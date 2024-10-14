https://uz.sputniknews.ru/20241014/kogda-mama-vedet-na-povodke-rebenka-to-razbiratsya-nado-s-mamoy--onischenko-o-kvadrobike-46119633.html

"Когда мама ведет на поводке ребенка, то разбираться надо с мамой" — Онищенко о квадробике

"Когда мама ведет на поводке ребенка, то разбираться надо с мамой" — Онищенко о квадробике

Sputnik Узбекистан

Эксперт считает, что в данной ситуации ответственность несут родители детей, которые примкнули к субкультуре

2024-10-14T18:24+0500

2024-10-14T18:24+0500

2024-10-14T18:24+0500

пресс-центр

пресс-центр

геннадий онищенко

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еаэс

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Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко высказал свое мнение о "квадробинге" в ходе видеомоста с подключением пресс-центра Sputnik Узбекистан.Подробнее — в видео.

https://uz.sputniknews.ru/20241014/uzbekistan-kvadrober-shtraf-46110595.html

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квадробер квадробика эксперт мнение