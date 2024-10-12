https://uz.sputniknews.ru/20241012/yujnokoreyskaya-kompaniya-proizvodstvo-elektropoezda-uzbekistan-46095541.html
Южнокорейская компания планирует начать производство электропоездов в Узбекистане
Южнокорейская компания планирует начать производство электропоездов в Узбекистане
Sputnik Узбекистан
На встрече в Министерстве транспорта в Ташкенте состоялась презентация предложения по локализации производства электропоездов, эксплуатируемых южнокорейской компанией KORAIL.
2024-10-12T15:58+0500
2024-10-12T15:58+0500
2024-10-12T15:58+0500
узбекистан
южная корея
электропоезд
производство
железная дорога
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ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Компания из Южной Кореи Hyundai Rotem намерена запустить производство электропоездов в Узбекистане. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РУз.По информации ведомства, заместитель министра транспорта Жасурбек Чориев встретился с представителями южнокорейской делегации во главе с руководителем Global Rail Group компании Hyundai Rotem Квак Чоль Хуном.В ходе встречи, стороны обсудили проект локализации производства современных электропоездов в Узбекистане.Была проведена презентация предложения по локализации производства электропоездов, эксплуатируемых на сегодняшний день южнокорейской компанией KORAIL.Также были представлены данные по основным техническим характеристикам электропоездов, производство которых предусматривается на основе локализации.Стороны договорились рассмотреть дополнительные возможности проекта, провести анализ предложения и изучить новые производственные площади.Читайте также Перспективы АО "Узбекистон темир йуллари" обсудили на презентации у президента.Стоит отметить, что в июне 2024 года в рамках визита президента Кореи Юн Сок Ёля в Узбекистан, компании "Узбекистон темир йуллари", "Темирйулэкспресс" и Hyundai Rotem подписали договор на поставку и техобслуживание шести электропоездов для нового высокоскоростного маршрута "Ташкент — Ургенч — Хива".В августе Шавкат Мирзиёев утвердил параметры технико-экономического обоснования проекта по приобретению шести составов Hyundai Rotem. Электропоезд будет называться "Джалаладдин Мангуберды". После его запуска из Ташкента до Хивы можно будет доехать за 7 часов.
https://uz.sputniknews.ru/20241006/yujnokoreyskaya-kompaniya-xochet-proizvodit-uzbekistan-zapchasti-avtoprom-45999565.html
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электропоезд производство локализация узбекистан минтранс южная корея
электропоезд производство локализация узбекистан минтранс южная корея
Южнокорейская компания планирует начать производство электропоездов в Узбекистане
На встрече в Министерстве транспорта в Ташкенте состоялась презентация предложения по локализации производства электропоездов, эксплуатируемых южнокорейской компанией KORAIL.
ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik.
Компания из Южной Кореи Hyundai Rotem намерена запустить производство электропоездов в Узбекистане. Об этом сообщает
пресс-служба Минтранса РУз.
По информации ведомства, заместитель министра транспорта Жасурбек Чориев встретился с представителями южнокорейской делегации во главе с руководителем Global Rail Group компании Hyundai Rotem Квак Чоль Хуном.
В ходе встречи, стороны обсудили проект локализации производства современных электропоездов в Узбекистане.
Была проведена презентация предложения по локализации производства электропоездов, эксплуатируемых на сегодняшний день южнокорейской компанией KORAIL.
Также были представлены данные по основным техническим характеристикам электропоездов, производство которых предусматривается на основе локализации.
Стороны договорились рассмотреть дополнительные возможности проекта, провести анализ предложения и изучить новые производственные площади.
Стоит отметить, что в июне 2024 года в рамках визита президента Кореи Юн Сок Ёля в Узбекистан, компании "Узбекистон темир йуллари", "Темирйулэкспресс" и Hyundai Rotem подписали договор на поставку и техобслуживание шести электропоездов для нового высокоскоростного маршрута "Ташкент — Ургенч — Хива".
В августе Шавкат Мирзиёев утвердил параметры технико-экономического обоснования проекта по приобретению шести составов Hyundai Rotem. Электропоезд будет называться "Джалаладдин Мангуберды". После его запуска из Ташкента до Хивы можно будет доехать за 7 часов.