Шавкат Мирзиёев завершил свой рабочий визит в город Ашхабад и отбыл в Ташкент.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев завершил свой рабочий визит в город Ашхабад.
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© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев завершил свой рабочий визит в город Ашхабад.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев завершил свой рабочий визит в город Ашхабад.
2/2
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев завершил свой рабочий визит в город Ашхабад.
1/2
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев завершил свой рабочий визит в город Ашхабад.
2/2
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев завершил свой рабочий визит в город Ашхабад.
В аэропорту Президента Узбекистана проводил Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.