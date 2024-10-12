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https://uz.sputniknews.ru/20241012/prezident-uzbekistan-nagradili-medal-maxtumkuli-fragi-foto-46089592.html
Президента Узбекистана наградили медалью в честь 300-летия Махтумкули Фраги – фото
Президента Узбекистана наградили медалью в честь 300-летия Махтумкули Фраги – фото
Sputnik Узбекистан
Памятную медаль "300-летие Махтумкули Фраги" Шавкату Мирзиёеву торжественно вручил Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
2024-10-12T10:54+0500
2024-10-12T10:54+0500
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
туркменистан
медаль
ашхабад
государственный визит
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ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Президент Узбекистана награжден медалью в честь 300-летия Махтумкули Фраги. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов торжественно вручил главе Узбекистана государства памятную медаль "300-летие Махтумкули Фраги".Стоит отметить, что на Международном форуме, посвященном 300-летию туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги, Президент Узбекистана особо отметил значимость его наследия в укреплении уз согласия и взаимопонимания между народами.Также на полях мероприятия Президент Узбекистана провел встречи с Национальным лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и Президентом Ирана Масудом Пезешкианом.После церемонии награждения Шавкат Мирзиёев завершил свой рабочий визит в город Ашхабад и отбыл в Ташкент.В аэропорту Президента Узбекистана проводил Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
https://uz.sputniknews.ru/20241011/shavkat-mirziyoyev-uchastiye-mejdunarodnyy-forum-ashxabad-46067102.html
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махтумкули фраги медаль президент узбекистан ашхабад
махтумкули фраги медаль президент узбекистан ашхабад

Президента Узбекистана наградили медалью в честь 300-летия Махтумкули Фраги – фото

10:54 12.10.2024
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана награжден медалью в честь 300-летия Махтумкули Фраги.
Президент Узбекистана награжден медалью в честь 300-летия Махтумкули Фраги. - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.10.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Памятную медаль "300-летие Махтумкули Фраги" Шавкату Мирзиёеву торжественно вручил Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Президент Узбекистана награжден медалью в честь 300-летия Махтумкули Фраги. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"В завершение мероприятий международного форума, посвященного юбилею поэта и мыслителя Махтумкули Фраги, состоялась церемония награждения Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева",– говорится в сообщении.
Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов торжественно вручил главе Узбекистана государства памятную медаль "300-летие Махтумкули Фраги".
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана награжден медалью в честь 300-летия Махтумкули Фраги.
Президент Узбекистана награжден медалью в честь 300-летия Махтумкули Фраги. - Sputnik Узбекистан
1/2
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана награжден медалью в честь 300-летия Махтумкули Фраги.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана награжден медалью в честь 300-летия Махтумкули Фраги.
Президент Узбекистана награжден медалью в честь 300-летия Махтумкули Фраги. - Sputnik Узбекистан
2/2
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана награжден медалью в честь 300-летия Махтумкули Фраги.
1/2
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана награжден медалью в честь 300-летия Махтумкули Фраги.
2/2
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана награжден медалью в честь 300-летия Махтумкули Фраги.
Стоит отметить, что на Международном форуме, посвященном 300-летию туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги, Президент Узбекистана особо отметил значимость его наследия в укреплении уз согласия и взаимопонимания между народами.
Также на полях мероприятия Президент Узбекистана провел встречи с Национальным лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и Президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
После церемонии награждения Шавкат Мирзиёев завершил свой рабочий визит в город Ашхабад и отбыл в Ташкент.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев завершил свой рабочий визит в город Ашхабад.
Шавкат Мирзиёев завершил свой рабочий визит в город Ашхабад. - Sputnik Узбекистан
1/2
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев завершил свой рабочий визит в город Ашхабад.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев завершил свой рабочий визит в город Ашхабад.
Шавкат Мирзиёев завершил свой рабочий визит в город Ашхабад. - Sputnik Узбекистан
2/2
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев завершил свой рабочий визит в город Ашхабад.
1/2
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев завершил свой рабочий визит в город Ашхабад.
2/2
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев завершил свой рабочий визит в город Ашхабад.
В аэропорту Президента Узбекистана проводил Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
Президент Узбекистана прибыл в Туркменистан для участия в международном форуме - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.10.2024
Шавкат Мирзиёев примет участие в международном форуме в Ашхабаде
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