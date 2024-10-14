https://uz.sputniknews.ru/20241014/kogda-mama-vedet-na-povodke-rebenka-to-razbiratsya-nado-s-mamoy--onischenko-o-kvadrobike-46119633.html
"Когда мама ведет на поводке ребенка, то разбираться надо с мамой" — Онищенко о квадробике
"Когда мама ведет на поводке ребенка, то разбираться надо с мамой" — Онищенко о квадробике
Sputnik Узбекистан
Эксперт считает, что в данной ситуации ответственность несут родители детей, которые примкнули к субкультуре
2024-10-14T18:24+0500
2024-10-14T18:24+0500
2024-10-14T18:24+0500
пресс-центр
пресс-центр
геннадий онищенко
общество
дети
безопасность
еаэс
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/0e/46119742_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c6b4fb68c6de6d307db197a5d5cf1974.jpg
Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко высказал свое мнение о "квадробинге" в ходе видеомоста с подключением пресс-центра Sputnik Узбекистан.Подробнее — в видео.
https://uz.sputniknews.ru/20241014/uzbekistan-kvadrober-shtraf-46110595.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/0e/46119742_457:0:1897:1080_1920x0_80_0_0_ffa9b4d05c5a6e52a795725f47e9b9c8.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
квадробер квадробика эксперт мнение
квадробер квадробика эксперт мнение
"Когда мама ведет на поводке ребенка, то разбираться надо с мамой" — Онищенко о квадробике
Эксперт считает, что в данной ситуации больше вопросов к родителям детей, которые увлеклись новой субкультурой.
Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко высказал свое мнение о "квадробинге" в ходе видеомоста с подключением пресс-центра Sputnik Узбекистан
.
"Я точно говорю, что это не психиатрическое заболевание. Но! Когда мама ведет на поводке ребенка, то с мамой надо разбираться. Скорее всего, у нее психиатрия какая-то. Потакать таким вещам, так унижать свое дитя, наверное, я бы не стал", — полагает академик.