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Sputnik Узбекистан в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2024
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https://uz.sputniknews.ru/20241014/kogda-mama-vedet-na-povodke-rebenka-to-razbiratsya-nado-s-mamoy--onischenko-o-kvadrobike-46119633.html
"Когда мама ведет на поводке ребенка, то разбираться надо с мамой" — Онищенко о квадробике
"Когда мама ведет на поводке ребенка, то разбираться надо с мамой" — Онищенко о квадробике
Sputnik Узбекистан
Эксперт считает, что в данной ситуации ответственность несут родители детей, которые примкнули к субкультуре
2024-10-14T18:24+0500
2024-10-14T18:24+0500
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геннадий онищенко
общество
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безопасность
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Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко высказал свое мнение о "квадробинге" в ходе видеомоста с подключением пресс-центра Sputnik Узбекистан.Подробнее — в видео.
https://uz.sputniknews.ru/20241014/uzbekistan-kvadrober-shtraf-46110595.html
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квадробер квадробика эксперт мнение
квадробер квадробика эксперт мнение

"Когда мама ведет на поводке ребенка, то разбираться надо с мамой" — Онищенко о квадробике

18:24 14.10.2024
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Эксперт считает, что в данной ситуации больше вопросов к родителям детей, которые увлеклись новой субкультурой.
Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко высказал свое мнение о "квадробинге" в ходе видеомоста с подключением пресс-центра Sputnik Узбекистан.

"Я точно говорю, что это не психиатрическое заболевание. Но! Когда мама ведет на поводке ребенка, то с мамой надо разбираться. Скорее всего, у нее психиатрия какая-то. Потакать таким вещам, так унижать свое дитя, наверное, я бы не стал", — полагает академик.

Подробнее — в видео.
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