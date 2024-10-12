https://uz.sputniknews.ru/20241012/prezident-uzbekistan-nagradili-medal-maxtumkuli-fragi-foto-46089592.html

Президента Узбекистана наградили медалью в честь 300-летия Махтумкули Фраги – фото

Президента Узбекистана наградили медалью в честь 300-летия Махтумкули Фраги – фото

Sputnik Узбекистан

Памятную медаль "300-летие Махтумкули Фраги" Шавкату Мирзиёеву торжественно вручил Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

2024-10-12T10:54+0500

2024-10-12T10:54+0500

2024-10-12T10:54+0500

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

туркменистан

медаль

ашхабад

государственный визит

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ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Президент Узбекистана награжден медалью в честь 300-летия Махтумкули Фраги. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов торжественно вручил главе Узбекистана государства памятную медаль "300-летие Махтумкули Фраги".Стоит отметить, что на Международном форуме, посвященном 300-летию туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги, Президент Узбекистана особо отметил значимость его наследия в укреплении уз согласия и взаимопонимания между народами.Также на полях мероприятия Президент Узбекистана провел встречи с Национальным лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и Президентом Ирана Масудом Пезешкианом.После церемонии награждения Шавкат Мирзиёев завершил свой рабочий визит в город Ашхабад и отбыл в Ташкент.В аэропорту Президента Узбекистана проводил Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

https://uz.sputniknews.ru/20241011/shavkat-mirziyoyev-uchastiye-mejdunarodnyy-forum-ashxabad-46067102.html

туркменистан

ашхабад

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